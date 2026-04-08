Η απόλυτη λίστα του Billboard Global 200: Τα top 10 που δεν πρέπει να χάσεις

Αν παρακολουθείς τις διεθνείς μουσικές τάσεις και θέλεις να ξέρεις ποια τραγούδια κυριαρχούν πραγματικά στον παγκόσμιο χάρτη των streams και των digital charts, το νέο Billboard Global 200 σου δίνει αυτή τη στιγμή μια εικόνα που δύσκολα αγνοείς. Η εβδομάδα με ημερομηνία chart 11 Απριλίου 2026 ανήκει ξεκάθαρα στους BTS, οι οποίοι όχι μόνο διατηρούν το «SWIM» στην κορυφή για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, αλλά καταφέρνουν να έχουν συνολικά τρεις συμμετοχές μέσα στο top 10, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σαρωτική παγκόσμια απήχησή τους.

Το μεγάλο story της εβδομάδας είναι φυσικά το «SWIM» στο Νο.1, που κρατά τη θέση του χωρίς να δείχνει σημάδια κόπωσης. Ακριβώς από κάτω, στο Νο.2, οι BTS συνεχίζουν την απόλυτη παρουσία τους με το «BODY TO BODY», αποδεικνύοντας ότι η δυναμική τους δεν περιορίζεται σε ένα μόνο hit, αλλά επεκτείνεται σε πολλαπλά tracks που λειτουργούν εξίσου δυνατά σε όλες τις αγορές.

Ο Bruno Mars κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 με το The Romantic

Στο Νο.3 συναντάς το «BABYDOLL» του Dominic Fike, που πραγματοποιεί εντυπωσιακή άνοδο από τη 12η θέση και μπαίνει δυναμικά στο βάθρο. Πρόκειται για μία από τις πιο αξιοσημείωτες μετακινήσεις της εβδομάδας, στοιχείο που δείχνει ότι το τραγούδι έχει αρχίσει να αποκτά σοβαρό viral momentum.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει και το «DRACULA» των Tame Impala & JENNIE, το οποίο σκαρφαλώνει στο Νο.4 από το Νο.16, μια άνοδος που σε κάνει να καταλάβεις πόσο ισχυρή είναι η χημεία ανάμεσα στο alternative ύφος του project και το παγκόσμιο fanbase της JENNIE.

Στο Νο.5 βρίσκεις το «STATESIDE» της PinkPantheress με τη Zara Larsson, που συνεχίζει σταθερά την ανοδική του πορεία, ενώ το «MAN I NEED» της Olivia Dean στο Νο.6 επιβεβαιώνει τη growing δυναμική της στις διεθνείς λίστες.

Από τα πιο πολυσυζητημένα entries είναι και το «GOLDEN» των HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI, που ανεβαίνει στο Νο.7, δείχνοντας ότι το global κοινό αγκαλιάζει ολοένα και περισσότερο πιο genre-fluid προτάσεις.

Στο Νο.8 βλέπεις το «ORDINARY» του Alex Warren, ενώ το «THE FATE OF OPHELIA» της Taylor Swift κάνει σημαντική άνοδο στο Νο.9 από το Νο.20, μια κίνηση που αναμένεται να τροφοδοτήσει ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από το τραγούδι.

Τη δεκάδα κλείνει ξανά η παρουσία των BTS με το «HOOLIGAN» στο Νο.10, κάτι που μετατρέπει το συγκεκριμένο chart σε μια από τις πιο ξεκάθαρες αποδείξεις της παγκόσμιας κυριαρχίας τους αυτή την περίοδο.

Η Mariah Carey κατακτά για 19η εβδομάδα το Νο1 του Billboard Hot 100