Fashion 08.02.2026

3 athleisure τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις ακόμα και αν δεν περνάς ούτε απ’ έξω από το γυμναστήριο

gimnastiki_outfit
Οι κορυφαίες τάσεις στο αθλητικό στυλ για το 2026 συνδυάζουν άνεση, κίνηση και σύγχρονη αισθητική σε κάθε βήμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μόδα και ο αθλητισμός έχουν μια αδιάκοπη σχέση που ανανεώνεται συνεχώς. Σε μια εποχή όπου η αυτοφροντίδα και η κίνηση αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, το αθλητικό ντύσιμο δεν περιορίζεται πλέον στη γυμναστική. Φοράμε ρούχα που συνδυάζουν άνεση, στυλ και ελευθερία κινήσεων, ακόμα κι αν δεν περνάμε ώρες στο γυμναστήριο.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αναβίωση του vintage και retro sportswear, με σιλουέτες που θυμίζουν προηγούμενες δεκαετίες και ταυτόχρονα προσφέρουν σύγχρονη αισθητική. Η μόδα κινείται προς looks που αγκαλιάζουν την κίνηση, την ελευθερία και τη δυνατότητα αυτοέκφρασης μέσα από καθημερινά αθλητικά κομμάτια.

athleisure
https://www.instagram.com/grounded.eg/

Διάβασε επίσης: Ο fashion συνδυασμός που φορούν όλες οι γυναίκες στην Ευρώπη

1. Choreo Style

Η choreo αισθητική κάνει δυναμικό comeback. Σαφείς αναφορές στον χορό και την κίνηση αντικατοπτρίζονται σε λεπτομέρειες όπως crop tops, loose παντελόνια και ασύμμετρα τοπ. Το look δίνει την αίσθηση έτοιμης για δράση, συνδυάζοντας άνεση και δυναμισμό, ενώ παραμένει στιλάτο και σύγχρονο.

gimnastiki_outfit
https://www.instagram.com/elliee.rob/

2. Logomania

Τα λογότυπα επιστρέφουν ως διακοσμητικό στοιχείο σε αθλητικά ρούχα, φέρνοντας μια νοσταλγική νότα retro. Εμφανίζονται σε μπλούζες, φούτερ και αξεσουάρ, προσθέτοντας χαρακτήρα στο look χωρίς να το βαραίνουν. Η τάση αυτή συνδυάζει καθαρή σιλουέτα με παιχνιδιάρικο στοιχείο, ιδανική για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές.

hailey_bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/

3. Layering

Το layering παραμένει ένα βασικό στιλιστικό εργαλείο. Τα τοπ με λεπτές τιράντες φοριούνται σε διπλή στρώση, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες αντιθέσεις χρωμάτων και υφών. Η τεχνική αυτή προσφέρει ευελιξία και βάθος στο ντύσιμο, ενώ δίνει τη δυνατότητα να πειραματιστεί κανείς με διαφορετικούς συνδυασμούς χωρίς να χρειάζεται νέα κομμάτια.

gimnastiki
https://www.instagram.com/emilisindlev/

Διάβασε επίσης: Τα τακούνια με φιογκάκια είναι το πιο ρομαντικό trend που μπορείς να υιοθετήσεις

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Fashion fashion trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
My Oxford Year: Η ταινία του Netflix για τον έρωτα που δε μένει για πάντα, αλλά αλλάζει τα πάντα

My Oxford Year: Η ταινία του Netflix για τον έρωτα που δε μένει για πάντα, αλλά αλλάζει τα πάντα

08.02.2026
Επόμενο
Η Άρια Καλύβα στο After Dark: «Ήθελα να γίνω ηθοποιός, αλλά ευτυχώς κατάλαβα ότι δεν είχα ταλέντο»

Η Άρια Καλύβα στο After Dark: «Ήθελα να γίνω ηθοποιός, αλλά ευτυχώς κατάλαβα ότι δεν είχα ταλέντο»

08.02.2026

Δες επίσης

Τα nail colors που θα δεις παντού τον Φεβρουάριο
Beauty

Τα nail colors που θα δεις παντού τον Φεβρουάριο

08.02.2026
Πώς η θεωρία του «απρόσμενου κόκκινου» αναβαθμίζει κάθε δωμάτιο
Life

Πώς η θεωρία του «απρόσμενου κόκκινου» αναβαθμίζει κάθε δωμάτιο

08.02.2026
Ο Λέων είναι το πιο στυλάτο ζώδιο και αυτοί οι 4+1 λόγοι το επιβεβαιώνουν
Life

Ο Λέων είναι το πιο στυλάτο ζώδιο και αυτοί οι 4+1 λόγοι το επιβεβαιώνουν

08.02.2026
5 συνήθειες που επιβαρύνουν την στάση σώματός σου και δεν το καταλαβαίνεις
Life

5 συνήθειες που επιβαρύνουν την στάση σώματός σου και δεν το καταλαβαίνεις

07.02.2026
Τα υλικά που απογειώνουν διατροφικά τα αυγά
Life

Τα υλικά που απογειώνουν διατροφικά τα αυγά

07.02.2026
Μην ξαναδιπλώσεις τα ρούχα: Το packing hack που αλλάζει τα πάντα στη βαλίτσα
Life

Μην ξαναδιπλώσεις τα ρούχα: Το packing hack που αλλάζει τα πάντα στη βαλίτσα

07.02.2026
Nicole Kidman: Οι μπούκλες της επιστρέφουν ως μανιφέστο γυναικείας ελευθερίας μετά από κάθε χωρισμό
Beauty

Nicole Kidman: Οι μπούκλες της επιστρέφουν ως μανιφέστο γυναικείας ελευθερίας μετά από κάθε χωρισμό

07.02.2026
Τα 4 λάθη που κάνεις και δεν έχεις κοιλιακούς παρόλο που γυμνάζεσαι
Fitness

Τα 4 λάθη που κάνεις και δεν έχεις κοιλιακούς παρόλο που γυμνάζεσαι

07.02.2026
Ώρα για αλλαγές: Τα 3 τοξικά μοτίβα σχέσεων που πρέπει να αφήσεις πίσω το 2026
Life

Ώρα για αλλαγές: Τα 3 τοξικά μοτίβα σχέσεων που πρέπει να αφήσεις πίσω το 2026

07.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Την Κυριακή στις έντυπες “Τυπολογίες”: Πόσο κοστίζουν ο Μπραντ Πιτ και ο Λάνθιμος

Την Κυριακή στις έντυπες “Τυπολογίες”: Πόσο κοστίζουν ο Μπραντ Πιτ και ο Λάνθιμος

ΑΙΧΜΕΣ: Συνεργασίες, διαψεύσεις, πληρωμές και η πρώτη απόλυση στην “ΕΦ.ΣΥΝ”

ΑΙΧΜΕΣ: Συνεργασίες, διαψεύσεις, πληρωμές και η πρώτη απόλυση στην “ΕΦ.ΣΥΝ”

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές