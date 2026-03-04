Celeb News 04.03.2026

Η Φαίη Σκορδά επιβεβαίωσε on air τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η παρουσιάστρια του MEGA μίλησε για το ευτυχές γεγονός
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Για πρώτη φορά on air, η Φαίη Σκορδά επιβεβαίωσε τον γάμο της με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με αφορμή το εξώφυλλο του περιοδικού HELLO!. Η παρουσιάστρια του MEGA μίλησε για το ευτυχές γεγονός, δεχόμενη παράλληλα χιουμοριστικά σχόλια από τους συνεργάτες της για την πρόσκληση στον γάμο.

Στην εκπομπή, ο Άρης Καβατζίκης αποκάλυψε: «Πάντως αγαπητοί συνάδελφοι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει πριν το καλοκαίρι. Θα είναι σε πολύ στενό κύκλο, υπάρχει περίπτωση να είναι μόνο οι μάρτυρες. Θα γίνει και ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσουμε το ευτυχές γεγονός». Η Φαίη Σκορδά, αναφερόμενη στο τηλεφώνημα της μητέρας της, σημείωσε με χιούμορ: «Πήρε η μαμά μου τηλέφωνο στο διάλειμμα και άκουγε εκεί που λέγαμε για τη γαριδομακαρόνα που ετοιμάζει ο Σκαρμούτσος και της λέει: ‘Κυρία Εύα, δεν με θέλει, δεν με έχει καλέσει’».

Στη συνέχεια, συνομιλώντας με τη Βίκυ Παγιατάκη, η παρουσιάστρια επιβεβαίωσε το γεγονός, εξηγώντας όμως ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για λεπτομέρειες:

Φ.Σ.: Τι να κάνω κι εγώ; Χαμογελάω!

Β.Π.: Τι άλλο να κάνεις; Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο; Αυτό είναι διπλωματία. Δεν αποδέχεσαι τίποτα, δεν συμφωνείς με τίποτα…

Φ.Σ.: Δεν έχω κάτι να πω! Όταν θα έχω, θα το πω.


Β.Π.: Ο καθένας λέει ότι θέλει. Η αρμόδια να μιλήσει είσαι εσύ, όταν είναι θα μας πεις, αν είναι και εφόσον είναι.

Φ.Σ.: Προφανώς για να γράφεται… Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι, το παίζω και δεν μιλάω… Απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα, αλλά εντάξει!

Να σημειώσουμε πως από το περιοδικό HELLO! προκύπτει πως η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης αναμένεται να παντρευτούν σύντομα με πολιτικό γάμο σε πολύ στενό κύκλο. Παράλληλα, μόλις το καλοκαίρι και όταν οι υποχρεώσεις τους το επιτρέψουν, θα πραγματοποιήσουν ένα μεγάλο γαμήλιο πάρτι για φίλους, γιορτάζοντας έτσι μαζί τους το χαρμόσυνο γεγονός.

