Nicole Kidman: Η πασαρέλα της κόρης της που έγινε viral για τους λάθος λόγους

Η 17χρονη κόρη της Nicole Kidman και του Keith Urban εμφανίστηκε στην πασαρέλα του Calvin Klein, προκαλώντας σχόλια για το περπάτημά της

Η 17χρονη Sunday Rose Kidman Urban, κόρη της Nicole Kidman και του Keith Urban, βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων κατά την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, όταν περπάτησε στην πασαρέλα του οίκου Calvin Klein για τη συλλογή Φθινόπωρο 2026. Η εμφάνισή της προκάλεσε αντιδράσεις, με πολλούς να επικεντρώνονται στον τρόπο που βάδιζε.

Η νεαρή εμφανίστηκε με oversized μπεζ καμπαρντίνα με μεγάλα καφέ δερμάτινα πέτα, πάνω από κουμπωμένο πουκάμισο. Το σύνολο συνδυάστηκε με λευκά γάντια, καφέ clutch και καφέ δερμάτινες μπότες με τακούνι σε χαλαρή γραμμή, ενώ τα μαλλιά της ήταν λυτά και τραβηγμένα προς τα πίσω, προσδίδοντας μια χαλαρή αλλά κομψή αισθητική.

Αντιδράσεις και αρνητικά σχόλια

Ο τρόπος που περπάτησε στην πασαρέλα έγινε αντικείμενο έντονων σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι χρήστες επέκριναν το περπάτημά της, υποστηρίζοντας ότι «χτυπούσε» τα πόδια της και ότι βάδιζε σαν πόνι. Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές σε νεποτισμό, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι η παρουσία της στην πασαρέλα οφείλεται στις διασυνδέσεις των γονιών της.

https://www.instagram.com/reels/DUtRtgQjkaa/

Ενδεικτικά σχόλια από τα social media περιλάμβαναν: «Ο νεποτισμός είναι αποκρουστικός», «Απλώς χτυπάει τα πόδια της καθώς περπατά», «Μοιάζει σαν να πηγαίνει να μιλήσει στη μαμά της για τον μπαμπά της», «Λατρεύω, λατρεύω, λατρεύω τη Νικόλ… αλλά η Σάντεϊ Ρόουζ δείχνει κάπως περίεργη ως μοντέλο», «Περπατά σαν πόνυ, δεν είναι μοντέλο» και «Χωρίς τις διασυνδέσεις των γονιών της, θα βοηθούσε τα πραγματικά μοντέλα να βρεθούν στην πασαρέλα».

Η εμφάνιση της Sunday Rose Kidman Urban στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να προκαλέσει συζητήσεις η παρουσία ενός διάσημου παιδιού στον κόσμο της μόδας, ενώ παράλληλα ανοίγει τον διάλογο για τον ρόλο του νεποτισμού στη βιομηχανία.

