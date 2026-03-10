Συγκλονίζει η αντιπολεμική παρέμβαση του Roberto Benigni που επανέρχεται στο προσκήνιο

Τα λόγια του Roberto Benigni για τα παιδιά που σκοτώνονται στους πολέμους κάνουν ξανά τον γύρο του διαδικτύου και προκαλούν ρίγη συγκίνησης

Ένα παλιό τηλεοπτικό απόσπασμα του Roberto Benigni επανεμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση σε χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο. Η συγκλονιστική αντιπολεμική τοποθέτηση του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη, η οποία έγινε πριν από χρόνια σε τηλεοπτική εκπομπή, αποκτά ξανά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο που οι πολεμικές συγκρούσεις επανέρχονται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας. Ο Roberto Benigni, δημιουργός της εμβληματικής ταινίας «Η ζωή είναι ωραία», είχε μιλήσει τότε με έντονη συναισθηματική φόρτιση για τη βία του πολέμου και κυρίως για το τραγικό γεγονός ότι παιδιά χάνουν τη ζωή τους σε ένοπλες συγκρούσεις. Η ομιλία του, γεμάτη αγωνία αλλά και οργή, εξακολουθεί να συγκλονίζει όσους την παρακολουθούν.

Το απόσπασμα προέρχεται από παλαιότερη εκπομπή της ιταλικής τηλεόρασης και επανήλθε στη δημόσια συζήτηση σε μια περίοδο που η ένταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Μέσα σε αυτό το κλίμα ανησυχίας, τα λόγια του Roberto Benigni ακούγονται για πολλούς σαν μια βαθιά ανθρώπινη έκκληση για τον τερματισμό της βίας. Σε ένα από τα πιο έντονα σημεία της παρέμβασής του, ο Roberto Benigni αναφέρεται στα παιδιά που σκοτώνονται στους πολέμους και θέτει ένα ερώτημα που, όπως λέει, αδυνατεί να κατανοήσει.

«Ξέρετε τι δεν μπορώ να καταλάβω; Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, το παιχνίδι σταματά αμέσως. Σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν; Γιατί συνεχίζουν; Γιατί συνεχίζουν να σκοτώνουν παιδιά; Θα έπρεπε να σταματήσουν αμέσως».

Ο Ιταλός καλλιτέχνης μιλά με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο για όσους ευθύνονται για τέτοιες τραγωδίες, χαρακτηρίζοντας τη δολοφονία παιδιών πράξη δειλίας. «Είναι δειλία αυτό. Τι τρομερή δειλία! Όσοι σκοτώνουν παιδιά δεν είναι άντρες». Συνεχίζοντας, ο Roberto Benigni περιγράφει τον παγκόσμιο πόνο που προκαλούν οι πολεμικές συγκρούσεις, αναρωτώμενος αν όσοι λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις αντιλαμβάνονται το ανθρώπινο κόστος.

«Δεν ακούνε την κραυγή πόνου που υψώνεται από παντού; Μια κραυγή πόνου που ανεβαίνει από κάθε γωνιά του κόσμου. Δεν την ακούνε; Είναι ένας πόνος τεράστιος. Κι όμως συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα». Για τον ίδιο, το γεγονός ότι οι πόλεμοι συνεχίζονται παρά τις τραγωδίες που προκαλούν αποτελεί κάτι αδιανόητο και βαθιά οδυνηρό για την ανθρώπινη συνείδηση.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Roberto Benigni στρέφεται και κατά της διαρκούς ανάπτυξης νέων οπλικών συστημάτων, επισημαίνοντας ότι τεράστιες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή όπλων αντί για την πρόοδο της ανθρωπότητας. «Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο σήμερα; Υπάρχουν άνθρωποι ιδιοφυΐες που δουλεύουν για να φτιαχτούν όπλα, αντί να χρησιμοποιηθούν για την ευτυχία μας. Τα γονίδιά τους χρησιμοποιούνται για να φτιαχτούν όπλα που μας σκοτώνουν».

Με ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο προσθέτει ότι τα όπλα θα έπρεπε να ανήκουν στο παρελθόν της ανθρωπότητας. «Τα όπλα πρέπει να τοποθετηθούν σε μουσεία. Να εκτίθενται ως όργανα βασανιστηρίων. Και αντί γι’ αυτό φτιάχνουν “έξυπνες” βόμβες». Στο πιο έντονο ίσως σημείο της τοποθέτησής του, ο Roberto Benigni απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι ο πόλεμος μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινος. «Θέλουν να είναι λιγότερο αιματηρά τα όπλα, να εξανθρωπίσουν τον πόλεμο. Όμως, μπορεί ο πόλεμος να εξανθρωπιστεί; Το πιο απάνθρωπο πράγμα στον κόσμο;».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Ιταλός δημιουργός διατυπώνει μια ξεκάθαρη θέση απέναντι στον πόλεμο και τη βία. «Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξανθρωπιστεί, πρέπει να εξαφανιστεί. Πρέπει να τελειώσουν με τον πόλεμο. Ο πόλεμος δεν πρέπει να υπάρχει».

Χρόνια μετά την πρώτη του προβολή, το συγκεκριμένο απόσπασμα συνεχίζει να συγκινεί και να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Σε μια εποχή όπου οι συγκρούσεις εξακολουθούν να στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές, τα λόγια του Roberto Benigni υπενθυμίζουν με δραματικό τρόπο πόσο εύθραυστη είναι η ειρήνη και πόσο επιτακτική παραμένει η ανάγκη να μπει τέλος στη βία του πολέμου.

