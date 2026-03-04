Eurovision 2026: Πέφτει η Ελλάδα στα στοιχήματα – Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas

Λιγότερο από 2 εβδομάδες απομένουν μέχρι την επίσημη παρουσίαση όλων των συμμετοχών του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. Οι εθνικοί τελικοί ολοκληρώνονται σταδιακά, με τις χώρες να αποκαλύπτουν η μία μετά την άλλη τα τραγούδια που θα εκπροσωπήσουν τις σημαίες τους στη Βιέννη. Η περασμένη εβδομάδα ήταν ιδιαίτερα πυκνή, καθώς 6 χώρες – Λιθουανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία και Σερβία – ολοκλήρωσαν την επιλογή των εκπροσώπων τους, ενώ η Βουλγαρία ανακοίνωσε το τραγούδι της και η Αυστραλία αποκάλυψε τη συμμετοχή της την Κυριακή.

Με τα αποκαλυπτήρια να πυκνώνουν, επιστρέφει και η αγαπημένη στήλη του Eurovisionfun με αναλύσεις στοιχημάτων για τη Eurovision 2026. Οι bookers έχουν ήδη ξεκινήσει τη δουλειά τους, προσφέροντας αποδόσεις για τον πιθανό νικητή, ενώ οι φανς προετοιμάζονται για τις επόμενες εβδομάδες γεμάτες αποκαλύψεις. Στην κορυφή των στοιχημάτων βρίσκεται η Φινλανδία. Το ντουέτο Linda Lampenius & Pete Parkkonen που θα εκπροσωπήσει τη Φινλανδία ξεχωρίζει χάρη στην εντυπωσιακή σκηνική παρουσία τους υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Sergio Jaen. Οι πιθανότητες νίκης τους κυμαίνονται μεταξύ 2,5 και 3,5, ξεπερνώντας πλέον το 20%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Δανία με τον Søren Torpegaard Lund, η οποία σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση σε στοιχηματικές αποδόσεις για τη χώρα εδώ και περισσότερη από μία δεκαετία. Οι πιθανότητες νίκης της Δανίας κυμαίνονται από 5,75 έως 7 φορές το ποντάρισμα. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Αυστραλία με τη Delta Goodrem και το «Eclipse», η οποία σημείωσε ραγδαία άνοδο από την 10η θέση της προηγούμενης εβδομάδας, ποντάροντας σε αποδόσεις μεταξύ 6,5 και 8.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση, με το «Ferto» του Akyla να συγκεντρώνει την αγάπη του κοινού, αλλά να χάνει λίγο έδαφος σε σχέση με τη Φινλανδία. Οι αποδόσεις νίκης για την ελληνική συμμετοχή κυμαίνονται μεταξύ 6 και 8. Στην πέμπτη θέση παραμένει το Ισραήλ με τον Noam Bettan, αν και έχασε λίγο έδαφος και προσφέρεται σε αποδόσεις από 9 έως 13.

Η Σουηδία υποχωρεί δύο θέσεις, βγαίνοντας εκτός πρώτης πεντάδας, ενώ η Γαλλία βρίσκεται στην έβδομη θέση με την πιθανή εκπρόσωπο Monroe. Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται όγδοο με τον LOOK MUM NO COMPUTER και το «Eins, Zwei, Drei», σημειώνοντας άνοδο τεσσάρων θέσεων, ενώ η Κύπρος παραμένει σταθερά στην ένατη θέση με το «Jalla» της Αντιγόνης, επιστρέφοντας στο Top 10 για πρώτη φορά από το 2021. Τέλος, η Μάλτα συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα με το «Bella» του Aidan, παραμένοντας αθόρυβα στις πρώτες θέσεις.

Συνολικά, οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται καθοριστικές για το φετινό διαγωνισμό, καθώς οι συμμετοχές ολοκληρώνονται και οι στοιχηματικές αποδόσεις διαμορφώνουν το σκηνικό για τη Eurovision 2026.

