Mad Bubble
Mad Bubble
Streaming News 21.01.2026

Netflix- Warner: Το deal των 83 δισ. που μπορεί να αλλάξει το streaming

Η αναθεωρημένη πρόταση των 82,7 δισ. δολαρίων επιταχύνει τη διαδικασία έγκρισης και επιχειρεί να μπλοκάρει τη «εχθρική» εξαγορά της Paramount Skydance
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Netflix προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση της προσφοράς του για την εξαγορά των στούντιο και των streaming δραστηριοτήτων της Warner Bros Discovery, μετατρέποντάς την σε συμφωνία αποκλειστικά σε μετρητά ύψους 82,7 δισ. δολαρίων. Στόχος της κίνησης είναι να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της συναλλαγής και να ενισχυθεί η ελκυστικότητά της απέναντι στην ανταγωνιστική και εχθρική πρόταση εξαγοράς από την Paramount Skydance.

Το Netflix είχε εξασφαλίσει ήδη από τον προηγούμενο μήνα την ομόφωνη στήριξη του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros Discovery με μια αρχική πρόταση που συνδύαζε μετρητά και μετοχές και αποτιμούσε την εταιρεία στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή. Η νέα, πλήρως σε μετρητά προσφορά διατηρεί την ίδια αποτίμηση, αλλά, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών, «απλοποιεί τη δομή της συναλλαγής, παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα αξίας στους μετόχους της Warner Bros Discovery και επιταχύνει την πορεία προς την ψηφοφορία των μετόχων».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Warner Bros απέρριψε τα 108,4 δισ. της Paramount και ανοίγει το δρόμο στο Netflix

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix Ted Sarandos δήλωσε ότι «η αναθεωρημένη, αποκλειστικά σε μετρητά συμφωνία μας θα επιτρέψει ένα ταχύτερο χρονοδιάγραμμα για την ψηφοφορία των μετόχων και θα προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική βεβαιότητα στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, συν την αξία από τον προγραμματισμένο διαχωρισμό της Discovery Global». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery συνεχίζει να στηρίζει ομόφωνα τη συναλλαγή μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα αποφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους μετόχους, τους καταναλωτές, τους δημιουργούς και τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας συνολικά».

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Warner Bros Discovery θα λάβουν επίσης μετοχές στη νέα εταιρεία που θα προκύψει από τον διαχωρισμό των παγκόσμιων τηλεοπτικών δικτύων της, στα οποία περιλαμβάνονται το CNN, το Cartoon Network και το Discovery Channel. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται στην εξαγορά, καθώς το Netflix δεν προτίθεται να τις αποκτήσει.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, ο Ted Sarandos επανέλαβε την αισιοδοξία του, δηλώνοντας ότι «εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να ολοκληρώσουμε την εξαγορά των Warner Bros Studios και HBO, τα οποία θεωρούμε στρατηγικό επιταχυντή για την ανάπτυξή μας». Τόνισε επίσης ότι το Netflix έχει ήδη ξεκινήσει τη ρυθμιστική διαδικασία και εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες κυβερνητικές εγκρίσεις.

Την ίδια ώρα, η Paramount συνεχίζει να διεκδικεί την εξαγορά της Warner Bros Discovery με δική της πρόταση ύψους 108,4 δισ. δολαρίων σε μετρητά για το σύνολο της εταιρείας, επιχειρώντας να πείσει τους μετόχους να παρακάμψουν τη συμφωνία με το Netflix.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τη συμφωνία με το Netflix, η πλατφόρμα θα αποκτήσει τον έλεγχο κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της Warner Bros Discovery, όπως τα στούντιο Warner Bros πίσω από τα franchise «Harry Potter», «Superman» και «Batman», καθώς και το HBO, το οποίο φιλοξενεί σειρές όπως «Game of Thrones», «The White Lotus» και «Succession».

Μετά το κλείσιμο της Wall Street την Τρίτη, το Netflix ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τους 325 εκατομμύρια συνδρομητές στο τελευταίο τρίμηνο, ενισχυμένο από την επιστροφή επιτυχημένων σειρών όπως το «Stranger Things» και το «Nobody Wants This». Παράλληλα, προέβλεψε ετήσια έσοδα για το 2026 μεταξύ 50,7 και 51,7 δισ. δολαρίων, με το κατώτατο όριο της πρόβλεψης να υπολείπεται των εκτιμήσεων των αναλυτών για 51 δισ. δολάρια.

Διάβασε επίσης: «Πόλεμος» για τη Warner Bros: 108 δισ. προσφέρει η Paramount για να ξεπεράσει το Netflix

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
netflix Paramount Warner Bros εξαγορά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αναστασία: Αναπάντεχο σκηνικό την ώρα που τραγουδούσε – Θαμώνας πέταξε καναπέ στην πίστα (video)

Αναστασία: Αναπάντεχο σκηνικό την ώρα που τραγουδούσε – Θαμώνας πέταξε καναπέ στην πίστα (video)

21.01.2026
Επόμενο
Ο Αντώνης Δημητριάδης (AD-1) υποδέχεται τον Βασίλη Τσιλιχρήστο στο Mad Radio 106,2

Ο Αντώνης Δημητριάδης (AD-1) υποδέχεται τον Βασίλη Τσιλιχρήστο στο Mad Radio 106,2

21.01.2026

Δες επίσης

Χρυσά Βατόμουρα 2026: Οι υποψηφιότητες για τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς
Cinema

Χρυσά Βατόμουρα 2026: Οι υποψηφιότητες για τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς

21.01.2026
Ρεκόρ για το Netflix: Αυξήσεις συνδρομών και μεγάλα έσοδα το 2025
Cinema

Ρεκόρ για το Netflix: Αυξήσεις συνδρομών και μεγάλα έσοδα το 2025

21.01.2026
With Love, Meghan: Το Netflix κόβει τη σειρά της Meghan Markle μετά από 2 σεζόν
Cinema

With Love, Meghan: Το Netflix κόβει τη σειρά της Meghan Markle μετά από 2 σεζόν

21.01.2026
Το «Marty Supreme» κυριαρχεί στη Βόρεια Αμερική – Ξεπεράσε το «Everything Everywhere All at Once»
Cinema

Το «Marty Supreme» κυριαρχεί στη Βόρεια Αμερική – Ξεπεράσε το «Everything Everywhere All at Once»

21.01.2026
His & Hers: Το νέο εθιστικό thriller που σαρώνει στο Netflix και σε κρατά σε αγωνία μέχρι το τέλος
Cinema

His & Hers: Το νέο εθιστικό thriller που σαρώνει στο Netflix και σε κρατά σε αγωνία μέχρι το τέλος

21.01.2026
Η Pamela Anderson με τον Billy Bob Thornton στη ταινία Somedays
Cinema

Η Pamela Anderson με τον Billy Bob Thornton στη ταινία Somedays

20.01.2026
Το πλήρες lineup του Φεστιβάλ Βερολίνου – Οι ταινίες που ξεχωρίζουν
Cinema

Το πλήρες lineup του Φεστιβάλ Βερολίνου – Οι ταινίες που ξεχωρίζουν

20.01.2026
Game of Thrones: Η σκηνή του prequel που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων  
Cinema

Game of Thrones: Η σκηνή του prequel που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων  

20.01.2026
Οι Take That επιστρέφουν μέσα από σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix (Video)
Cinema

Οι Take That επιστρέφουν μέσα από σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix (Video)

20.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!