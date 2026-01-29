Mad Bubble
Fashion 29.01.2026

Ο fashion συνδυασμός που φορούν όλες οι γυναίκες στην Ευρώπη

palto_tasies
Ένα απλό αλλά απόλυτα σύγχρονο outfit κυριαρχεί στο street style και θέτει τις βάσεις για το στιλ του χειμώνα 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένα συγκεκριμένο outfit φαίνεται να κυριαρχεί στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και να διαμορφώνει ήδη τη βάση για το στιλ του χειμώνα 2026. Ο συνδυασμός μακρύ παλτό, χαλαρό παντελόνι ή τζιν και sneakers εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα στο street style, αποδεικνύοντας πως η απλότητα παραμένει το πιο ισχυρό στοιχείο της σύγχρονης μόδας.

Η δημοτικότητα αυτού του συνδυασμού οφείλεται κυρίως στην ευελιξία του. Πρόκειται για ένα σύνολο που προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικά περιβάλλοντα και ώρες της ημέρας, διατηρώντας πάντα μια ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα. Ένα πουκάμισο, ένα κλασικό πουλόβερ ή ένα απλό λευκό T-shirt αρκούν για να ολοκληρώσουν το look χωρίς περιττές λεπτομέρειες.

palto
https://www.instagram.com/_jessicaskye/

Διάβασε επίσης: 4 τρόποι να φορέσεις τα μακριά πουκάμισα με τα jeans

Το μακρύ παλτό λειτουργεί ως το βασικό statement κομμάτι, προσθέτοντας δομή και κομψότητα στη σιλουέτα. Τα relaxed παντελόνια ή τζιν χαλαρώνουν το αποτέλεσμα και ενισχύουν τον ανεπιτήδευτο χαρακτήρα του συνόλου, ενώ τα sneakers εισάγουν ένα διαχρονικό, αθλητικό στοιχείο που ισορροπεί ιδανικά με τις πιο κλασικές γραμμές.

palto
https://www.instagram.com/johannapiispa/

Καθώς η μόδα στρέφεται όλο και περισσότερο σε λειτουργικές και διαχρονικές επιλογές, αυτός ο συνδυασμός αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς για τον χειμώνα του 2026. Ένα στιλιστικό «μοντέλο» που βασίζεται σε απλά κομμάτια, εύκολα στην εφαρμογή και ανθεκτικά στον χρόνο, αποδεικνύοντας ότι το σύγχρονο chic δεν χρειάζεται υπερβολές.

Διάβασε επίσης: Τριγωνικά μαντήλια: Η τάση που έχουν αγαπήσει τα fashion icons

Fashion
