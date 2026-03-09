Fashion 09.03.2026

Loewe FW 26/27: Ένα ταξίδι στον σουρεαλιστικό βυθό της μόδας

loewe
Η συλλογή μετατρέπει την πασαρέλα σε έναν φανταστικό ωκεανό με φουσκωμένες σιλουέτες, καινοτόμες τεχνικές και παιχνιδιάρικα αξεσουάρ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πρόσκληση για το δεύτερο show των Jack McCollough και Lazaro Hernandez για τον οίκο Loeweέδινε ήδη το πρώτο στοιχείο για το concept της συλλογής. Ένα φουσκωτό, μαύρο δερμάτινο νύχι αστακού, με βαλβίδα που θύμιζε παιχνίδι πισίνας, προμήνυε ότι το fashion ταξίδι θα ήταν υποβρύχιο.

Οι καλεσμένοι έφτασαν στο Château de Vincennes και, διασχίζοντας την τάφρο του κάστρου, βρέθηκαν σε μια σκηνογραφία σχεδόν εξωπραγματική. Η installation artist Cosima von Bonin δημιούργησε έναν φανταστικό βυθό γεμάτο γιγάντια βελούδινα πλάσματα: χταπόδια, ερημίτες καβούρια, όρκες και μπελούγκες τοποθετημένα πάνω σε τεράστια κουτιά παπουτσιών σαν να ήταν κι αυτά θεατές της επίδειξης.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που παρακολουθούσαν την παράσταση της μόδας βρέθηκαν η Sarah Pidgeon, η Sandra Bernhard και η Sissy Spacek, ενώ τα γιγάντια λούτρινα πλάσματα έμοιαζαν να παρατηρούν την όλη σκηνή με μια ειρωνική ηρεμία.

Μόδα ως παιχνίδι χωρίς τέλος

Στις σημειώσεις της συλλογής, οι σχεδιαστές αναφέρονται στο βιβλίο Finite and Infinite Games: A Vision of Life as Play and Possibility του James P. Carse. Η ιδέα των «άπειρων παιχνιδιών», δραστηριοτήτων που συνεχίζονται χωρίς τελικό νικητή, αποτέλεσε σημείο εκκίνησης για τη δημιουργική τους σκέψη.

Για τους McCollough και Hernandez, η μόδα είναι ακριβώς αυτό: ένα ανοιχτό πεδίο πειραματισμού. Έτσι, η συλλογή εξελίσσει τα στοιχεία layering και color-blocking που είχαν παρουσιάσει στο ντεμπούτο τους, αλλά αυτή τη φορά σε ακόμη πιο τολμηρή κλίμακα.

Παρκά και κασκόλ εμφανίζονται σε υπερμεγέθεις, φουσκωμένες μορφές, σχεδόν στο μέγεθος φάλαινας. Δημιουργήθηκαν μέσω μιας ειδικής τεχνικής που περιλαμβάνει laser cutting, συγκόλληση και σφράγιση των ραφών ώστε να παραμένουν αεροστεγείς. Σε άλλα looks, διπλοκουμπωμένα παλτό αποκτούν φουσκωτά καρό «φτερά» που θυμίζουν σαλάχια.

Η δεξιοτεχνία του δέρματος σε νέα μορφή

Καθώς ο οίκος Loewe γιορτάζει τα 180 χρόνια ιστορίας του, η συλλογή αναδεικνύει τη βαθιά τεχνογνωσία του brand στο δέρμα. Οι σχεδιαστές πειραματίζονται με το υλικό με απρόσμενους τρόπους: πουλόβερ και φορέματα σε καρό μοτίβα πλέκονται από εξαιρετικά λεπτό «νήμα» δέρματος, δημιουργώντας μια υφή που θυμίζει πλεκτό.

Σε άλλη εκδοχή, παλτό τύπου bouclé κατασκευάζονται από λακαρισμένες θηλιές δέρματος, δίνοντας στις σιλουέτες μια σχεδόν οργανική, θαλάσσια όψη, σαν αχινοί που κινούνται πάνω στην πασαρέλα.

Αξεσουάρ από έναν φανταστικό ωκεανό

Το υποβρύχιο concept συνεχίστηκε και στα αξεσουάρ. Η εμβληματική τσάντα Loewe Amazona bag εμφανίστηκε με μικρά charms σε σχήμα καβουριού εμπνευσμένα από τα γλυπτά της von Bonin, ενώ το Loewe Flamenco clutch παρουσιάστηκε σε μπλε-λευκά μοτίβα που θυμίζουν θαλάσσια κύματα.

Νέο highlight αποτέλεσε και η Whisker bag, από γυαλιστερό calfskin, που συνδυάζει δομή και ρευστότητα: μια σταθερή επάνω γραμμή και λαβή που «κρατούν» μια απαλά κυματιστή βάση.

Ένα fashion ταξίδι στον βυθό

Η συλλογή Loewe FW 2026-2027 αποδεικνύει ότι η μόδα μπορεί να λειτουργήσει σαν χώρος φαντασίας και παιχνιδιού. Με υπερμεγέθεις σιλουέτες, τεχνικά πειράματα και μια δόση σουρεαλιστικού χιούμορ, οι McCollough και Hernandez δημιούργησαν μια πασαρέλα που έμοιαζε περισσότερο με καλλιτεχνική εγκατάσταση παρά με παραδοσιακό fashion show.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της συλλογής: ότι, όπως και στον ωκεανό που την ενέπνευσε, υπάρχει πάντα κάτι καινούριο να ανακαλύψεις κάτω από την επιφάνεια.

Fashion Loewe Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
