Η Laura Dern μιλά για τις 150 απορρίψεις που καθόρισαν την καριέρα της

Η Laura Dern αποκαλύπτει πώς το ύψος της στάθηκε εμπόδιο στο Χόλιγουντ και πώς τελικά μετατράπηκε σε στοιχείο δύναμης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Laura Dern αποκάλυψε ότι έχει απορριφθεί περισσότερες από 150 φορές στην πορεία της καριέρας της, εξηγώντας ότι βασικός λόγος υπήρξε το ύψος της. Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent, η Laura Dern μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από πολύ νεαρή ηλικία στον χώρο του κινηματογράφου, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε να εργάζεται ως ηθοποιός ήδη από τα παιδικά της χρόνια. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ήμουν 1.80 στα 12 μου και ήδη έπαιζα, οπότε έχανα ρόλους συνεχώς». Σύμφωνα με τη δική της εκτίμηση, ο αριθμός των απορρίψεων αγγίζει τις 150, σε μια βιομηχανία που συχνά επιβάλλει αυστηρά και περιοριστικά πρότυπα εμφάνισης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες.

Η Laura Dern αναφέρθηκε και στην πρόσφατη συμμετοχή της στην ταινία «Is This Thing On», όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Will Arnett, ο οποίος έχει ύψος 1.88. Όπως σημείωσε με χιούμορ, «σημαίνει ότι όταν καθόμαστε δίπλα δίπλα έχουμε το ίδιο ύψος. Είναι απίστευτο να βρίσκεσαι σε σκηνή με έναν άνδρα ηθοποιό και να κοιτάζεστε πραγματικά στα μάτια». Η ίδια αστειεύτηκε προσθέτοντας ότι διαθέτει «ένα εξαιρετικά ψηλό κορμό», σχόλιο που υπογραμμίζει τον αυτοσαρκασμό με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον το θέμα.

κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2018

Παρά τις δυσκολίες, η Laura Dern έχει καταγράψει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στον κινηματογράφο, με εμβληματικούς ρόλους σε ταινίες όπως το «Jurassic Park». Κόρη της αείμνηστης Diane Ladd και του Bruce Dern, βρέθηκε από νωρίς στο επίκεντρο της κινηματογραφικής βιομηχανίας, καταφέρνοντας τελικά να επιβληθεί με το ταλέντο και την επιμονή της.

Η εμπειρία της Laura Dern δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Η Nicole Kidman έχει επίσης μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω ύψους. Σε συνέντευξή της το 2024 στο podcast «Radio Times», η Nicole Kidman δήλωσε ότι της έλεγαν πως ήταν «πολύ ψηλή» για να γίνει ηθοποιός και ότι δεχόταν πειράγματα από μικρή ηλικία. Όπως ανέφερε, «με κορόιδευαν και με φώναζαν Storky. Μου έλεγαν πώς είναι ο αέρας εκεί πάνω. Τώρα μου λένε ότι είμαι πολύ πιο ψηλή απ’ όσο περίμεναν».  Η Nicole Kidman αναφέρθηκε και σε ένα ακόμη πρακτικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι ψηλές γυναίκες του Χόλιγουντ, τα ψηλοτάκουνα παπούτσια. «Κάθε φορά που πηγαίνεις στο κόκκινο χαλί σου στέλνουν παπούτσια και είναι πάντα υπερβολικά ψηλά. Αναρωτιέμαι αν έχουν χαμηλό τακούνι, αλλιώς θα είμαι απλώς η πιο ψηλή, σαν καμηλοπάρδαλη», είπε χαρακτηριστικά.

Οι μαρτυρίες της Laura Dern και της Nicole Kidman φωτίζουν μια πτυχή της κινηματογραφικής βιομηχανίας που συχνά δεν θίγεται, αναδεικνύοντας πώς ακόμη και καθιερωμένες και βραβευμένες ηθοποιοί χρειάστηκε να ξεπεράσουν στερεότυπα και προκαταλήψεις για να κατακτήσουν τη θέση τους.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

