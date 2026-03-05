Celeb News 05.03.2026

Άννα Διαμαντοπούλου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Του χρωστάω πάρα πολλά»

Όλα όσα αποκάλυψε στην εκπομπή Face 2 Face και στη δημοσιογράφο Κατερίνα Παναγοπούλου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Άννα Διαμαντοπούλου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Face 2 Face και στη δημοσιογράφο Κατερίνα Παναγοπούλου, όπου αναφέρθηκε τόσο στην οικογένειά της όσο και στα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Η πρώην υπουργός μίλησε για τη στήριξη που είχε από τον σύζυγό της, Γιάννη Σαβαλάνο, κατά τη διάρκεια της πολιτικής της διαδρομής, ενώ περιέγραψε και πώς κατάλαβε ότι ο γιος της θα ακολουθούσε τον δρόμο της στιχουργικής.

«Οι άνθρωποι φαίνονται από πολύ μικροί. Ο γιος μου έγραφε από πολύ μικρός. Το δωμάτιό του ήταν πάντα με χαρτάκια, τετράδια και στίχους. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτό θα γίνει επάγγελμα. Γιατί έχει κάνει και άλλα πράγματα, είχε ξεκινήσει μια πορεία… Κάποια μέρα ήρθε και μας είπε: Αγαπητή μαμά και αγαπητέ μπαμπά, δεν θα το συζητήσουμε, αλλά τα αφήνω όλα και θα ασχοληθώ με την στιχουργική», ανέφερε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Διάβασε επίσης: Κούλλης Νικολάου και Στέφανος Μιχαήλ ετοίμασαν σακίδιο έκτακτης ανάγκης – Τι είπαν για την Κύπρο

Στη συνέχεια μίλησε με θερμά λόγια για τον σύζυγό της. Όπως είπε, φέτος συμπληρώνουν τέσσερις δεκαετίες κοινής πορείας και τόνισε πόσο σημαντική ήταν η στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια. «Φέτος κλείνουμε 40 χρόνια μαζί. Δεν είχα ζωή πριν τον άνδρα μου νομίζω, αλλά δεν είναι έτσι… Είμαστε πολλά χρόνια μαζί και του χρωστάω πάρα πολλά γιατί το να έχεις γυναίκα πολιτικό με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι εύκολο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θα πω πως δεν υπήρξε ποτέ ανταγωνιστικός, ενώ ο ίδιος είχε καταγωγή από πολύ μεγάλη οικογένεια, εγώ δεν είχα καμία σχέση, έκανε πίσω και ήταν όχι απλά υποστηρικτικός, αλλά ο άνθρωπος που με ωθούσε μπροστά. Ήταν ένα από τα μεγάλα δώρα που μου έκανε η ζωή», σημείωσε η πρώην υπουργός και Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Άννα Διαμαντοπούλου σχολίασε και τις τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις. Όπως είπε, θυμήθηκε την περίοδο που ήταν περίπου 19–20 ετών, όταν το ΠΑΣΟΚ και οι γυναικείες οργανώσεις έδιναν τότε έναν έντονο αγώνα για τα ζητήματα των αμβλώσεων και της αντισύλληψης, τα οποία σήμερα θεωρούνται αυτονόητα.

«Ήταν μια μάχη που κερδήθηκε και ερχόμαστε μετά από τόσα χρόνια να ξαναβάλει η κα. Καρυστιανού το θέμα των αμβλώσεων; Ή να μιλήσει για εισβολή μεταναστών; Θεωρώ ότι σταδιακά τοποθετείται σε μια πολύ συγκεκριμένη γωνιά του πολιτικού συστήματος, που θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό το κύμα αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη», ανέφερε. Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Πολιτικά θα την κρίνουμε μόλις ανακοινώσει ένα κόμμα αλλά δεν μπορώ να κάνω το σχόλιο για το εξής. Όταν η κα. Καρυστιανού μίλησε για τις αμβλώσεις, έπεσα από την καρέκλα μου. Δηλαδή δεν πίστευα ότι θα ξαναρχόταν αυτό το θέμα στην Ελλάδα», είπε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Φαίη Σκορδά επιβεβαίωσε on air τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Άννα Διαμαντοπούλου Κατερίνα Παναγοπούλου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Καπουτζίδη και Καρύδη – Επέστρεψαν με πτήση επαναπατρισμού στην Ελλάδα

Rosalía: Η απρόσμενη απάντησή της για το τι ψάχνει σε έναν άνδρα

Χριστίνα Μπόμπα: Η αποκάλυψη για τις αποτυχίες που έχει κάνει στην επαγγελματική ζωή της

Σμαράγδα Καρύδη και Γιώργος Καπουτζίδης εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα

Brooklyn Beckham: Η ρομαντική έκπληξη γενεθλίων από τη Nicola Peltz εν μέσω οικογενειακής έντασης

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα κιλά που έχει πάρει στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της

David και Victoria Beckham: Μηνύματα αγάπης στον Brooklyn για τα γενέθλιά του

Christina Applegate: Βγήκε ραντεβού με τον Brad Pitt και τον εγκατέλειψε για έναν rock star

Η Demi Lovato αποκάλυψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας με την Selena Gomez και τη Miley Cyrus

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών