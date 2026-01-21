Netflix- Warner: Το deal των 83 δισ. που μπορεί να αλλάξει το streaming

Το Netflix προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση της προσφοράς του για την εξαγορά των στούντιο και των streaming δραστηριοτήτων της Warner Bros Discovery, μετατρέποντάς την σε συμφωνία αποκλειστικά σε μετρητά ύψους 82,7 δισ. δολαρίων. Στόχος της κίνησης είναι να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της συναλλαγής και να ενισχυθεί η ελκυστικότητά της απέναντι στην ανταγωνιστική και εχθρική πρόταση εξαγοράς από την Paramount Skydance.

Το Netflix είχε εξασφαλίσει ήδη από τον προηγούμενο μήνα την ομόφωνη στήριξη του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros Discovery με μια αρχική πρόταση που συνδύαζε μετρητά και μετοχές και αποτιμούσε την εταιρεία στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή. Η νέα, πλήρως σε μετρητά προσφορά διατηρεί την ίδια αποτίμηση, αλλά, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών, «απλοποιεί τη δομή της συναλλαγής, παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα αξίας στους μετόχους της Warner Bros Discovery και επιταχύνει την πορεία προς την ψηφοφορία των μετόχων».

Διάβασε επίσης: Η Warner Bros απέρριψε τα 108,4 δισ. της Paramount και ανοίγει το δρόμο στο Netflix

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix Ted Sarandos δήλωσε ότι «η αναθεωρημένη, αποκλειστικά σε μετρητά συμφωνία μας θα επιτρέψει ένα ταχύτερο χρονοδιάγραμμα για την ψηφοφορία των μετόχων και θα προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική βεβαιότητα στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, συν την αξία από τον προγραμματισμένο διαχωρισμό της Discovery Global». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery συνεχίζει να στηρίζει ομόφωνα τη συναλλαγή μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα αποφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους μετόχους, τους καταναλωτές, τους δημιουργούς και τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας συνολικά».

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Warner Bros Discovery θα λάβουν επίσης μετοχές στη νέα εταιρεία που θα προκύψει από τον διαχωρισμό των παγκόσμιων τηλεοπτικών δικτύων της, στα οποία περιλαμβάνονται το CNN, το Cartoon Network και το Discovery Channel. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται στην εξαγορά, καθώς το Netflix δεν προτίθεται να τις αποκτήσει.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, ο Ted Sarandos επανέλαβε την αισιοδοξία του, δηλώνοντας ότι «εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να ολοκληρώσουμε την εξαγορά των Warner Bros Studios και HBO, τα οποία θεωρούμε στρατηγικό επιταχυντή για την ανάπτυξή μας». Τόνισε επίσης ότι το Netflix έχει ήδη ξεκινήσει τη ρυθμιστική διαδικασία και εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες κυβερνητικές εγκρίσεις.

Την ίδια ώρα, η Paramount συνεχίζει να διεκδικεί την εξαγορά της Warner Bros Discovery με δική της πρόταση ύψους 108,4 δισ. δολαρίων σε μετρητά για το σύνολο της εταιρείας, επιχειρώντας να πείσει τους μετόχους να παρακάμψουν τη συμφωνία με το Netflix.

Σύμφωνα με τη συμφωνία με το Netflix, η πλατφόρμα θα αποκτήσει τον έλεγχο κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της Warner Bros Discovery, όπως τα στούντιο Warner Bros πίσω από τα franchise «Harry Potter», «Superman» και «Batman», καθώς και το HBO, το οποίο φιλοξενεί σειρές όπως «Game of Thrones», «The White Lotus» και «Succession».

Μετά το κλείσιμο της Wall Street την Τρίτη, το Netflix ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τους 325 εκατομμύρια συνδρομητές στο τελευταίο τρίμηνο, ενισχυμένο από την επιστροφή επιτυχημένων σειρών όπως το «Stranger Things» και το «Nobody Wants This». Παράλληλα, προέβλεψε ετήσια έσοδα για το 2026 μεταξύ 50,7 και 51,7 δισ. δολαρίων, με το κατώτατο όριο της πρόβλεψης να υπολείπεται των εκτιμήσεων των αναλυτών για 51 δισ. δολάρια.

Διάβασε επίσης: «Πόλεμος» για τη Warner Bros: 108 δισ. προσφέρει η Paramount για να ξεπεράσει το Netflix

Δες κι αυτό…