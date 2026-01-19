Mad Bubble
Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Το τραγούδι «I Know, You’re Not Mine» ή «Jag Vet, Du Är Inte Min» στη σουηδική εκδοχή, αποδίδεται σε έναν τραγουδιστή με το όνομα Jacub και είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης
Ένα δημοφιλές τραγούδι που κατέκτησε την κορυφή των ακροάσεων στη Σουηδία αποκλείστηκε από την επίσημη κατάταξη της χώρας, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο καλλιτέχνης πίσω από την επιτυχία δεν ήταν άνθρωπος αλλά δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης. Το τραγούδι «I Know, You’re Not Mine» ή «Jag Vet, Du Är Inte Min» στη σουηδική εκδοχή, αποδίδεται σε έναν τραγουδιστή με το όνομα Jacub και γνώρισε εντυπωσιακή επιτυχία στο Spotify, φτάνοντας στην κορυφή των σουηδικών καταλόγων. Παρά τη δημοφιλία του, η επίσημη λίστα Sverigetopplistan απέκλεισε το τραγούδι, έπειτα από απόφαση της IFPI Sweden.

Εκπρόσωπος της IFPI Sweden δήλωσε ότι «το τραγούδι του Jacub έχει αποκλειστεί από την επίσημη κατάταξη Sverigetopplistan, η οποία καταρτίζεται από την IFPI Sweden. Αν και εμφανίζεται στις λίστες του Spotify, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη στην επίσημη κατάταξη με βάση τους ισχύοντες κανόνες». Ο διευθύνων σύμβουλος της IFPI Sweden, Ludvig Werber, τόνισε ότι «ο κανόνας μας είναι σαφής, αν πρόκειται για τραγούδι που έχει δημιουργηθεί κυρίως από τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στην κορυφαία λίστα».

Το «I Know, You’re Not Mine» είναι ένα folk pop κομμάτι με ακουστική κιθάρα, ενώ το προφίλ του καλλιτέχνη στο Spotify συνοδεύεται από ένα σκίτσο γενειοφόρου άνδρα με μπλουζάκι. Το τραγούδι έχει ξεπεράσει τα 5.000.000 streams παγκοσμίως, εκ των οποίων 200.000 προέρχονται από τη Σουηδία. Περιλαμβάνεται σε ένα EP έξι τραγουδιών με τίτλο «Kärleken är Bränd», δηλαδή «Love is Burned». Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από έρευνα του δημοσιογράφου Emanuel Karlsten, ο οποίος αποκάλυψε ότι το τραγούδι ήταν καταχωρισμένο σε δανέζικο μουσικό εκδοτικό οίκο με την επωνυμία Stellar και ότι δύο από τους δικαιούχους εργάζονταν στο τμήμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Ο Emanuel Karlsten έγραψε ότι «αναδύεται η εικόνα ενός μουσικού εκδότη που θέλει να πειραματιστεί με νέα είδη μουσικής και νέους τύπους καλλιτεχνών, που του αρέσει να δοκιμάζει τα όρια αντοχής του κοινού απέναντι στην τεχνητή μουσική και τους τεχνητούς καλλιτέχνες».

Σε επίσημη ανακοίνωση, η Stellar ανέφερε ότι «η φωνή του καλλιτέχνη Jacub και μέρη της μουσικής δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο στη δημιουργική μας διαδικασία». Η εταιρεία υπογράμμισε ότι πρόκειται πρωτίστως για μουσική επιχείρηση με δημιουργικούς επαγγελματίες και όχι για τεχνολογικό οργανισμό. Τόνισε επίσης ότι η δημιουργία μιας επιτυχίας απαιτεί «κάτι πολύ περισσότερο από το να δώσεις απλώς εντολή σε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξει μια μελωδία».

Σε δεύτερη δήλωση, η Stellar ανέφερε ότι «είμαστε παθιασμένοι και έμπειροι επαγγελματίες της μουσικής που έχουμε επενδύσει χρόνο και ενέργεια στη σύνθεση και την παραγωγή αυτής της κυκλοφορίας και η δημιουργία υπήρξε μια διαδικασία καθοδηγούμενη από σαφές καλλιτεχνικό όραμα». Παράλληλα, η εταιρεία δήλωσε ότι αντιτίθεται στο φαινόμενο που αποκαλείται «AI music slop», δηλαδή στη μαζική παραγωγή άνευρου και συχνά παράλογου περιεχομένου από τεχνητή νοημοσύνη. Το Spotify δεν απαιτεί σήμερα σήμανση για τη μουσική που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο έχει εντείνει τις προσπάθειες κατά των spam κομματιών.

Ο Jacub δεν αποτελεί την πρώτη περίπτωση τεχνητού καλλιτέχνη με επιτυχία. Το συγκρότημα Velvet Sundown συγκέντρωσε περισσότερα από 1.000.000 streams στο Spotify την περασμένη χρονιά, πριν αποκαλυφθεί ότι τόσο η μουσική όσο και οι εικόνες και το αφήγημα προέλευσης ήταν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Το πιο δημοφιλές τραγούδι τους έχει πλέον ξεπεράσει τα 4.000.000 streams. Η υπόθεση του Jacub αναδεικνύει πλέον ένα κρίσιμο ερώτημα για το μέλλον της μουσικής βιομηχανίας, όπου η γραμμή ανάμεσα στη δημιουργία και στον αλγόριθμο γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη.

