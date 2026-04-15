Ζώδια 15.04.2026

Ζώδια και μακροχρόνιες φιλίες: Ποιοι είναι οι πιο πιστοί φίλοι

Ζώδια που δένονται για πάντα: Οι σχέσεις που μοιάζουν περισσότερο με οικογένεια παρά με φιλία και κρατούν για πάντα
Πόπη Βασιλείου

Αν σκέφτεσαι τις φιλίες σου και αναρωτιέσαι γιατί μερικές κρατούν για χρόνια ενώ άλλες χάνονται εύκολα, η αστρολογία δίνει μια ενδιαφέρουσα οπτική. Κάποια ζώδια φαίνεται πως έχουν από τη φύση τους μια πιο σταθερή και πιστή στάση απέναντι στους ανθρώπους που αγαπούν.

Τα ζώδια της γης, όπως ο Ταύρος, η Παρθένος και ο Αιγόκερως, συχνά θεωρούνται από τα πιο αξιόπιστα στις φιλίες. Ο Ταύρος, για παράδειγμα, είναι γνωστός για τη σταθερότητα και την αφοσίωσή του, παραμένοντας δίπλα στους φίλους του ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Η Παρθένος δείχνει έμπρακτο ενδιαφέρον, προσφέροντας βοήθεια και πρακτική υποστήριξη, ενώ ο Αιγόκερως, αν και πιο συγκρατημένος, χτίζει σχέσεις που βασίζονται στον σεβασμό και την εμπιστοσύνη.

Στα ζώδια του νερού, ο Καρκίνος ξεχωρίζει για τη συναισθηματική του σύνδεση. Δεν αφήνει εύκολα τους ανθρώπους του και συχνά αντιμετωπίζει τη φιλία σαν οικογένεια. Ο Σκορπιός, από την άλλη, μπορεί να είναι πιο επιλεκτικός, αλλά όταν σε εμπιστευτεί, η σχέση γίνεται σχεδόν αδιάσπαστη. Ιδιαίτερη θέση έχει και οι Ιχθύες, που προσφέρουν κατανόηση και βαθιά συναισθηματική στήριξη.

Ακόμη και αν κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, η αστρολογία σου δίνει μια εικόνα για το πώς λειτουργούν διαφορετικές προσωπικότητες μέσα στις φιλίες. Τα ζώδια που επενδύουν στη συνέπεια, την εμπιστοσύνη και τη συναισθηματική σταθερότητα είναι εκείνα που συνήθως χτίζουν δεσμούς που αντέχουν στον χρόνο και δεν επηρεάζονται εύκολα από τις δυσκολίες της ζωής.

