Ο Harry Styles μιλά για την απώλεια του Liam Payne και πώς άλλαξε την οπτική του για τη ζωή

Ο Harry Styles μίλησε ανοιχτά για τον βαθύ αντίκτυπο που είχε στη ζωή του ο θάνατος του Liam Payne, εξηγώντας ότι η απώλεια του πρώην συνεργάτη και φίλου του τον οδήγησε σε μια βαθιά προσωπική αναθεώρηση. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στο θέμα κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον DJ Zane Lowe στην εκπομπή του στο Apple Music, στο πλαίσιο της προώθησης του τέταρτου προσωπικού του άλμπουμ με τίτλο «Kiss All The Time, Disco Occasionally», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Ο Liam Payne πέθανε τον Οκτώβριο του 2024 σε ηλικία 31 ετών, όταν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Αργεντινή. Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε τον κόσμο της μουσικής και ιδιαίτερα τους πρώην συνεργάτες του από το συγκρότημα One Direction.

Ο Harry Styles μίλησε για τη δυσκολία της απώλειας ενός φίλου και ιδιαίτερα ενός ανθρώπου με τον οποίο είχε μοιραστεί κοινές εμπειρίες από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι πάντα δύσκολο να χάνεις έναν φίλο, αλλά όταν χάνεις κάποιον που μοιάζει τόσο πολύ με εσένα με πολλούς τρόπους, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο». Ο Harry Styles περιέγραψε τον Liam Payne ως έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη καλοσύνη και αφοσίωση. Όπως δήλωσε, «είδα έναν άνθρωπο με την πιο ευγενική καρδιά, που απλώς ήθελε να γίνει σπουδαίος».

Η απώλεια του Liam Payne αποτέλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα καθοριστικό σημείο για την προσωπική του πορεία. Ο Harry Styles εξήγησε ότι «ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα, όσον αφορά το να κοιτάξω τη ζωή μου και να μπορώ να πω στον εαυτό μου, τι θέλω πραγματικά να κάνω με τη ζωή μου και πώς θέλω να τη ζήσω».

Ο Harry Styles πρόσθεσε επίσης ότι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσει κανείς τους φίλους που έχουν φύγει από τη ζωή είναι να ζει τη ζωή του με πληρότητα. Όπως είπε, «πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος τρόπος να τιμήσεις τους φίλους που χάνονται είναι να ζεις τη ζωή σου στο έπακρο». Ο Harry Styles και ο Liam Payne έγιναν γνωστοί ως μέλη του συγκροτήματος One Direction μαζί με τους Niall Horan, Louis Tomlinson και Zayn Malik. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2010 στο τηλεοπτικό μουσικό διαγωνισμό «The X Factor» και γνώρισε τεράστια παγκόσμια επιτυχία πριν ανακοινώσει αόριστη παύση δραστηριοτήτων το 2016.

Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, όλα τα μέλη ακολούθησαν προσωπική καριέρα στη μουσική βιομηχανία. Ο Harry Styles ξεκίνησε τη σόλο πορεία του το 2017 και έκτοτε έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του. Τα μέλη των One Direction επανενώθηκαν τον Οκτώβριο του 2024 στην κηδεία του Liam Payne για να αποτίσουν φόρο τιμής στον πρώην συνεργάτη τους. Ο Harry Styles παραδέχθηκε επίσης ότι ακόμη δυσκολεύεται να μιλήσει δημόσια για τον θάνατο του Liam Payne, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν εξαιρετικά ξεχωριστό άνθρωπο».

Μιλώντας για τη δημιουργική διαδικασία, ο Harry Styles ανέφερε ότι οι πιο συναρπαστικές μουσικές στιγμές είναι εκείνες όπου ο καλλιτέχνης ανακαλύπτει τον εαυτό του μπροστά στο κοινό. Όπως δήλωσε, «αυτό που κάνει κάποιον πραγματικό καλλιτέχνη είναι να επιτρέπει στους άλλους να σε βλέπουν ως έναν συνηθισμένο άνθρωπο». Ο Harry Styles πρόσθεσε ακόμη ότι «δεν πρόκειται για το να παρουσιάζεις τον εαυτό σου ως κάτι μυστηριώδες. Η διαφορά είναι ότι όλοι είμαστε συνηθισμένοι άνθρωποι και κάποιοι επιτρέπουν στους άλλους να τους δουν έτσι. Για μένα αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό το κλειδί».

