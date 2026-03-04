Η ελληνική πολυβραβευμένη ταινία που έρχεται στο Netflix

10 Βραβεία Ίρις, 6 διακρίσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η τιμητική επιλογή να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Oscars του 2024. Η πρώτη μεγάλου μήκους δημιουργία της Ασημίνα Προέδρου, με τίτλο Πίσω από τις Θημωνιές, σημείωσε μια εντυπωσιακή πορεία, συγκεντρώνοντας αναγνώριση που πολλοί δημιουργοί παλεύουν να κερδίσουν σε ολόκληρη την επαγγελματική τους διαδρομή. Η ταινία, που απέσπασε θερμές κριτικές και αγκαλιάστηκε από το κοινό, κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 15 Μαρτίου, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους θεατές να τη γνωρίσουν.

Η αφήγηση μας μεταφέρει στο 2015, στη λίμνη Δοϊράνη, σε μια περίοδο όπου εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας ψαράς και αγρότης, καταβεβλημένος από οικονομικά βάρη, ο οποίος αποφασίζει να εμπλακεί στη μεταφορά ανθρώπων με τη βάρκα του, παραβιάζοντας τον νόμο. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η ιστορία ξεδιπλώνεται μέσα από 3 διακριτά μέρη, το καθένα αφιερωμένο σε διαφορετικό μέλος της οικογένειάς του. Μέσα από αυτή τη δομή, αποκαλύπτεται σταδιακά πώς μία επιλογή μπορεί να διαταράξει όχι μόνο μια οικογένεια αλλά και τον ηθικό ιστό μιας ολόκληρης κοινότητας. Πού οδηγεί η ανοχή; Και τι συμβαίνει όταν η συνενοχή μετατρέπεται σε καθημερινή κανονικότητα;

Διάβασε επίσης: Ο Harry Styles επιστρέφει στη μουσική σκηνή με συναυλία που θα προβληθεί στο Netflix

Η Προέδρου, που είχε ήδη ξεχωρίσει από το 2013 με τη μικρού μήκους ταινία Red Hulk, επιλέγει να προσεγγίσει τους χαρακτήρες της με διακριτικότητα. Δεν τους καταδικάζει ανοιχτά ούτε τους εξιδανικεύει. Αντίθετα, τους παρατηρεί με νηφαλιότητα, αφήνοντας τον θεατή να σταθμίσει μόνος του τα γεγονότα και τα κίνητρα. Η τριμερής, σπονδυλωτή αφήγηση δεν λειτουργεί απλώς ως σκηνοθετικό εύρημα· αποτελεί τον πυρήνα της ταινίας, αναδεικνύοντας πως η αλήθεια δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη, αλλά εξαρτάται από τη σκοπιά εκείνου που τη βιώνει.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει και στο καστ. Οι Στάθης Σταμουλακάτος, Λένα Ουζουνίδου και Ευγενία Λάβδα στους κεντρικούς ρόλους παραδίδουν ερμηνείες λιτές αλλά γεμάτες εσωτερική ένταση, πλαισιωμένοι από τους Χρήστος Κοντογεώργης και Ντίνα Μιχαηλίδου, που συμπληρώνουν δυναμικά το σύνολο. Ο Σταμουλακάτος τιμήθηκε με το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στα Ίρις, ενώ διακρίσεις απέσπασαν και οι Κοντογεώργης και Μιχαηλίδου στις δικές τους κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη των ερμηνειών.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως πρόκειται για διεθνή συμπαραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας και Βόρειας Μακεδονίας, στοιχείο που φανερώνει τον εξωστρεφή χαρακτήρα του εγχειρήματος από τα πρώτα του βήματα. Με κοινωνική ματιά, αφηγηματική τόλμη και ουσιαστικές ερμηνείες, το «Πίσω από τις Θημωνιές» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ελληνικές κινηματογραφικές στιγμές των τελευταίων ετών.

Διάβασε επίσης: Η Βραζιλία του Μουντιάλ 1970 γίνεται ταινία στο Netflix – Η ιστορία της πιο θρυλικής ομάδας

Δες κι αυτό…