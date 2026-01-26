Η Jennifer Garner αποκαλύπτει τη μουσική εμμονή του Ben Affleck

Η Jennifer Garner προχώρησε σε μια αποκαλυπτική και τρυφερή εξομολόγηση για τον πρώην σύζυγό της Ben Affleck, φωτίζοντας μια άγνωστη πτυχή της καθημερινότητάς τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Town». Η Jennifer Garner εμφανίστηκε σε εκδήλωση στο βιβλιοπωλείο Diesel A Bookstore στο Λος Άντζελες, συνοδευόμενη από τη συγγραφέα Laura Dave και την ηθοποιό Rita Wilson, με αφορμή τη συζήτηση για το νέο μυθιστόρημα της Laura Dave με τίτλο «The First Time I Saw Him». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Jennifer Garner αναφέρθηκε στις συνήθειες δημιουργικής εργασίας του Ben Affleck και στη μουσική που συνόδευε εκείνη την περίοδο της ζωής τους.

Η Jennifer Garner απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας «Το κάνετε κι εσείς αυτό Ακούτε ένα τραγούδι ξανά και ξανά Θέλω απλώς να σας πω κάτι Το έχω βιώσει Το έχω ζήσει». Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο Ben Affleck συνήθιζε να ακούει ασταμάτητα το ίδιο τραγούδι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και των γυρισμάτων της ταινίας «The Town».

Η Jennifer Garner ανέφερε: «Είχα ένα μωρό 3 μηνών και ένα παιδί 3 ετών και ζούσαμε σε ένα νοικιασμένο σπίτι στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, ενώ εκείνος γύριζε την ταινία “The Town” και άκουγε ασταμάτητα το “Halo” της Beyoncé ενώ εγώ θήλαζα». Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε χαμόγελα στο ακροατήριο, καθώς το τραγούδι «Halo» της Beyoncé είχε κυκλοφορήσει το 2008 και αποτελούσε τότε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τραγουδίστριας. Η Laura Dave σχολίασε τη συγκεκριμένη συνήθεια λέγοντας «Το λατρεύω αυτό γιατί ο μόνος άλλος άνθρωπος εκτός από τον Ben Affleck που έχω ακούσει να το κάνει ήταν ο Tom Stoppard». Η ταινία «The Town» κυκλοφόρησε το 2010 και αποτέλεσε τη δεύτερη σκηνοθετική δουλειά μεγάλου μήκους του Ben Affleck μετά το «Gone Baby Gone». Στο καστ συμμετείχαν ο Jeremy Renner, η Rebecca Hall και η Blake Lively. Η ιστορία ακολουθεί έναν επαγγελματία ληστή τραπεζών από τη Βοστώνη, ο οποίος παγιδεύεται ανάμεσα σε έναν έρωτα και στη σχέση του με τους συνεργούς του.

Ο ίδιος ο Ben Affleck έχει στο παρελθόν μιλήσει δημόσια για τη συνήθειά του να γράφει ακούγοντας επαναλαμβανόμενα τα ίδια τραγούδια. Σε συνέντευξή του το 2016 είχε δηλώσει «Ακούω μουσική όταν γράφω και συνήθως βρίσκω μερικά τραγούδια που με εμπνέουν και τα βάζω σε επανάληψη. Γράφω με τη μουσική να παίζει συνεχώς. Το βρίσκω κάπως υπνωτιστικό και με βοηθά να συγκεντρώνομαι περισσότερο και να μπαίνω στο συναίσθημα της σκηνής. Η μουσική με βοηθά πραγματικά».

