Μουσικά Νέα 08.04.2026

«Choka Choka»: Η Anitta και Shakira ενώνουν τις φωνές τους στο πιο δυναμικό ντουέτο του 2026

Η Anitta και η Shakira ενώνονται για πρώτη φορά σε ένα εντυπωσιακό ντουέτο με το «Choka Choka», προαναγγέλλοντας το νέο άλμπουμ της Βραζιλιάνας σταρ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μουσική σκηνή της Λατινικής Αμερικής ζωντανεύει με μια συνεργασία που όλοι περίμεναν. Τη Δευτέρα 6 Απριλίου, η Anitta και η Shakira ανακοίνωσαν μέσα από τους λογαριασμούς τους στο Instagram την πρώτη τους κοινή δημιουργία με τίτλο «Choka Choka». Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από το εξώφυλλο του single, στο οποίο οι δύο σταρ απεικονίζονται σαν κάρτες ταρώ, καλυμμένες μόνο με μεγάλες φτερούγες, σε ένα αισθητικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα που προδίδει τον δυναμικό χαρακτήρα του τραγουδιού.

Η Anitta εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία, γράφοντας στα ισπανικά ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που ηχογράφησε αυτό το κομμάτι για το επερχόμενο άλμπουμ της EQUILIBRIVM. Από την πλευρά της, η Shakira μοιράστηκε τη δική της συγκίνηση μέσα από ένα Instagram Story στα πορτογαλικά, χαρακτηρίζοντας το τραγούδι «απίστευτο» και υπογραμμίζοντας ότι οι θαυμαστές δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει τη μουσική δύναμη που κρύβει η συνεργασία τους.

https://www.instagram.com/shakira/

Το «Choka Choka» αναμένεται να κυκλοφορήσει την Πέμπτη, ως δεύτερο single από το επερχόμενο άλμπουμ της Anitta, το οποίο θα βγει την Παρασκευή 16 Απριλίου. Το πρώτο single του άλμπουμ, «Pinterest», κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα, ενώ το EQUILIBRIVM σηματοδοτεί τον έβδομο δίσκο της Βραζιλιάνας τραγουδίστριας. Από το ντεμπούτο της το 2013, η Anitta έχει καθιερωθεί ως παγκόσμιο όνομα για τη βραζιλιάνικη μουσική, με επιτυχίες όπως το viral reggaetón hit «Envolver» του 2022, που την έφερε στο Νο. 3 των Hot Latin Songs και στην πρώτη της solo είσοδο στο Billboard Hot 100.

Η κυκλοφορία του «Choka Choka» συμπίπτει με μια ακόμα σημαντική στιγμή για την Anitta, καθώς το Σάββατο θα εμφανιστεί για πρώτη φορά ως μουσική καλεσμένη στο Saturday Night Live. Η κυκλοφορία του single μόλις δύο ημέρες πριν ανοίγει την πιθανότητα για ένα εντυπωσιακό live ντεμπούτο με τη συμμετοχή της Shakira στη σκηνή του SNL.

Οι θαυμαστές μπορούν να προ-αποθηκεύσουν το «Choka Choka» και να προετοιμαστούν για ένα από τα πιο αναμενόμενα μουσικά ντουέτα της χρονιάς.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η απόλυτη λίστα του Billboard Global 200: Τα top 10 που δεν πρέπει να χάσεις

Επόμενο
Δες επίσης

