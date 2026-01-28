Mad Bubble
Η ερώτηση που ξεχωρίζει τους επιτυχημένους από τους υπόλοιπους, σύμφωνα με τον Τζεφ Μπέζος

Η απάντηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και δυναμική
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σύμφωνα με πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Amazon, ο Jeff Bezos πίστευε πως ο τρόπος με τον οποίο κάποιος απαντά σε μία συγκεκριμένη ερώτηση συνέντευξης αποκαλύπτει αν έχει τα φόντα να πετύχει. Και όπως φαίνεται, η ψυχολογία έρχεται να τον επιβεβαιώσει. Φαντάσου πόσο αγχωτικό θα ήταν να βρίσκεσαι σε συνέντευξη εργασίας απέναντι στον Jeff Bezos, έναν από τους πλουσιότερους και πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ιδρυτής της Amazon δεν περιοριζόταν πάντα στις κλασικές ερωτήσεις για εμπειρία και δεξιότητες. Υπήρχε μία απρόσμενη ερώτηση που συνήθιζε να κάνει, ασυνήθιστη, σχεδόν παράξενη, αλλά για τον ίδιο αποκαλυπτική για το μέλλον ενός υποψηφίου.

Ο Dan Rose, πρώην στέλεχος της Amazon για σχεδόν μία δεκαετία και σήμερα επενδυτής, αποκάλυψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ποια ήταν η «αγαπημένη» ερώτηση του Bezos στις συνεντεύξεις. «Όταν δούλευα στην Amazon από το 1999 έως το 2006, ο Jeff Bezos ρωτούσε συχνά τους υποψηφίους αν θεωρούν τον εαυτό τους τυχερό άνθρωπο», ανέφερε.

Με την πρώτη ματιά, η ερώτηση μοιάζει άσχετη με την επαγγελματική απόδοση. Άλλωστε, οι περισσότερες εταιρείες αξιολογούν τους εργαζομένους με βάση αποτελέσματα, αριθμούς και στόχους, όχι την τύχη. Ωστόσο, ο Rose εξήγησε ότι η ερώτηση ήταν εξαιρετικά εύστοχη. «Είναι ένας ιδανικός τρόπος να ξεχωρίσεις τους αισιόδοξους και εκείνους που έχουν τη νοοτροπία να δημιουργούν την επιτυχία τους», σημείωσε.

Η δημοσιογράφος επιχειρηματικών θεμάτων Jessica Stillman έχει αναφερθεί στη σημασία που έδινε ο Bezos στην έννοια της τύχης, εξηγώντας πως δεν μιλούσε για προλήψεις ή τυχαία γεγονότα. Αντίθετα, τον ενδιέφερε ο τρόπος σκέψης. Ο επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων Patrick Mayr χαρακτήρισε την ερώτηση «εξαιρετική», εξηγώντας πως όταν κάποιος αναγνωρίζει ότι η τύχη έπαιξε ρόλο στη ζωή του, δείχνει ταπεινότητα αλλά και αυτοπεποίθηση. Με άλλα λόγια, δεν αποδίδει όλες τις  επιτυχίες αποκλειστικά στον εαυτό του, κάτι που φανερώνει συναισθηματική ωριμότητα. Παράλληλα, η Stillman επεσήμανε ότι οι άνθρωποι που θεωρούν τον εαυτό τους τυχερό έχουν συνήθως πιο ανοιχτό τρόπο σκέψης και μεγαλύτερη διάθεση για πρωτοβουλία. Αυτό επιβεβαιώνεται και από ένα πείραμα του ψυχολόγου Richard Wiseman.

Στο πείραμα, ο Wiseman έδωσε σε συμμετέχοντες μια εφημερίδα και τους ζήτησε να μετρήσουν πόσες φωτογραφίες περιείχε. Εκείνοι που δήλωναν «άτυχοι» χρειάστηκαν περίπου δύο λεπτά για να ολοκληρώσουν την αποστολή. Αντίθετα, όσοι θεωρούσαν τον εαυτό τους τυχερό, τελείωσαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο λόγος; Στη δεύτερη σελίδα υπήρχε ένα ξεκάθαρο μήνυμα που έγραφε: «Σταμάτα να μετράς. Υπάρχουν 43 φωτογραφίες σε αυτή την εφημερίδα».Οι «άτυχοι» συμμετέχοντες δεν το πρόσεξαν ποτέ, επειδή ήταν υπερβολικά συγκεντρωμένοι στο αρχικό τους καθήκον. Όπως κατέληξε ο Wiseman, «οι άτυχοι άνθρωποι χάνουν ευκαιρίες επειδή είναι επικεντρωμένοι αλλού». Παρά τα δεδομένα που φαίνεται να στηρίζουν τη λογική του Bezos, πολλοί υποψήφιοι παραμένουν επιφυλακτικοί. Σε σχετική συζήτηση στο Reddit, ένας χρήστης περιέγραψε πως του ζητήθηκε να βαθμολογήσει το πόσο τυχερός είναι σε κλίμακα από το 0 έως το 10. «Τι ακριβώς ήθελαν να μάθουν;» αναρωτήθηκε.

Κάποιοι σχολιαστές θεώρησαν την ερώτηση ασαφή ή ακόμα και δείγμα κακής προετοιμασίας του συνεντευκτή. Άλλοι όμως έδωσαν μια διαφορετική ερμηνεία: «Στην πραγματικότητα, είναι ερώτηση για την αισιοδοξία», έγραψε ένας χρήστης. «Όσοι νιώθουν τυχεροί, τείνουν να βλέπουν τα γεγονότα πιο θετικά και να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

