Ο A$AP Rocky διαψεύδει ότι το video του «Helicopter$» δημιουργήθηκε με AI

Ο A$AP Rocky απαντά στις φήμες για τεχνητή νοημοσύνη και υπερασπίζεται το αισθητικό όραμα του πρώτου του βίντεο για το 2026

Ο A$AP Rocky διέψευσε κατηγορηματικά ότι το νέο του μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Helicopter$» δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, απαντώντας άμεσα στη διαδικτυακή συζήτηση που ακολούθησε την κυκλοφορία του. Το οπτικό υλικό αποτελεί το πρώτο επίσημο βίντεο του A$AP Rocky για το 2026 και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω της έντονα σουρεαλιστικής και animated αισθητικής του.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση του βίντεο, χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να αναρωτιούνται αν οι εικόνες είχαν παραχθεί μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Ο A$AP Rocky επέλεξε να απαντήσει δημόσια, γράφοντας επανειλημμένα «ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ», προσθέτοντας τη φράση «ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΓΕΝΕΑΚΟ».

Διάβασε επίσης: Ο A$AP Rocky, η Lorde και οι Stray Kids στην κορυφή του Governors Ball

Το βίντεο σκηνοθετείται από τον Dan Streit και κινείται σε ένα υψηλής σύλληψης και ονειρικό ύφος, χαρακτηριστικό της καλλιτεχνικής πορείας του A$AP Rocky. Ο καλλιτέχνης εμφανίζεται να ηγείται της ομάδας του πάνω από την πόλη μέσα σε ένα κλεμμένο ελικόπτερο, ενώ μια αστυνομική καταδίωξη εξελίσσεται από αέρος, συνθέτοντας ένα οπτικό σύμπαν που συνδυάζει κινηματογραφική ένταση και αφαιρετική αφήγηση. Το «Helicopter$» αναμένεται να συμπεριληφθεί στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ του A$AP Rocky με τίτλο «Don’t Be Dumb», το οποίο κυκλοφορεί στις 16 Ιανουαρίου. Μια παλαιότερη εκδοχή του τραγουδιού περιλάμβανε συμμετοχή του Playboi Carti, ωστόσο η τελική επίσημη έκδοση επικεντρώνεται αποκλειστικά στον A$AP Rocky.

Η κυκλοφορία του «Helicopter$» ακολουθεί το «Punk Rocky», το οποίο δημοσιεύτηκε μία εβδομάδα νωρίτερα και περιλάμβανε τη Winona Ryder σε πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς και εμφανίσεις των Danny Elfman, Thundercat και A$AP Nast. Η παρουσία της Winona Ryder συνδέθηκε και με τη συνεχιζόμενη δημιουργική συνεργασία του A$AP Rocky με τον Tim Burton, ο οποίος έχει συμβάλει και στο εικαστικό κομμάτι του άλμπουμ «Don’t Be Dumb».

Ο A$AP Rocky έχει μιλήσει ανοιχτά για τη συνεργασία του με τον Tim Burton, αποκαλύπτοντας ότι του παρουσίασε κομμάτια από το άλμπουμ. Όπως είχε δηλώσει «Κουνούσε το κεφάλι του και έλεγε Δεν ήξερα ότι έκανες αυτού του είδους τη μουσική», προσθέτοντας ότι ο σκηνοθέτης ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό.

Η προώθηση του «Don’t Be Dumb» κλιμακώνεται σταδιακά, με τον A$AP Rocky να διατηρεί σκόπιμα χαμηλό προφίλ γύρω από τις λεπτομέρειες του δίσκου. Η συνολική καλλιτεχνική κατεύθυνση παρουσιάζεται ως φυσική συνέχεια της μακροχρόνιας ενασχόλησής του με τη μόδα τον κινηματογράφο και τα οπτικά πειράματα. Παράλληλα, το «Punk Rocky» χρησιμοποιήθηκε από το ESPN για τη μουσική επένδυση των ημιτελικών του κολεγιακού πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου, ενώ το «Helicopter$» συνοδεύει το τηλεοπτικό σποτ του τελικού, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη πολιτισμική επιρροή του A$AP Rocky.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο A$AP Rocky κυκλοφορεί videoclip με Winona Ryder σε punk διάθεση

Δες κι αυτό…