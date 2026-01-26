Γιάννα Τερζή στο Mad Radio 106,2: «Το τραγούδι του Akyla είναι καθαρά για Eurovision»

Καλεσμένη στην ραδιοφωνική εκπομπή της Νατάσσας Σιδηροκαστρίτου, Mad Weekend Morning, στο Mad Radio 106,2 βρέθηκε η Γιάννα Τερζή το πρωί της Κυριακής, με την τραγουδίστρια να μιλά για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Αρχικά, αναφορικά με το νέο της τραγούδι, «COSMOS», η ίδια εξομολογήθηκε: «Μου αρέσει πολύ το νέο μου τραγούδι. Μου πάει αυτό το στυλ, είμαι εγώ, μπαίνω στο στούντιο και απλά κάνω αυτό που μου αρέσει, δεν σκέφτομαι πια. Έχω μείνει πιστή στις μελωδίες μου, αλλά πλέον τα κάνω όλα χύμα».

Αμέσως μετά η κουβέντα πήγε στην Eurovision, με αφορμή τον Εθνικό Τελικό που πλησιάζει, με την Γιάννα Τερζή να μιλά για την δική της εμπειρία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν έντονη εμπειρία, είχε τα καλά της είχε και τα κακά της. Θα προτιμούσα να είχα περάσει λίγο καλύτερα, το έχω πει πολλές φορές, όμως μου έμειναν οι eurofans ως τρελή κληρονομιά! Είναι πιστοί και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη! Μου αρέσουν όλα τα φετινά τραγούδια, είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Λόγω τραγουδιού, θεωρώ ότι το κομμάτι του Akyla είναι καθαρά για Eurovision, είναι μια συνταγή επιτυχίας, θες να σηκωθείς και να χοροπηδήξεις μαζί του και αυτό στη Eurovision δεν μπορείς να το συναγωνιστείς εύκολα!».

Σχετικά με τα νέα τραγούδια τόσο του Harry Styles όσο και του Bruno Mars, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Μου αρέσουν πολύ και οι 2, προτιμώ όμως τον Bruno, μου φέρνει κάτι νοσταλγικό όταν τον ακούω, είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Αν μπορούσα να γράψω ή να τραγουδήσω κάποιο τραγούδι, θα ήταν κάποιο της Ariana Grande και ειδικότερα το One Last Time. Αυτή η μελωδία κάτι κάνει στην καρδιά μου. Είναι μοναδική».

Έπειτα, η συζήτηση πήγε στον χωρισμό και τα λάθη που κάναμε μετά το τέλος μιας σχέσης, η Γιάννα αποκάλυψε: «Όταν κάτι δεν τραβάει, οι άνθρωποι πρέπει να χωρίζουν. Δεν πρέπει να μας μαθαίνουν έτσι. Ο χωρισμός για εμένα είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο εξέλιξης». Αναφορικά με τα cloud lips, τα χείλη με αέρινη υφή που κυριαρχούν τον χειμώνα, η ίδια απάντησε: «Εμένα μου αρέσουν τα πειράματα, το συγκεκριμένο θεωρώ θα πηγαίνει σε κάποια με σαρκώδη χείλη. Αυτό που κάνω συνέχεια εγώ είναι να σβήνω το μολύβι πάνω από το κραγιόν και γενικά προτιμώ τα απαλά χρώματα». Ορμώμενη από τον θάνατο του Valentino Garavani, η Γιάννα Τερζή μίλησε για την μόδα, λέγοντας: «Θέλω να είμαι άνετη με τα ρούχα μου, να μπορώ να τα φορέσω και να μην με φοράνε. Μου αρέσει να πειραματίζομαι και δεν φοράω καθόλου ζωϊκά και αγαπώ να συνδυάζω αθλητικά με αξεσουάρ. Μου αρέσει αυτή η αντίθεση».

Σχετικά με το ότι ο Ben Affleck θεωρεί τη ζωή μπροστά στην κάμερα μια δύσκολη επιλογή για τα παιδιά του, η τραγουδίστρια εξέφρασε την δική της άποψη: «Εγώ ήμουν 16 όταν ο πατέρας μου έγινε γνωστός σε όλη την Ελλάδα και εκεί λίγο με ζόρισε η προσαρμογή και κάπως κλείστηκα. Μετά όμως, συνήθισα. Ο πατέρας μου δεν αγαπάει την δημοσιότητα οπότε μας κράτησε προσγειωμένους. Θα πρέπει να υπάρχει ενθάρρυνση από το σπίτι. Εμένα στην αρχή ο πατέρας μου δεν το έκανε, είχε άσχημες εμπειρίες και δεν θα ήθελε ιδανικά. Ωστόσο, εγώ το ήθελα πραγματικά, αλλά πράγματι στην πορεία είδα πράγματα που δεν μου ταίριαζαν, όπως τα μπουζούκια, οπότε τελικά έγινε το χατίρι του, δεν είμαι πια στη νύχτα. Αλλά ο καθένας πρέπει να βρει τον δρόμο του, δεν θα χαθεί κανείς».

Η κουβέντα πήγε στο 2016 και τον λόγο που οι διάσημοι κι όχι μόνο επιστρέφουν στη συγκεκριμένη χρονιά, με την Γιάννα Τερζή να εξομολογείται: «Μου αρέσει να εμπνέομαι από παλιές τάσεις. Ο κόσμος το αγκάλιασε αυτό το flashback. Μου αρέσει αυτή η αναβίωση. Το 2016 εγώ ήμουν στο LA, ήταν μια πολύ ωραία χρονιά για εμένα, έκανα ένα όνειρό μου πραγματικότητα. Ήταν η τελευταία χρονιά μου πριν γυρίσω στην Ελλάδα και το έζησα στο φουλ».

Τέλος, όσον αφορά τα επαγγελματικά της, η Γιάννα Τερζή αποκάλυψε: «Θέλω να πλαισιώσω το νέο μου single κι με άλλα τραγούδια οπότε αυτό το διάστημα είμαι στο στούντιο και έχω και ένα κλεισμένο live στις 20 Μαρτίου».

