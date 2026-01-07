MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 07.01.2026

Ο A$AP Rocky κυκλοφορεί videoclip με Winona Ryder σε punk διάθεση

winona_ryder
Με σουρεαλιστικό χιούμορ, punk αισθητική και alter egos, το νέο βίντεο του A$AP Rocky υπόσχεται μια αξέχαστη οπτική εμπειρία για τους fans
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο A$AP Rocky επιστρέφει με ένα από τα πιο τρελά και σουρεαλιστικά μουσικά βίντεο της καριέρας του, προβάλλοντας το νέο single του «Punk Rocky» από το πολυαναμενόμενο άλμπουμ του «Don’t Be Dumb», που κυκλοφορεί στις 16 Ιανουαρίου.

Το βίντεο, πρωταγωνίστρια του οποίου είναι η Winona Ryder, είναι μια σουρεαλιστική κωμωδία γεμάτη χιούμορ και οπτικά τρικ. Η βασική πλοκή ακολουθεί τον Rocky, ο οποίος εμφανίζεται με ένα κλειστό μάτι και ροζ ρόλερ στα μαλλιά, να παίζει με την punk rock μπάντα του σε ένα γκαράζ, ενώ η Ryder, υποδυόμενη τη γειτόνισσα με μπλουζάκι Beavis & Butthead, παρακολουθεί τρώγοντας βατόμουρα. Όπως συμβαίνει συνήθως στις καλές ιστορίες, ένας άλλος γείτονας ενοχλείται από τον θόρυβο και η κατάσταση ξεφεύγει, με αποτέλεσμα μια σειρά από κωμικοτραγικές καταστάσεις.

winona_ryder
Διάβασε επίσης: Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Don’t Be Dumb

Το βίντεο φέρνει στη ζωή πέντε από τα έξι alter ego του Rocky από το “Don’t Be Dumb”: τον ίδιο τον Rocky ως GR1M, τον Tommy Revenge ως RUGAHAND, τον Thoto ως BABUSHKA BOI, τους αδερφούς Williams ως SHIRTHEAD και το DUMMY που εμφανίζεται μαζί τους. Στο πλευρό τους βρίσκονται επίσης οι Danny Elfman, Thundercat και A$AP Nast.

Η σκηνοθεσία ανήκει στον ίδιο τον Rocky σε συνεργασία με τους Folkert Verdoorn και Simon Becks, γνωστούς συλλογικά ως Three Musketeers, ενώ η παραγωγή έγινε από τα στούντιο Magna, Freenjoy και AWGE.

asap_rocky
Το τραγούδι, μια χαλαρή indie-rock σύνθεση, ίσως δεν ταιριάζει απόλυτα με την άγρια αισθητική του βίντεο, αλλά λειτουργεί τέλεια και μόνο του. Τη μουσική συνέθεσαν οι Rocky, Cristoforo Donadi (Ghost), Adam King Feeney (Ging) και Zach Fogarty.

Το άλμπουμ «Don’t Be Dumb» είναι η πρώτη ολοκληρωμένη κυκλοφορία του Rocky μετά από οκτώ χρόνια και διαθέτει εξώφυλλο που σχεδίασε ο Tim Burton, προσθέτοντας ακόμα ένα σουρεαλιστικό στοιχείο στην αισθητική του project. Το ραντεβού με τη μουσική και τα παράδοξα οπτικά της Rocky έχει οριστεί για τις 16 Ιανουαρίου.

Διάβασε επίσης: Ο A$AP Rocky αποκαλύπτει το εξώφυλλο του Don’t Be Dumb με την υπογραφή του Tim Burton

