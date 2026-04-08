«Choka Choka»: Η Anitta και Shakira ενώνουν τις φωνές τους στο πιο δυναμικό ντουέτο του 2026

Η Anitta και η Shakira ενώνονται για πρώτη φορά σε ένα εντυπωσιακό ντουέτο με το «Choka Choka», προαναγγέλλοντας το νέο άλμπουμ της Βραζιλιάνας σταρ

Η μουσική σκηνή της Λατινικής Αμερικής ζωντανεύει με μια συνεργασία που όλοι περίμεναν. Τη Δευτέρα 6 Απριλίου, η Anitta και η Shakira ανακοίνωσαν μέσα από τους λογαριασμούς τους στο Instagram την πρώτη τους κοινή δημιουργία με τίτλο «Choka Choka». Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από το εξώφυλλο του single, στο οποίο οι δύο σταρ απεικονίζονται σαν κάρτες ταρώ, καλυμμένες μόνο με μεγάλες φτερούγες, σε ένα αισθητικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα που προδίδει τον δυναμικό χαρακτήρα του τραγουδιού.

Η Anitta εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία, γράφοντας στα ισπανικά ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που ηχογράφησε αυτό το κομμάτι για το επερχόμενο άλμπουμ της EQUILIBRIVM. Από την πλευρά της, η Shakira μοιράστηκε τη δική της συγκίνηση μέσα από ένα Instagram Story στα πορτογαλικά, χαρακτηρίζοντας το τραγούδι «απίστευτο» και υπογραμμίζοντας ότι οι θαυμαστές δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει τη μουσική δύναμη που κρύβει η συνεργασία τους.

Τι συμβαίνει με Charli XCX και Sky Ferreira; Η συζήτηση που «άναψε» στα social media

Το «Choka Choka» αναμένεται να κυκλοφορήσει την Πέμπτη, ως δεύτερο single από το επερχόμενο άλμπουμ της Anitta, το οποίο θα βγει την Παρασκευή 16 Απριλίου. Το πρώτο single του άλμπουμ, «Pinterest», κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα, ενώ το EQUILIBRIVM σηματοδοτεί τον έβδομο δίσκο της Βραζιλιάνας τραγουδίστριας. Από το ντεμπούτο της το 2013, η Anitta έχει καθιερωθεί ως παγκόσμιο όνομα για τη βραζιλιάνικη μουσική, με επιτυχίες όπως το viral reggaetón hit «Envolver» του 2022, που την έφερε στο Νο. 3 των Hot Latin Songs και στην πρώτη της solo είσοδο στο Billboard Hot 100.

Η κυκλοφορία του «Choka Choka» συμπίπτει με μια ακόμα σημαντική στιγμή για την Anitta, καθώς το Σάββατο θα εμφανιστεί για πρώτη φορά ως μουσική καλεσμένη στο Saturday Night Live. Η κυκλοφορία του single μόλις δύο ημέρες πριν ανοίγει την πιθανότητα για ένα εντυπωσιακό live ντεμπούτο με τη συμμετοχή της Shakira στη σκηνή του SNL.

Το «ARIRANG» των BTS παραμένει ασταμάτητο στο Νο 1 ενώ νέες κυκλοφορίες σαρώνουν το Top 10 του Billboard 200

H Sabrina Carpenter διαπράττει την πιο stylish ληστεία στο video clip του «House Tour»