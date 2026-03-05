Beauty 05.03.2026

Πώς να χρησιμοποιήσεις σωστά το μολύβι φρυδιών για φυσικό αποτέλεσμα

fridia
Από την προετοιμασία και το χτένισμα μέχρι τις σωστές κινήσεις με το μολύβι, για φυσικό αποτέλεσμα που ταιριάζει στο πρόσωπό σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Το να χρησιμοποιήσεις σωστά το μολύβι φρυδιών απαιτεί υπομονή και προσοχή. Φαίνεται απλή διαδικασία, αλλά είναι εύκολο να το παρακάνεις. Κανείς δεν θέλει να κοιτάξει φωτογραφίες και να αναρωτιέται γιατί τα φρύδια φαίνονται πολύ σκούρα ή αφύσικα.

Το πρώτο βήμα είναι να αποδεχτούμε ότι τα φρύδια δεν χρειάζεται να είναι απόλυτα συμμετρικά. Κάθε ένα είναι διαφορετικό, και το μυστικό για φυσικό αποτέλεσμα είναι να αναδείξεις τη μοναδική μορφή τους, ώστε να ταιριάζουν στο σχήμα του προσώπου σου.

makigiaz_matiwn
https://www.instagram.com/sofiatilbury/

Διάβασε επίσης: Η πιο trendy αλογοουρά για το 2026 έχει την υπογραφή του οίκου Dior

Προετοιμασία φρυδιών

Πριν ξεκινήσεις, φρόντισε να τα χτενίσεις με μια βούρτσα φρυδιών ή ένα spoolie για να τα κρατήσεις στη θέση τους. Αν θέλεις extra κράτημα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις σαπούνι. Λίγο νερό και μια μικρή ποσότητα σαπουνιού αρκούν για να δώσουν στα φρύδια όγκο και διάρκεια όλη μέρα.

@slaybyjess If your brows always look off, try this‼️ Products: @Benefit Cosmetics precisely, my brow pencil shade 4 @urban decay slick day brow gel #eyebrows #eyebrowtutorial #brows#browtutorial #makeup #makeuptutorial #makeupforbeginners ♬ original sound – slaybyjess

Πώς να χρησιμοποιήσεις το μολύβι φρυδιών

Όταν γεμίζεις τα φρύδια, προσπάθησε να ακολουθείς τη φυσική κατεύθυνση των τριχών. Κάνε μικρές, κάθετες ή ελαφρώς διαγώνιες κινήσεις με τη μύτη του μολυβιού αντί να τραβάς γραμμές οριζόντια. Αυτό δημιουργεί μικρές «τριχούλες» που μοιάζουν με φυσικό φρύδι και αποφεύγεις το αφύσικο αποτέλεσμα.

fridia
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Αποφυγή υπερβολής

Λιγότερο είναι περισσότερο. Αν χρειαστεί να αφαιρέσεις ή να διορθώσεις, πρώτα γέμισε τα φρύδια και μετά δες ποιες περιοχές χρειάζονται επιπλέον έμφαση. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγεις να γίνουν πολύ λεπτά ή σκληρά, διατηρώντας ένα φυσικό και κομψό αποτέλεσμα.

Με λίγη πρακτική και προσοχή στις λεπτομέρειες, το μολύβι φρυδιών μπορεί να αναδείξει τα χαρακτηριστικά σου με φυσικό και ισορροπημένο τρόπο. Ακόμα και αν τα δικά σου φρύδια χρειάζονται λίγο παραπάνω προσοχή, η τεχνική αυτή θα σε βοηθήσει να τα φέρεις σε τέλεια αρμονία με το πρόσωπό σου.

3 προϊόντα για να αγοράσεις:

Benefit Cosmetics

NYX Professional Makeup

nyx_proffesional_makeup

Maybelline

Διάβασε επίσης: Blush Stacking: Το μυστικό των διασημοτήτων για έντονο και λαμπερό ρουζ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty μακιγιάζ φρύδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Οι BLACKPINK συνεργάζονται με Disney και Complex για μια συλλεκτική capsule συλλογή

Είσαι solo traveller; Τότε πρέπει σίγουρα να κάνεις αυτά τα 4 ταξίδια

O Jake Gyllenhaal γίνεται ο πρώτος άνδρας ambassador του οίκου Bvlgari

Το «αντίο» του Pieter Mulier προς τον οίκο Alaïa στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Αυτά είναι τα 3+1 πιο ενοχικά ζώδια – Πρώτο και καλύτερο ο Καρκίνος

Stella McCartney F/W 26-27: Tailoring, πλεκτά και παγιέτες σε μια συλλογή με 80’s vibes

Balmain F/W 26: Το ντεμπούτο του Antonin Tron στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού είναι ωδή στον μινιμαλισμό

Η πιο trendy αλογοουρά για το 2026 έχει την υπογραφή του οίκου Dior

Θες να ζητήσεις αύξηση; Δες τι πρέπει να φορέσεις εκείνη τη μέρα στο γραφείο

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»