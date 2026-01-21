Οι Megadeth ήταν έτοιμοι για πρωτιά, αλλά ο Bruno Mars τους χάλασε τα σχέδια

Το «Puppet Parade» κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Νο 2 λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του τελευταίου album των Megadeth

Οι Megadeth βρίσκονται στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία του 17ου και τελευταίου άλμπουμ της καριέρας τους, με τίτλο «Megadeth», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Ιανουαρίου 2026. Καθώς το ιστορικό συγκρότημα ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη δισκογραφία, οι θαυμαστές του έχουν κινητοποιηθεί μαζικά, στηρίζοντας κάθε νέο τραγούδι που δημοσιοποιείται από το επερχόμενο άλμπουμ.

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του δίσκου, οι Megadeth πλησίασαν πολύ στην κορυφή του iTunes με το νέο τους single «Puppet Parade», χωρίς όμως να καταφέρουν να κατακτήσουν την πρώτη θέση. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 και έκανε ντεμπούτο στο Νο 2 του iTunes Top Songs Chart, που καταγράφει τα πιο εμπορικά τραγούδια στην πιο σημαντική ψηφιακή πλατφόρμα αγορών μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μοναδικό εμπόδιο που στέρησε από τους Megadeth ακόμη μία πρωτιά ήταν το νέο single του Bruno Mars με τίτλο «I Just Might», το οποίο παραμένει σταθερά στο Νο 1. Το τραγούδι του Bruno Mars κυκλοφόρησε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα νωρίτερα και έχει ήδη σημειώσει εξαιρετικές πωλήσεις, γεγονός που το διατηρεί στην κορυφή της κατάταξης.

Παρά το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή του iTunes, οι Megadeth μπορούν να θεωρούν το ντεμπούτο του «Puppet Parade» στο Νο 2 ως ακόμη μία σημαντική εμπορική επιτυχία, ειδικά ενόψει της κυκλοφορίας του τελευταίου τους άλμπουμ. Το ενδιαφέρον του κοινού και η μαζική στήριξη των θαυμαστών δείχνουν ότι το ιστορικό συγκρότημα αποχαιρετά τη δισκογραφία με ισχυρή παρουσία και υψηλή απήχηση, ακόμη και απέναντι σε μία από τις πιο δυνατές νέες επιτυχίες παγκοσμίως.

