Μουσικά Νέα 28.01.2026

James Cameron: Αναβάλλεται η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ της Billie Eilish

Ο James Cameron ανακοίνωσε πως το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαΐου και ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην επεξεργασία νέων τεχνολογιών 3D που θα αναβαθμίσουν την οπτική εμπειρία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο James Cameron αποκάλυψε ότι η κυκλοφορία του τρισδιάστατου ντοκιμαντέρ «Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft» μετατίθεται για τις 8 Μαΐου 2026. Η ταινία η οποία αποτελεί προϊόν συνσκηνοθεσίας του James Cameron και της Billie Eilish ήταν αρχικά προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις 20 Μαρτίου όμως η ημερομηνία τροποποιήθηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί η τεχνική επεξεργασία του υλικού.

Μέσα από αναρτήσεις του ο James Cameron εξήγησε πως η ομάδα παραγωγής εργάζεται πάνω στη βελτίωση του μοντάζ και την ενσωμάτωση νέων εξελιγμένων τεχνολογιών 3D. Παράλληλα πρόσθεσε πως στο τελικό αποτέλεσμα θα συμπεριληφθεί ειδικό υλικό από τα παρασκήνια που θα ενθουσιάσει το κοινό υπογραμμίζοντας πως η αναμονή θα αξίζει τον κόπο. Η Billie Eilish είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό της για το εγχείρημα κατά την ολοκλήρωση της περιοδείας της τον περασμένο Νοέμβριο χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία της με τον James Cameron ως ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Billie Eilish: Κάνει τηλεφωνική φάρσα στην Margot Robbie και γίνεται viral

Το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις εταιρείες Darkroom Records, Interscope Films και Lightstorm Earth ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια συναυλιών στο Μάντσεστερ της Αγγλίας τον περασμένο Ιούλιο. Η Billie Eilish απευθυνόμενη τότε στο κοινό της είχε αποκαλύψει πως εργαζόταν πάνω σε κάτι πολύ ιδιαίτερο με τον James Cameron προετοιμάζοντας τους θαυμαστές της για μια τρισδιάστατη εμπειρία. Ο James Cameron βρισκόταν μάλιστα ανάμεσα στο κοινό κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων εμφανίσεων για να επιβλέψει προσωπικά τη διαδικασία των γυρισμάτων.

Η ανακοίνωση της αναβολής έρχεται σε μια στιγμή που ο James Cameron κυριαρχεί στο παγκόσμιο box office με την ταινία «Avatar: Fire and Ash». Το νέο κεφάλαιο του έπους Avatar παρέμεινε στην πρώτη θέση των εισπράξεων στη Βόρεια Αμερική για τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου έχοντας συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 378 εκατομμύρια δολάρια εγχώρια και 1,378 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως μέσα σε έξι εβδομάδες προβολής.

Πέρα από τη συνεργασία του με την Billie Eilish ο James Cameron συνεχίζει να επεκτείνει τα δημιουργικά του σχέδια καθώς απέκτησε πρόσφατα τα δικαιώματα του μυθιστορήματος του Charles Pellegrino με τίτλο «Ghosts of Hiroshima» το οποίο σκοπεύει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη. Η κινηματογραφική βιομηχανία αναμένει πλέον με ενδιαφέρον πώς η τεχνογνωσία του James Cameron στο τρισδιάστατο περιβάλλον θα μεταμορφώσει την παραδοσιακή δομή ενός μουσικού ντοκιμαντέρ προσφέροντας μια νέα διάσταση στην παρουσίαση της Billie Eilish.

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus αποκαλύπτει πώς έγινε μέλος του Avatar

