Akylas: Το Ferto σε νέα εκδοχή με Lady Gaga – Δες το mash-up που ενθουσίασε το Instagram

Ο Akylas αποφάσισε να δώσει μια φρέσκια, διαφορετική νότα στη συμμετοχή του στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Βιέννη τον Μάιο. Ο νεαρός τραγουδιστής παρουσίασε μέσω των social media μια εναλλακτική εκδοχή του τραγουδιού Ferto, προσφέροντας στους θαυμαστές του μια νέα εμπειρία ακρόασης, που συνδυάζει την προσωπική του αισθητική με γνωστά μουσικά στοιχεία από την παγκόσμια σκηνή.

Στο πλαίσιο της προώθησης της ελληνικής συμμετοχής, ο Akylas έχει ήδη εμφανιστεί σε σημαντικά γεγονότα της Eurovision, όπως οι εθνικοί τελικοί της Σερβίας και του Σαν Μαρίνο, δίνοντας στους θεατές μια πρώτη γεύση από τον μοναδικό ήχο του. Αυτή τη φορά, αποφάσισε να «παντρέψει» το δικό του κομμάτι Ferto με το διάσημο τραγούδι Abracadabra της Lady Gaga, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο mash-up που συνδυάζει pop επιρροές με τη δυναμική του προσωπικού του στυλ.

Το αποτέλεσμα παρουσίασε μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου οι διαδικτυακοί του ακόλουθοι είχαν την ευκαιρία να δουν και να ακούσουν το ιδιαίτερο αυτό εγχείρημα. Η δημοσίευση συνοδεύτηκε από θετικά σχόλια και ενθουσιασμό, καθώς οι fans του εντυπωσιάστηκαν από την τόλμη και τη δημιουργικότητα του Akyla, ο οποίος φρόντισε να δώσει μια διαφορετική διάσταση στο κομμάτι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό.

Με αυτή την κίνηση, ο Akylas δείχνει ότι δεν περιορίζεται σε συμβατικές εκδοχές των τραγουδιών, αλλά πειραματίζεται με ήχους και συνδυασμούς που τονίζουν την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Παράλληλα, δημιουργεί προσμονή για τη μεγάλη βραδιά της Eurovision, καθώς οι θαυμαστές περιμένουν πλέον με αγωνία να δουν πώς θα παρουσιαστεί το Ferto στη σκηνή της Βιέννης, εμπλουτισμένο με την ενεργητικότητα και τη δημιουργικότητα που χαρακτήρισε το mash-up με τη Lady Gaga.

