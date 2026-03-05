Celeb News 05.03.2026

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Καπουτζίδη και Καρύδη – Επέστρεψαν με πτήση επαναπατρισμού στην Ελλάδα

Οι ηθοποιοί κατάφεραν τελικά να φύγουν από τη Σρι Λάνκα και να φτάσουν στο Ομάν, από όπου επιβιβάστηκαν στη μοναδική διαθέσιμη πτήση για την Ελλάδα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Εγκλωβισμένοι στη Σρι Λάνκα βρέθηκαν ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Σμαράγδα Καρύδη όπως σας αποκαλύψαμε σήμερα το πρωί καθώς μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δεν εκτελούνταν οι προγραμματισμένες πτήσεις για Ελλάδα. Τα αεροπλάνα έκαναν στάση για ανεφοδιασμό, σε μέρη που ήδη είχαν εμπλακεί στις εχθροπραξίες και είχαν δεχτεί επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους.

Όλα ξεκίνησαν λίγες μέρες μετά την άφιξή τους στη Σρι Λάνκα, όταν το Ιράν ξεκίνησε να βομβαρδίζει περιοχές στη Μέση Ανατολή, μετά τη συνδυαστική επίθεση που δέχτηκε από ΗΠΑ και Ισραήλ. Οι δυο ηθοποιοί ήταν σε διαρκή επικοινωνία με στενά φιλικά και συγγενικά τους πρόσωπα που ανησυχούσαν. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε τυχαία μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, όταν προβλήθηκαν πλάνα από τη μοναδική πτήση που πραγματοποιήθηκε από το Ομάν προς την Ελλάδα. Σε αυτά τα πλάνα εμφανίστηκε η Σμαράγδα Καρύδη.

Επιπλέον, το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου, η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε στην εκπομπή «Happy Day», οι δύο τους κατάφεραν τελικά να φύγουν από τη Σρι Λάνκα και να φτάσουν στο Ομάν, από όπου επιβιβάστηκαν στη μοναδική διαθέσιμη πτήση για την Ελλάδα. «Ήταν ένα αρκετά περιπετειώδες ταξίδι. Είχαν προγραμματίσει να φύγουν μία ημέρα νωρίτερα, όμως η πτήση ακυρώθηκε και τελικά ταξίδεψαν την επόμενη. Η άφιξη ήταν προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα, αλλά υπήρχαν συνεχείς καθυστερήσεις περίπου ανά μισή ώρα. Τελικά έφτασαν γύρω στις 9 το βράδυ στο αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»», αποκάλυψε η δημοσιογράφος.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ ταξίδια
