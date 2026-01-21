Ο Αντώνης Δημητριάδης (AD-1) υποδέχεται τον Βασίλη Τσιλιχρήστο στο Mad Radio 106,2

Αντώνης Δημητριάδης (AD-1) και Βασίλης Τσιλιχρήστος μαζί στον Mad Mix, σε μια σπάνια ραδιοφωνική εμφάνιση που ξαναζωντανεύει το θρυλικό Venue

Αυτή την εβδομάδα, το Mad Mix πατάει «play» στην ιστορία: Ο Αντώνης Δημητριάδης (AD-1) φιλοξενεί στον αέρα του Mad Radio 106,2 τον Βασίλη Τσιλιχρήστο.

Ετοιμάσου για ένα 2ωρο (μαζί με την επανάληψη) που θα μας επιστρέψει στις χρυσές εποχές του Venue, τότε που η Αθήνα δίδασκε τι σημαίνει πραγματική διασκέδαση.

Venue In My Heart: Πρόκειται για ένα μουσικό ταξίδι στο μονοπάτι των αναμνήσεων, με τα μεγαλύτερα house music anthems που άλλαξαν για πάντα τις ζωές μας, μια μουσική συνάντηση που θα σε κάνει να νιώσεις πιο νοσταλγικά από ποτέ.

Σημείωσε τις ώρες για να μην πεις ότι δεν σε προειδοποιήσαμε:

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στις 23:00 (Main Event)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου στις 22:00 (The Rewind)

Δημητριάδης & Τσιλιχρήστος μαζί

Δεν πρόκειται για μια απλή εκπομπή, αλλά για μια σπάνια μουσική συνάντηση. Ο Αντώνης Δημητριάδης ανοίγει το μικρόφωνο στον Βασίλη Τσιλιχρήστο.

Τι θα ακούσεις; Ο Βασίλης Τσιλιχρήστος παραδίδει ένα αποκλειστικό guest DJ set γεμάτο με όλες τις μεγάλες dance επιτυχίες που καθόρισαν το ελληνικό clubbing. Είναι η στιγμή που οι αναμνήσεις από τα θρυλικά parties συναντούν τον σύγχρονο ήχο του Mad Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη (AD-1).

Το Clubbing ξαναζωντανεύει στα ραδιόφωνά μας

Αν αναρωτιέσαι πώς είναι να βρίσκεσαι στο κέντρο του dance floor την ώρα που το beat ανεβαίνει, η απάντηση κρύβεται στη συχνότητα του Mad Radio 106,2.

