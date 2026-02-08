3 athleisure τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις ακόμα και αν δεν περνάς ούτε απ’ έξω από το γυμναστήριο

Οι κορυφαίες τάσεις στο αθλητικό στυλ για το 2026 συνδυάζουν άνεση, κίνηση και σύγχρονη αισθητική σε κάθε βήμα

Η μόδα και ο αθλητισμός έχουν μια αδιάκοπη σχέση που ανανεώνεται συνεχώς. Σε μια εποχή όπου η αυτοφροντίδα και η κίνηση αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, το αθλητικό ντύσιμο δεν περιορίζεται πλέον στη γυμναστική. Φοράμε ρούχα που συνδυάζουν άνεση, στυλ και ελευθερία κινήσεων, ακόμα κι αν δεν περνάμε ώρες στο γυμναστήριο.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αναβίωση του vintage και retro sportswear, με σιλουέτες που θυμίζουν προηγούμενες δεκαετίες και ταυτόχρονα προσφέρουν σύγχρονη αισθητική. Η μόδα κινείται προς looks που αγκαλιάζουν την κίνηση, την ελευθερία και τη δυνατότητα αυτοέκφρασης μέσα από καθημερινά αθλητικά κομμάτια.

1. Choreo Style

Η choreo αισθητική κάνει δυναμικό comeback. Σαφείς αναφορές στον χορό και την κίνηση αντικατοπτρίζονται σε λεπτομέρειες όπως crop tops, loose παντελόνια και ασύμμετρα τοπ. Το look δίνει την αίσθηση έτοιμης για δράση, συνδυάζοντας άνεση και δυναμισμό, ενώ παραμένει στιλάτο και σύγχρονο.

2. Logomania

Τα λογότυπα επιστρέφουν ως διακοσμητικό στοιχείο σε αθλητικά ρούχα, φέρνοντας μια νοσταλγική νότα retro. Εμφανίζονται σε μπλούζες, φούτερ και αξεσουάρ, προσθέτοντας χαρακτήρα στο look χωρίς να το βαραίνουν. Η τάση αυτή συνδυάζει καθαρή σιλουέτα με παιχνιδιάρικο στοιχείο, ιδανική για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές.

3. Layering

Το layering παραμένει ένα βασικό στιλιστικό εργαλείο. Τα τοπ με λεπτές τιράντες φοριούνται σε διπλή στρώση, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες αντιθέσεις χρωμάτων και υφών. Η τεχνική αυτή προσφέρει ευελιξία και βάθος στο ντύσιμο, ενώ δίνει τη δυνατότητα να πειραματιστεί κανείς με διαφορετικούς συνδυασμούς χωρίς να χρειάζεται νέα κομμάτια.

