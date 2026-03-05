Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα κιλά που έχει πάρει στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Η παρουσιάστρια σχολίασε με χιούμορ για τις αλλαγές που φέρνει αυτή η περίοδος στο σώμα της

Το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε στον αέρα της εκπομπής της προσωπικές λεπτομέρειες για την εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας πόσα κιλά έχει πάρει λίγο πριν μπει στον 9ο μήνα.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με την καλεσμένη της, Βάσω Γουλιελμάκη, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχει πάρει συνολικά 17 κιλά, μιλώντας με χιούμορ για τις αλλαγές που φέρνει αυτή η περίοδος.

«Εγώ έχω πάρει 17 κιλά! Έρχονται κι άλλες και μου δίνουν ελπίδα. Δηλαδή άλλοι μου λένε “εμείς πήραμε 35”, “30”, οπότε εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Τώρα σε δύο εβδομάδες μπαίνω στον 9ο μήνα. Εκεί νομίζω ότι αρχίζεις και πέφτεις λίγο, γιατί μετράς αντίστροφα, αλλά προς το παρόν όλα μια χαρά», αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.





Από την πλευρά της, η Βάσω Γουλιελμάκη την ενθάρρυνε να απολαύσει αυτή την περίοδο, λέγοντάς της: «Να το χαρείς, να φας όσο θέλεις. Είναι υπέροχες μέρες και μετά με τον θηλασμό είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να τύχει σε μια γυναίκα».

