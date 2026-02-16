Scarpetta με τη Nicole Kidman στον ρόλο της θρυλικής ιατροδικαστού – Δες το trailer

Η νέα αστυνομική σειρά «Scarpetta» μεταφέρει στην οθόνη τα best seller της Patricia Cornwell και ακολουθεί μια σκοτεινή υπόθεση που συνδέει παρελθόν και παρόν

Η Nicole Kidman ενσαρκώνει τη Dr. Kay Scarpetta στη νέα τηλεοπτική μεταφορά των επιτυχημένων μυθιστορημάτων της Patricia Cornwell, σε μια παραγωγή της Amazon Prime Video που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 11 Μαρτίου. Η σειρά «Scarpetta» επιχειρεί να μεταφέρει στη μικρή οθόνη έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας, συνδυάζοντας εγκληματολογική έρευνα και ψυχολογικό δράμα.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «Με επιδέξια χέρια και ένα ανήσυχο, διεισδυτικό βλέμμα, αυτή η ακούραστη ιατροδικαστής είναι αποφασισμένη να γίνει η φωνή των θυμάτων, να αποκαλύψει έναν κατά συρροή δολοφόνο και να αποδείξει ότι η υπόθεση που καθόρισε την καριέρα της πριν από 28 χρόνια δεν θα γίνει και η καταστροφή της. Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ιατροδικαστικής έρευνας, η σειρά προχωρά πέρα από τη σκηνή του εγκλήματος και εξερευνά τις ψυχολογικές αποχρώσεις δραστών και ερευνητών, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο θρίλερ για το τίμημα της δικαιοσύνης».

Τη δημιουργική επιμέλεια και το σενάριο υπογράφει η Liz Sarnoff, γνωστή από τις σειρές «Barry» και «Lost». Η αφήγηση εξελίσσεται σε δύο χρονικές γραμμές, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως το σήμερα, όταν η Kay Scarpetta επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρίδα της για να ερευνήσει μια σκληρή δολοφονία. Παράλληλα καλείται να διαχειριστεί περίπλοκες προσωπικές σχέσεις, επαγγελματικές αντιπαλότητες και μυστικά που απειλούν να ανατρέψουν τα πάντα.

Δίπλα στη Nicole Kidman πρωταγωνιστεί η Jamie Lee Curtis στον ρόλο της Dorothy Farinelli, αδελφής της Scarpetta. Ο Bobby Cannavale εμφανίζεται ως ο ντετέκτιβ Pete Marino, ο Simon Baker ως ο profiler του FBI Benton Wesley και η Ariana DeBose ως η τεχνολογικά καταρτισμένη ανιψιά Lucy Farinelli Watson. Τις νεότερες εκδοχές των χαρακτήρων υποδύονται οι Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale και Hunter Parrish.

Τη σκηνοθεσία 5 επεισοδίων αναλαμβάνει ο David Gordon Green, ο οποίος συμμετέχει και ως εκτελεστικός παραγωγός μαζί με την Amy Sayres.

