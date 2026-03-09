Μουσικά Νέα 09.03.2026

Έλενα Παπαρίζου: Τι είπε για τη Eurovision, το «My Number One» και τον Akyla

Η Έλενα Παπαρίζου μιλά για τη Eurovision, τη νίκη της με το My Number One και σχολιάζει τη φετινή ελληνική συμμετοχή του Akyla με το «FERTO»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Έλενα Παπαρίζου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή EurovisionGr της ΕΡΤ, όπου συνομίλησε με τους παρουσιαστές Κέλλυ Βρανάκη και Θάνο Παπαχάμο για την πορεία της στη μουσική, τις εμπειρίες της από τον διαγωνισμό της Eurovision Song Contest αλλά και για τη φετινή ελληνική συμμετοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε μια αναδρομή στις δικές της εμφανίσεις στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θυμίζοντας τις στιγμές που σημάδεψαν την καριέρα της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε φυσικά στη μεγάλη νίκη της Ελλάδας το 2005 με το τραγούδι My Number One, μια στιγμή που παραμένει μέχρι σήμερα ορόσημο για τη χώρα στον θεσμό.

Η ίδια θυμήθηκε επίσης την πρώτη της συμμετοχή το 2001 με το συγκρότημα Antique και το τραγούδι Die for You. Όπως αποκάλυψε, τότε ένιωθε αρκετά αγχωμένη λόγω της νεαρής της ηλικίας. «Την πρώτη φορά, όταν ήμουν 19 χρονών με το “Die for You”, φαίνομαι λίγο φοβισμένη. Έτσι ήμουν και στις πρόβες το 2005. Όμως είχα συνεχώς δίπλα μου τον Φωκά Ευαγγελινό να μου λέει: “Έλενα, γιατί φαίνεσαι φοβισμένη; Απόλαυσέ το, νιώσε την ενέργεια της σκηνής και του κόσμου”», ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, εξηγώντας ότι τότε ήταν μόλις 23 ετών.


Αναφερόμενη στη Eurovision του 2001, σχολίασε ότι τότε η Ελλάδα θεωρούνταν από τα φαβορί μαζί με τη Γαλλία, ωστόσο τελικά τη νίκη κατέκτησε η Εσθονία, κάτι που είχε προκαλέσει έκπληξη σε αρκετούς. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε και για το πώς διαχειρίζεται το άγχος στις εμφανίσεις της. Όπως εξήγησε, στην αρχή της καριέρας της το άγχος συνοδευόταν από φόβο, όμως με την εμπειρία έμαθε να το μετατρέπει σε δημιουργική ενέργεια. Παρ’ όλα αυτά, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν στιγμές που το άγχος μπορεί να γίνει έντονο και να ξεφύγει από τον έλεγχο. Για να το αντιμετωπίσει, χρησιμοποιεί τεχνικές όπως βαθιές αναπνοές και διαλογισμό.

Η Έλενα Παπαρίζου αναφέρθηκε επίσης στους ανθρώπους που τη στήριξαν καλλιτεχνικά όλα αυτά τα χρόνια. Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε για τον Φωκά Ευαγγελινό, τον οποίο χαρακτήρισε έναν από τους «καλλιτεχνικούς της πατέρες». Ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία της ανέφερε επίσης τον Γιάννη Δόξα, αλλά και τον μέντορά τη Χρήστο Λυριτζή.

Τέλος, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision. Η τραγουδίστρια μίλησε με πολύ θετικά λόγια για τον Akyla και το τραγούδι του FERTO. Όπως δήλωσε, της αρέσει ιδιαίτερα η προσωπικότητα του καλλιτέχνη και το γεγονός ότι δεν φοβάται να δείξει το χιούμορ και τον αυθορμητισμό του. «Μου αρέσει πάρα πολύ ο Ακύλας. Έχει πλάκα, είναι τσαχπίνης, έχει χιούμορ και δεν φοβάται να τσαλακωθεί, χωρίς όμως να χάνει τον εαυτό του», σημείωσε.

