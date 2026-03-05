Fashion 05.03.2026

Stella McCartney F/W 26-27: Tailoring, πλεκτά και παγιέτες σε μια συλλογή με 80’s vibes

Από τα άλογα στο Bois de Boulogne έως τα λαμπερά evening dresses, η Stella McCartney δημιουργεί μια συλλογή που συνδυάζει ελευθερία, κομψότητα και σύγχρονη θηλυκή δύναμη
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Stella McCartney δεν κρύβει την αγάπη της για τα άλογα, τα οποία έχουν πάντα καίρια θέση στην έμπνευσή της. Για το 2026, έτος του αλόγου στο κινεζικό ωροσκόπιο, η Βρετανίδα σχεδιάστρια έφερε αυτό το μεγαλόπρεπο ζώο στο επίκεντρο της νέας συλλογής της, πιο έντονα από ποτέ.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στον εξωτερικό χώρο του ιππικού κέντρου της στο Bois de Boulogne, δημιουργώντας ένα φυσικό και συμβολικό περιβάλλον όπου η ελευθερία και η δύναμη των ζώων συνδέονται με τις θηλυκές γραμμές των ρούχων. Ο Jean-François Pignon παρουσίασε μια εντυπωσιακή ιππική χορογραφία με λευκά και μαύρα άλογα, ενώ τα μοντέλα περπατούσαν ανάμεσά τους με χάρη και δυναμισμό.

Dominique Maitre/WWD

Η συλλογή ξεκίνησε με ένα oversized faux fur πανωφόρι, σύμβολο της οικολογικής και υπεύθυνης μόδας που η Stella McCartney έχει κάνει σημείο αναφοράς. Ακολούθησαν tailored κομμάτια με ακριβείς κοψίματα, structured αλλά πάντα με μια διακριτική δόση ανατροπής, τζιν με φερμουάρ συνδυασμένα με πλεκτά που θύμιζαν αγγλικό εξοχικό, και ψηλές μπότες μέχρι το μηρό με country αισθητική.

Dominique Maitre/WWD
Dominique Maitre/WWD
Dominique Maitre/WWD
Dominique Maitre/WWD

Το πνεύμα της δεκαετίας του ’80 φάνηκε μέσα από ριγέ rugby polo πουκάμισα με δυναμικούς ώμους και ψηλόμεσα τζιν με ζώνη, σπορ αλλά ταυτόχρονα κατακτητικά silhouettes. Σιγά-σιγά, η συλλογή μεταμορφώθηκε σε πιο απαλή και θηλυκή, με μεταξωτά evening dresses, camisoles με λεπτή δαντέλα και sequined φορέματα που θύμιζαν disco fever, αποκαλύπτοντας τη διαφορετική αλλά διαχρονική αισθητική της McCartney.

Dominique Maitre/WWD
Dominique Maitre/WWD

Η επίδειξη έκλεισε με μια προσωπική νότα, τιμώντας τον πατέρα της, Paul McCartney, θρυλικό μέλος των The Beatles, που βρισκόταν στην πρώτη σειρά. Η σχεδιάστρια παρουσίασε ένα tank top με την απλή επιγραφή «My dad is a rock star», υπογραμμίζοντας ότι, αν ο πατέρας της έγραψε ιστορία στη μουσική, εκείνη συνεχίζει να γράφει την ιστορία της μόδας με την ίδια ελευθερία και το ίδιο ikonik status.

Dominique Maitre/WWD

Η συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 της Stella McCartney συνδέει αρμονικά τη δύναμη των αλόγων, την οικολογική συνείδηση και την κομψότητα, δημιουργώντας μια μοναδική, θηλυκή και ταυτόχρονα δυναμική γλώσσα μόδας που συνδυάζει παράδοση, ψυχαγωγία και σύγχρονη αισθητική.

Κεντρική εικόνα: WWD

