Mad Bubble
Fashion 28.01.2026

Τριγωνικά μαντήλια: Η τάση που έχουν αγαπήσει τα fashion icons

mantili_trigwno
Τα τριγωνικά μαντήλια αναδεικνύονται σε απόλυτο fashion trend του 2026, προσθέτοντας στιλ σε casual και formal εμφανίσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Το 2026 φαίνεται πως οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά στη μόδα, με τα τριγωνικά μαντήλια να ξεχωρίζουν ως το απόλυτο micro-trend της χρονιάς. Καθώς οι δρόμοι των Ευρωπαϊκών πόλεων γέμισαν με στιλάτες εμφανίσεις, η τάση αυτή έκανε αισθητή την παρουσία της παντού, από casual τζιν και t-shirts μέχρι καμπαρντίνες και hoodie. Τα μαντήλια αυτά προσθέτουν έναν αέρα κομψότητας και φινέτσας, ανεξαρτήτως αν φοριούνται σφιχτά γύρω από τον λαιμό ή χαλαρά πάνω στους ώμους.

Η ομορφιά αυτού του micro-trend έγκειται στην ευελιξία του. Ένα τριγωνικό μαντήλι μπορεί να μεταμορφώσει ακόμα και την πιο απλή εμφάνιση, χαρίζοντας στιλ χωρίς προσπάθεια. Είναι το αξεσουάρ που δίνει χαρακτήρα σε κάθε σύνολο, είτε πρόκειται για καθημερινό look με τζιν, είτε για πιο formal εμφάνιση με σακάκι ή πανωφόρι. Η αίσθηση ότι μπορείς να παίξεις με χρώματα, σχέδια και τρόπους δέσιμου, το καθιστά ιδανικό για κάθε εποχή.

mantili_trigwno
https://www.instagram.com/lovisabarkman/?hl=en

Το trend δεν περιορίζεται μόνο στην Ευρώπη. Αν και ξεκίνησε να γίνεται viral στους δρόμους της Μαδρίτης και του Παρισιού, η τάση των τριγωνικών μαντηλιών έχει αρχίσει να διαχέεται και σε άλλες πόλεις, προσαρμοζόμενη στο τοπικό στυλ και τις καθημερινές συνήθειες. Από γυναίκες που συνδυάζουν τα μαντήλια με sneakers και τζιν, μέχρι αυτές που τα φορούν πάνω από παλτό και φόρμες, το τριγωνικό μαντήλι δείχνει πως ένα μικρό αξεσουάρ μπορεί να ενώσει διαφορετικά στιλ σε ένα κοινό fashion statement.

trigwno_mantili
https://www.instagram.com/lovisabarkman/?hl=en

Η επιστροφή των τριγωνικών μαντηλιών είναι η απόδειξη ότι η μόδα συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα καθημερινά αξεσουάρ. Με το σωστό styling, μπορεί να γίνει το απόλυτο finishing touch που αναβαθμίζει κάθε σύνολο, προσφέροντας μια διακριτική αλλά εμφανή δήλωση στυλ. Αν υπάρχει ένα μικροtrend για το 2026 που αξίζει να δοκιμάσει κάθε γυναίκα, αυτό είναι σίγουρα τα τριγωνικά μαντήλια.

trigwno_mantili

