Ο Harry Styles επιμελείται το Meltdown Festival και ανακοινώνει ένα πολυσυλλεκτικό line-up

Ο Harry Styles ανακοίνωσε τους καλλιτέχνες που επέλεξε για το φετινό Meltdown Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Southbank Centre του Λονδίνο από τις 11 έως τις 21 Ιουνίου.

Ο δημοφιλής Βρετανός καλλιτέχνης, που φέτος έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια του φεστιβάλ, θα εμφανιστεί και ο ίδιος στη σκηνή με μια σόλο συναυλία στις 16 Ιουνίου στο Royal Festival Hall. Η εμφάνιση αυτή θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στις 12 συναυλίες που δίνει στο Wembley Stadium, στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Choka Choka»: Η Anitta και Shakira ενώνουν τις φωνές τους στο πιο δυναμικό ντουέτο του 2026

Το πρόγραμμα που επιμελήθηκε ο Harry Styles περιλαμβάνει καλλιτέχνες από ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, όπως τζαζ, ποπ, indie rock και ηλεκτρονική μουσική. Στο κομμάτι της τζαζ ξεχωρίζουν δύο εμφανίσεις του Αμερικανού σαξοφωνίστα Kamasi Washington. Η πρώτη θα είναι αφιερωμένη στο άλμπουμ του Fearless Movement, ενώ η δεύτερη, με τίτλο «Jazz Legends Reimagined», θα παρουσιάσει νέες ερμηνείες σημαντικών έργων από την ιστορία της τζαζ. Στο φεστιβάλ επιστρέφει επίσης ο θρύλος της ethio-jazz Mulatu Astatke, ο οποίος είχε εμφανιστεί στον ίδιο χώρο πέρυσι στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του. Από τη βρετανική σκηνή συμμετέχουν ακόμη ο ντράμερ Yussef Dayes και ο πολυοργανίστας Shabaka, που θα εμφανιστεί μαζί με καλεσμένους συνεργάτες σε μια συλλογική performance.

Στο indie και alternative κομμάτι του προγράμματος ξεχωρίζει η εμφάνιση των Warpaint από το Λος Άντζελες, οι οποίοι θα δώσουν τη μοναδική τους συναυλία για φέτος, καθώς και της Βρετανίδας τραγουδοποιού Nilüfer Yanya. Στο line-up περιλαμβάνονται επίσης οι Bar Italia, ο τραγουδοποιός Stephen Fretwell και οι ανερχόμενοι Getdown Services. Ο Orlando Weeks, γνωστός ως τραγουδιστής των The Maccabees, θα παρουσιάσει μια ιδιαίτερη παράσταση που θα συνδυάζει μουσική και αφήγηση ιστοριών.

Παράλληλα, ο Devonté Hynes, γνωστός και ως Blood Orange, θα παρουσιάσει έργα κλασικής μουσικής σε συνεργασία με τους μουσικούς Adam Tendler, Cæcilie Trier και Tariq Al-Sabir.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης σύγχρονους ποπ καλλιτέχνες όπως οι Erika de Casier και Fousheé, ενώ σημαντική παρουσία θα έχει και η ηλεκτρονική μουσική. Στη σκηνή του φεστιβάλ θα εμφανιστεί ο Beverly Glenn-Copeland με ambient δημιουργίες, ενώ οι Jon Hopkins, Maddie Ashman και Leo Abrahams θα παρουσιάσουν αυτοσχεδιαστικά έργα. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν η Αυστραλή παραγωγός Ninajirachi με EDM και trance ήχους, καθώς και ένα DJ set από τον James Murphy, frontman των LCD Soundsystem.

Παράλληλα με τις συναυλίες, θα πραγματοποιηθεί και ένα ξεχωριστό πρόγραμμα δωρεάν εκδηλώσεων και δράσεων για οικογένειες, το οποίο θα περιλαμβάνει εμφανίσεις αγαπημένων δημιουργών του Styles από τον χώρο των τεχνών πέρα από τη μουσική.

Σε δήλωσή του, ο Harry Styles ανέφερε ότι η μουσική αποτελεί κεντρικό κομμάτι της ζωής του και ότι κάθε καλλιτέχνης που συμμετέχει στο φετινό Meltdown έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, τόσο ως θαυμαστή όσο και ως μουσικό. Όπως σημείωσε, θεωρεί μεγάλη τιμή το γεγονός ότι μπορεί να φιλοξενήσει τόσο θρύλους που άνοιξαν τον δρόμο για τις επόμενες γενιές όσο και νέους δημιουργούς που τον εμπνέουν να εξερευνά νέες δημιουργικές κατευθύνσεις.

Τα εισιτήρια για το φεστιβάλ θα διατεθούν από τις 9 Απριλίου για τα μέλη του Southbank Centre και από τις 10 Απριλίου για το ευρύ κοινό.

Η απόλυτη λίστα του Billboard Global 200: Τα top 10 που δεν πρέπει να χάσεις