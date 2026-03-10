Ο Bruno Mars κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 με το The Romantic

Ο Bruno Mars επιστρέφει δυναμικά στην κορυφή των αμερικανικών charts, καθώς το νέο του άλμπουμ «The Romantic» κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200. Πρόκειται για το δεύτερο άλμπουμ του Bruno Mars που κατακτά την κορυφή της συγκεκριμένης λίστας και το πρώτο μετά από περισσότερο από μία δεκαετία. Η τελευταία φορά που ο Bruno Mars βρέθηκε στο Νο. 1 ήταν τον Μάρτιο του 2013 με το άλμπουμ «Unorthodox Jukebox», το οποίο ανέβηκε στην κορυφή περίπου 3 μήνες μετά την αρχική κυκλοφορία του. Το νέο άλμπουμ αποτελεί επίσης το πρώτο του Bruno Mars που κάνει απευθείας ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200. Συνολικά, το «The Romantic» αποτελεί το 5ο άλμπουμ του Bruno Mars που φτάνει στο Top 10 του chart. Είχαν προηγηθεί το «An Evening With Silk Sonic», η συνεργασία του με τον Anderson .Paak που έφτασε στο Νο. 2 το 2021, το «24K Magic» που ανέβηκε επίσης στο Νο. 2 το 2016, το «Unorthodox Jukebox» που κατέκτησε το Νο. 1 το 2013 και το «Doo Wops & Hooligans» που είχε φτάσει στο Νο. 2 το 2010.

Το χρονικό διάστημα σχεδόν 13 ετών ανάμεσα σε δύο άλμπουμ στο Νο. 1 αποτελεί το μεγαλύτερο για εν ζωή σόλο άνδρα καλλιτέχνη από την επιστροφή του Paul McCartney στην κορυφή το 2018 με το «Egypt Station». Ο Paul McCartney είχε προηγουμένως βρεθεί στο Νο. 1 το 1982 με το άλμπουμ «Tug of War». Από το άλμπουμ «The Romantic» του Bruno Mars προηγήθηκε το επιτυχημένο single «I Just Might», το οποίο έγινε το 10ο τραγούδι του Bruno Mars που έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100. Το τραγούδι έκανε μάλιστα απευθείας ντεμπούτο στην κορυφή στην κατάταξη της 24ης Ιανουαρίου και παρέμεινε εκεί για τις πρώτες 2 εβδομάδες. Παράλληλα κατέκτησε το Νο. 1 για 7 εβδομάδες στα charts «Hot R&B Hip Hop Songs» και «Hot R&B Songs».

Πίσω από τον Bruno Mars στη νέα κατάταξη του Billboard 200 ακολουθούν τρία άλμπουμ που είχαν ήδη βρεθεί στο παρελθόν στην κορυφή. Το «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» του Bad Bunny παραμένει στο Νο. 2, σημειώνοντας πτώση 10%. Το «I’m the Problem» του Morgan Wallen ανεβαίνει από το Νο. 5 στο Νο. 3. Το «OCTANE» του Don Toliver ανεβαίνει από το Νο. 6 στο Νο. 4. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το άλμπουμ «The Art of Loving» της Olivia Dean, το οποίο ανεβαίνει από το Νο. 7 στο Νο. 5. Το άλμπουμ «Cloud 9» της Megan Moroney, που βρισκόταν στην κορυφή την προηγούμενη εβδομάδα, υποχωρεί στο Νο. 6 στη δεύτερη εβδομάδα παρουσίας του, σημειώνοντας πτώση 62%.

Σημαντικές νέες εισόδους στο Top 10 καταγράφουν επίσης οι Gorillaz, οι BLACKPINK και η Mitski. Το συγκρότημα Gorillaz κάνει ντεμπούτο στο Νο. 7 με το άλμπουμ «The Mountain». Το «The Mountain» αποτελεί το 6ο άλμπουμ των Gorillaz που μπαίνει στο Top 10 του Billboard 200, μετά τα «Cracker Island», «The Now Now», «Humanz», «Plastic Beach» και «Demon Days». Το νέο άλμπουμ προηγήθηκαν τα τραγούδια «The Happy Dictator» με τη συμμετοχή των Sparks και «The Manifesto» με τους Trueno και Proof, τα οποία εμφανίστηκαν στο chart «Hot Rock & Alternative Songs».

Οι BLACKPINK επιστρέφουν επίσης δυναμικά στο chart, καθώς το άλμπουμ «DEADLINE» κάνει ντεμπούτο στο Νο. 8 . Το «DEADLINE» αποτελεί το 3ο άλμπουμ των BLACKPINK που φτάνει στο Top 10 του Billboard 200 και την πρώτη κυκλοφορία του συγκροτήματος μετά από περισσότερα από 3 χρόνια. Η προηγούμενη δισκογραφική δουλειά τους ήταν το «BORN PINK», το οποίο είχε κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 το 2022. Από το άλμπουμ προηγήθηκε το single «JUMP», το οποίο είχε φτάσει στο Νο. 28 του Billboard Hot 100 και παρέμεινε στη λίστα για 10 εβδομάδες. Στο Νο. 9 της κατάταξης παραμένει το άλμπουμ «The Life of a Showgirl» της Taylor Swift. Την πρώτη δεκάδα ολοκληρώνει η Mitski με το νέο της άλμπουμ «Nothing’s About To Happen to Me», το οποίο κάνει ντεμπούτο στο Νο. 10. Πρόκειται για την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση στην καριέρα της Mitski. Το «Nothing’s About To Happen to Me» αποτελεί το δεύτερο άλμπουμ της Mitski που φτάνει στο Top 10 του Billboard 200, μετά το «Laurel Hell» που είχε φτάσει στο Νο. 5 το 2022. Προηγήθηκε το τραγούδι «Where’s My Phone?» το οποίο έφτασε στο Νο. 11 του chart «Adult Alternative Airplay» και στο Νο. 38 του chart «Hot Rock & Alternative Songs».

