Ο Alberto Barbera στο τιμόνι του Φεστιβάλ Βενετίας ως το 2028

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Biennale ανανεώνει τη θητεία του ως το 2028, επιβραβεύοντας τη διεθνή απήχηση και την ποιοτική ταυτότητα της διοργάνωσης

Ο Alberto Barbera θα συνεχίσει να ηγείται καλλιτεχνικά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έως και το 2028, με προοπτική περαιτέρω παραμονής στη θέση. Η ανακοίνωση έγινε από τη La Biennale di Venezia, καθώς το διοικητικό συμβούλιο υπό την προεδρία του Pietrangelo Buttafuoco, ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της θητείας του για τα έτη 2027 και 2028.

Σε επίσημη ανακοίνωση, η Biennale ανέφερε ότι η ανανέωση της συνεργασίας με τον Alberto Barbera αποφασίστηκε «λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει στην αναγνωρισμένη ποιότητα των επιλογών, στην ανακάλυψη και ανάδειξη νέων ταλέντων στη διεθνή σκηνή, στη διάδοση και προώθηση της κινηματογραφικής κουλτούρας και στη διεύρυνση του κοινού».

Η παραμονή του Alberto Barbera στη θέση είχε βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων το 2023, όταν ο Pietrangelo Buttafuoco, δημοσιογράφος με σαφή δεξιό πολιτικό προσανατολισμό, ανέλαβε την προεδρία της Biennale. Τότε είχαν διατυπωθεί ανησυχίες ότι ενδεχομένως θα επιδιωκόταν η αντικατάσταση του Alberto Barbera με πρόσωπο εγγύτερο στην ιταλική κυβέρνηση. Ωστόσο, ο Pietrangelo Buttafuoco έσπευσε να διαψεύσει τις σχετικές φήμες, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στήριξή του προς τον μακροβιότερο καλλιτεχνικό διευθυντή στην ιστορία του θεσμού.

Ο 76χρονος Alberto Barbera βρίσκεται στο τιμόνι του φεστιβάλ συνεχόμενα από το 2012, ενώ είχε διατελέσει καλλιτεχνικός διευθυντής και την περίοδο 1998 έως 2001. Υπό τη δική του καθοδήγηση, η Βενετία εξελίχθηκε σε έναν από τους πλέον καθοριστικούς σταθμούς της διεθνούς κινηματογραφικής διαδρομής προς τα μεγάλα βραβεία. Ταινίες που παρουσιάστηκαν στο Λίντο και ακολούθως διακρίθηκαν διεθνώς περιλαμβάνουν τα «Frankenstein», «Bugonia», «Gravity», «Birdman», «Spotlight», «La La Land», «The Shape of Water», «Roma», «Joker», «Nomadland» και «The Power of the Dog».

Παράλληλα, το φεστιβάλ έχει ενισχύσει σημαντικά τον ρόλο του ως πλατφόρμα ανάδειξης νέων δημιουργών από ολόκληρο τον κόσμο, μέσω πρωτοβουλιών όπως το Biennale College, ένα εργαστήριο που στηρίζει την ανάπτυξη και παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους χαμηλού προϋπολογισμού. Η διαδρομή του Alberto Barbera στον χώρο των φεστιβάλ ξεκίνησε το 1989, όταν, μετά τη δραστηριοποίησή του ως κριτικός κινηματογράφου, ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο, εστιάζοντας σε νέους δημιουργούς και αναζητώντας φρέσκες κινηματογραφικές φωνές διεθνώς.

Το 2022 τιμήθηκε με ειδική διάκριση από τα Gotham Awards στη Νέα Υόρκη, ενώ το 2021 το περιοδικό Variety του απένειμε το International Achievement in Film Award. Από το 2020 είναι μέλος της Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ενώ το 2000 του απονεμήθηκε ο τίτλος Chevalier des Arts et des Lettres από τη Γαλλική Δημοκρατία.

Η 83η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια ενός θεσμού που, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Alberto Barbera, έχει εδραιωθεί ως κεντρικός πυλώνας του παγκόσμιου κινηματογραφικού ημερολογίου.

