Life 12.04.2026

Η εκδίκηση έχει όνομα…και είναι αυτά τα 3 ζώδια

Μια ξεκάθαρη καταγραφή των 3 ζωδίων που δεν κάνουν back–down, δεν ξεχνούν και δεν συγχωρούν εύκολα, ειδικά όταν τα χτυπήσεις εκεί που πονούν
Ειρήνη Στόφυλα

Όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιείς ότι δεν αντιδρούν όλοι το ίδιο όταν πληγώνονται. Κάποιοι προσπερνούν, κάποιοι το παίζουν άνετοι και κάποιοι… το κρατάνε μέσα τους σαν screenshot που δεν πρόκειται ποτέ να σβήσουν. Κι όσο κι αν σου φαίνεται υπερβολικό, υπάρχουν συγκεκριμένα ζώδια που έχουν μια μοναδική ικανότητα να θυμούνται ακριβώς τι είπες, πότε το είπες και πώς τους έκανε να νιώσουν. Κι όχι, δεν μιλάμε για δράματα τηλεοπτικής σειράς, αλλά για την πραγματική, πολύπλοκη πλευρά των σχέσεων.

Αν μπεις στη ζωή τους με καθαρή ενέργεια, όλα καλά.  Αν όμως παίξεις λάθος, τα συγκεκριμένα 3 ζώδια έχουν έναν δικό τους τρόπο να σου επιστρέψουν αυτό που τους έδωσες, όσο γλυκά κι αν σου φάνηκαν στην αρχή.

1. Σκορπιός – Η εκδίκηση στην πιο «σιωπηλή αλλά χειρουργική» εκδοχή της

Ο Σκορπιός δεν ξεχνά. Ούτε λεπτό, ούτε λέξη, ούτε μικρή περίεργη αντίδραση που μπορεί να πέρασε απαρατήρητη από όλους. Θα το κρατήσει μέσα του, θα το επεξεργαστεί και θα περιμένει τη στιγμή που θα νιώσει πως μπορεί να σε βάλει στη θέση σου χωρίς καν να υψώσει τον τόνο της φωνής του.
Το θέμα είναι πως δεν το κάνει επειδή θέλει να σε «τιμωρήσει». Το κάνει επειδή για εκείνον το συναίσθημα είναι κάτι ιερό και δεν δέχεται κανέναν να το πατάει. Αν του δώσεις αγάπη, σου δίνει δέκα φορές πίσω. Αν του δώσεις πόνο, στο επιστρέφει με ενδιαφέροντα… interest rates.

2. Καρκίνος – Ο ήρεμος που όταν πληγωθεί θυμάται ακόμα κι αυτά που δεν είπες

Ο Καρκίνος δεν φαίνεται εκδικητικός. Μέχρι να γίνει. Θα μαζέψει όλα τα μικρά πράγματα που τον πλήγωσαν, θα τα βάλει σε ένα εσωτερικό φάκελο με τίτλο «θα το θυμάμαι» και θα απομακρυνθεί όσο χρειάζεται μέχρι να νιώσει ότι μπορείς κι εσύ να δεις τη ζημιά που έγινε.
Το «όπλο» του δεν είναι οι φωνές. Είναι οι ενοχές. Η αίσθηση ότι τον άφησες μόνο σε κάτι που για εκείνον είχε σημασία. Και κάπως έτσι, χωρίς ένταση, σου γυρνάει πίσω όλο αυτό που ένιωσε, μέχρι να παραδεχτείς μέσα σου ότι ναι, κάπου έκανες λάθος.

3. Αιγόκερως – Η πιο ψυχρή, καθαρή και τρομακτικά αποτελεσματική μορφή εκδίκησης

Με τον Αιγόκερω δεν θα δεις δράμα. Δεν θα υπάρξει φασαρία, δεν θα υπάρξει έντονη κουβέντα. Υπάρχει μόνο σιωπή. Και αυτή η σιωπή είναι τόσο στρατηγικά τοποθετημένη, που πονάει περισσότερο από οτιδήποτε θα μπορούσε να σου πει.
Αν καταλάβει ότι δεν σεβάστηκες τη σχέση, απλώς τραβάει καλώδιο. Δεν έχει νόημα να προσπαθείς να καταλάβεις το «γιατί». Για εκείνον είναι ξεκάθαρο: δεν πρόκειται να δώσει δεύτερη ευκαιρία σε κάτι που ένιωσε ότι υποτίμησες. Και η αδιαφορία του είναι τόσο κοφτερή, που μοιάζει με πιο σύγχρονη μορφή εκδίκησης – αυτή που δεν χρειάζεται σκηνικό.

Δεν υπάρχει «κακό» ζώδιο. Υπάρχει ζώδιο που αγαπάει βαθιά και ζώδιο που πληγώνεται ακόμη πιο βαθιά. Αν κινείσαι με καθαρότητα, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Αν όμως μπεις σε σχέση με τα συγκεκριμένα 3 και πατήσεις κάπου λάθος, ετοιμάσου να δεις μια πλευρά τους που δεν μοιάζει με τίποτα απ’ όσα είχες φανταστεί.

