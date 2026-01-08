Η καρδιά της Eurovision χτυπάει εδώ! Ποιος καλλιτέχνης θέλεις να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision το 2026; Ψήφισε τώρα στο μεγάλο poll του MAD

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης έχει ήδη ξεκινήσει και η αγωνία για την ελληνική συμμετοχή κορυφώνεται! Το mad.gr ανοίγει την κάλπη και σε καλεί να πάρεις θέση και να κάνεις τα δικά σου προγνωστικα!

Μετά την επίσημη ανακοίνωση των 28 υποψηφίων που διεκδικούν το «εισιτήριο» για τη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, μπορείς κι εσύ να προβλέψεις ποιος θα είναι ο νικητής. Ποιος καλλιτέχνης έχει το πακέτο, τη φωνή και το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει επάξια φέτος;

Πώς ψηφίζεις:

Δες τη λίστα με τους 28 καλλιτέχνες.

Επίλεξε τον αγαπημένο σου.

Πάτα «Ψήφισε» και δώσε το δικό σου 12άρι!

Μπορείς να κάνεις share το voting στα social media

Για να δούμε αν τα προγνωστικά σου θα πέσουν μέσα! Μπες στη συζήτηση, στήριξε τον αγαπημένο σου artist και δες live τα αποτελέσματα της προτίμησης του κοινού!

Stay tuned στο MAD για όλα τα updates της Eurovision 2026!