Τα πλεκτά με βάτες είναι το απόλυτο micro-trend του χειμώνα

Οι βάτες επιστρέφουν στα πλεκτά και μεταμορφώνουν το κλασικό πουλόβερ σε σύγχρονο statement κομμάτι για κάθε στιγμή της ημέρας

Τα πλεκτά δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς κάθε χειμώνα επιστρέφουν πιο δυναμικά από ποτέ. Φέτος όμως αλλάζουν χαρακτήρα. Αντί για τις γνώριμες χαλαρές φόρμες, υιοθετούν μια πιο αυστηρή, σχεδόν αρχιτεκτονική αισθητική που δίνει έμφαση στη σιλουέτα. Πρωταγωνιστής αυτής της αλλαγής; Οι δομημένοι ώμοι.

Οι βάτες επανέρχονται με ανανεωμένο ρόλο, μετατρέποντας το απλό πουλόβερ σε fashion statement. Δεν πρόκειται για υπερβολές, αλλά για μια προσεκτική ενίσχυση που ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία των ’80s και τη σύγχρονη minimal αισθητική. Το αποτέλεσμα είναι κομμάτια που «στέκονται» μόνα τους και χαρίζουν δυναμισμό στο look.

Ένα πλεκτό με έντονους ώμους μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη λογική του styling. Συνδυάζεται ιδανικά με ίσια τζιν, κομψά παντελόνια γραφείου ή ακόμα και με θηλυκές φούστες, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες αντιθέσεις. Είναι από εκείνα τα items που φοριούνται χωρίς πολλή σκέψη, αλλά δείχνουν πάντα προσεγμένα.

Δεν είναι τυχαίο που το trend έχει κερδίσει ήδη τις πιο καλοντυμένες εμφανίσεις του street style. Μονόχρωμες επιλογές, πλούσιες πλέξεις, ψηλοί γιακάδες και διακριτικές λάμψεις δίνουν στα πλεκτά νέα ταυτότητα. Από day looks μέχρι βραδινές εξόδους, προσαρμόζονται εύκολα και δείχνουν πάντα επίκαιρα.

Οι δυνατοί ώμοι δεν είναι απλώς μια περαστική τάση, αλλά ένας έξυπνος τρόπος να δώσεις χαρακτήρα στα basics σου. Αν θέλεις να ανανεώσεις τη χειμερινή σου γκαρνταρόμπα χωρίς υπερβολές, ένα πλεκτό με βάτες είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά.

