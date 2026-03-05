Άννα Διαμαντοπούλου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Του χρωστάω πάρα πολλά»

Η Άννα Διαμαντοπούλου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Face 2 Face και στη δημοσιογράφο Κατερίνα Παναγοπούλου, όπου αναφέρθηκε τόσο στην οικογένειά της όσο και στα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Η πρώην υπουργός μίλησε για τη στήριξη που είχε από τον σύζυγό της, Γιάννη Σαβαλάνο, κατά τη διάρκεια της πολιτικής της διαδρομής, ενώ περιέγραψε και πώς κατάλαβε ότι ο γιος της θα ακολουθούσε τον δρόμο της στιχουργικής.

«Οι άνθρωποι φαίνονται από πολύ μικροί. Ο γιος μου έγραφε από πολύ μικρός. Το δωμάτιό του ήταν πάντα με χαρτάκια, τετράδια και στίχους. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτό θα γίνει επάγγελμα. Γιατί έχει κάνει και άλλα πράγματα, είχε ξεκινήσει μια πορεία… Κάποια μέρα ήρθε και μας είπε: Αγαπητή μαμά και αγαπητέ μπαμπά, δεν θα το συζητήσουμε, αλλά τα αφήνω όλα και θα ασχοληθώ με την στιχουργική», ανέφερε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Στη συνέχεια μίλησε με θερμά λόγια για τον σύζυγό της. Όπως είπε, φέτος συμπληρώνουν τέσσερις δεκαετίες κοινής πορείας και τόνισε πόσο σημαντική ήταν η στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια. «Φέτος κλείνουμε 40 χρόνια μαζί. Δεν είχα ζωή πριν τον άνδρα μου νομίζω, αλλά δεν είναι έτσι… Είμαστε πολλά χρόνια μαζί και του χρωστάω πάρα πολλά γιατί το να έχεις γυναίκα πολιτικό με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι εύκολο.

Θα πω πως δεν υπήρξε ποτέ ανταγωνιστικός, ενώ ο ίδιος είχε καταγωγή από πολύ μεγάλη οικογένεια, εγώ δεν είχα καμία σχέση, έκανε πίσω και ήταν όχι απλά υποστηρικτικός, αλλά ο άνθρωπος που με ωθούσε μπροστά. Ήταν ένα από τα μεγάλα δώρα που μου έκανε η ζωή», σημείωσε η πρώην υπουργός και Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Άννα Διαμαντοπούλου σχολίασε και τις τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις. Όπως είπε, θυμήθηκε την περίοδο που ήταν περίπου 19–20 ετών, όταν το ΠΑΣΟΚ και οι γυναικείες οργανώσεις έδιναν τότε έναν έντονο αγώνα για τα ζητήματα των αμβλώσεων και της αντισύλληψης, τα οποία σήμερα θεωρούνται αυτονόητα.

«Ήταν μια μάχη που κερδήθηκε και ερχόμαστε μετά από τόσα χρόνια να ξαναβάλει η κα. Καρυστιανού το θέμα των αμβλώσεων; Ή να μιλήσει για εισβολή μεταναστών; Θεωρώ ότι σταδιακά τοποθετείται σε μια πολύ συγκεκριμένη γωνιά του πολιτικού συστήματος, που θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό το κύμα αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη», ανέφερε. Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Πολιτικά θα την κρίνουμε μόλις ανακοινώσει ένα κόμμα αλλά δεν μπορώ να κάνω το σχόλιο για το εξής. Όταν η κα. Καρυστιανού μίλησε για τις αμβλώσεις, έπεσα από την καρέκλα μου. Δηλαδή δεν πίστευα ότι θα ξαναρχόταν αυτό το θέμα στην Ελλάδα», είπε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

