Screen News 16.02.2026

Scarpetta με τη Nicole Kidman στον ρόλο της θρυλικής ιατροδικαστού – Δες το trailer

Η νέα αστυνομική σειρά «Scarpetta» μεταφέρει στην οθόνη τα best seller της Patricia Cornwell και ακολουθεί μια σκοτεινή υπόθεση που συνδέει παρελθόν και παρόν
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Nicole Kidman ενσαρκώνει τη Dr. Kay Scarpetta στη νέα τηλεοπτική μεταφορά των επιτυχημένων μυθιστορημάτων της Patricia Cornwell, σε μια παραγωγή της Amazon Prime Video που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 11 Μαρτίου. Η σειρά «Scarpetta» επιχειρεί να μεταφέρει στη μικρή οθόνη έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας, συνδυάζοντας εγκληματολογική έρευνα και ψυχολογικό δράμα.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «Με επιδέξια χέρια και ένα ανήσυχο, διεισδυτικό βλέμμα, αυτή η ακούραστη ιατροδικαστής είναι αποφασισμένη να γίνει η φωνή των θυμάτων, να αποκαλύψει έναν κατά συρροή δολοφόνο και να αποδείξει ότι η υπόθεση που καθόρισε την καριέρα της πριν από 28 χρόνια δεν θα γίνει και η καταστροφή της. Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ιατροδικαστικής έρευνας, η σειρά προχωρά πέρα από τη σκηνή του εγκλήματος και εξερευνά τις ψυχολογικές αποχρώσεις δραστών και ερευνητών, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο θρίλερ για το τίμημα της δικαιοσύνης».

nicole_kidman
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Laura Dern μιλά για τις 150 απορρίψεις που καθόρισαν την καριέρα της

Τη δημιουργική επιμέλεια και το σενάριο υπογράφει η Liz Sarnoff, γνωστή από τις σειρές «Barry» και «Lost». Η αφήγηση εξελίσσεται σε δύο χρονικές γραμμές, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως το σήμερα, όταν η Kay Scarpetta επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρίδα της για να ερευνήσει μια σκληρή δολοφονία. Παράλληλα καλείται να διαχειριστεί περίπλοκες προσωπικές σχέσεις, επαγγελματικές αντιπαλότητες και μυστικά που απειλούν να ανατρέψουν τα πάντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δίπλα στη Nicole Kidman πρωταγωνιστεί η Jamie Lee Curtis στον ρόλο της Dorothy Farinelli, αδελφής της Scarpetta. Ο Bobby Cannavale εμφανίζεται ως ο ντετέκτιβ Pete Marino, ο Simon Baker ως ο profiler του FBI Benton Wesley και η Ariana DeBose ως η τεχνολογικά καταρτισμένη ανιψιά Lucy Farinelli Watson. Τις νεότερες εκδοχές των χαρακτήρων υποδύονται οι Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale και Hunter Parrish.

Τη σκηνοθεσία 5 επεισοδίων αναλαμβάνει ο David Gordon Green, ο οποίος συμμετέχει και ως εκτελεστικός παραγωγός μαζί με την Amy Sayres.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Nicole Kidman: Οι μπούκλες της επιστρέφουν ως μανιφέστο γυναικείας ελευθερίας μετά από κάθε χωρισμό

Δες κι αυτό…

 

Jamie Lee Curtis Nicole Kidman Patricia Cornwell Scarpetta ΣΕΙΡΑ
16.02.2026
