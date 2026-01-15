Ο Yungblud καταγράφει σε video 24 τρελές ώρες από τη ζωή του

Ο Yungblud καταγράφει 24 ώρες ζωής στον δρόμο ανάμεσα σε πτήσεις συναυλίες και επαφή με το κοινό στο πλαίσιο του Idols The World Tour

Ο Yungblud έδωσε στους θαυμαστές του μια εκτενή και άμεση εικόνα από το παρασκήνιο της αυστραλιανής περιοδείας του, παρουσιάζοντας ένα νέο βίντεο που καταγράφει έναν καταιγιστικό κύκλο 24 ωρών γεμάτο μετακινήσεις προετοιμασία και ζωντανές εμφανίσεις. Το υλικό δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναδεικνύει τον έντονο ρυθμό που χαρακτηρίζει το αυστραλιανό σκέλος της περιοδείας «Idols: The World Tour».

Το βίντεο φέρει τον τίτλο «Καλώς ήρθατε σε 24 τρελές ώρες από τη ζωή μου» και ακολουθεί τον Yungblud από τη στιγμή που βρίσκεται εν πτήσει έως την άνοδο στη σκηνή και την επαφή με το κοινό. Ο καλλιτέχνης είχε προαναγγείλει την κυκλοφορία του γράφοντας «Άλλη μια μέρα άλλο ένα αεροπλάνο, Μελβούρνη τα λέμε απόψε», δίνοντας το στίγμα της αδιάκοπης κινητικότητας.

Η αφήγηση ξεκινά από το Σίδνεϊ, όπου ο Yungblud επισκέπτεται τον χώρο Behind The Gallery. Εκεί φιλοξενείται έκθεση αφιερωμένη στο έργο του, η οποία προσέλκυσε τόσο μεγάλο αριθμό επισκεπτών ώστε κρίθηκε αναγκαία η παρέμβαση της αστυνομίας για τη διαχείριση του πλήθους. Στη συνέχεια εμφανίζεται να επιστρέφει στον ραδιοφωνικό σταθμό triple j, σημειώνοντας ότι «είδα μερικούς παλιούς φίλους», υπογραμμίζοντας τον μακροχρόνιο δεσμό του με τον αυστραλιανό μουσικό χώρο.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο Yungblud αναφέρεται στην έντονη δημοσιότητα που συνόδευσε την παραμονή του στο Σίδνεϊ, σχολιάζοντας με χιούμορ την ταμπλόιντ κάλυψη και τα πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο από προσωπικές στιγμές του σε σκάφος. Το ενδιαφέρον ωστόσο μετατοπίζεται γρήγορα στην προετοιμασία για την πρώτη μεγάλη συναυλία της περιοδείας στην Αυστραλία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Qudos Bank Arena.

Για να αντιμετωπίσει την κόπωση και το jet lag, ο Yungblud καταγράφει τη ρουτίνα του πριν από την εμφάνιση, η οποία περιλαμβάνει καφέ, γυμναστική, κολύμπι και ντους, ενώ αναφέρει τον Ozzy Osbourne ως πηγή έμπνευσης. Φτάνοντας στον χώρο της συναυλίας, δέχεται ένα δώρο από τον tour manager του, ενημερώνει την ομάδα του για το πρόγραμμα της βραδιάς και προετοιμάζεται σωματικά και πνευματικά για την εμφάνιση.

Μετά το live, ο Yungblud μοιράζεται στιγμές από τη σκηνή και γράφει «Όπως ήταν αναμενόμενο η πρώτη βραδιά στην Αυστραλία ήταν τρέλα. Οι Αυστραλοί ξέρουν πώς να διασκεδάζουν». Η επόμενη ημέρα ξεκινά με νέα πτήση, αυτή τη φορά με προορισμό τη Μελβούρνη. Ο Yungblud αποκαλύπτει ότι θαυμαστές τον περίμεναν ήδη στο αεροδρόμιο, αφού είχε κοινοποιήσει την ώρα άφιξής του μέσω Instagram. Κλείνοντας το βίντεο, απευθύνεται στο κοινό λέγοντας «Αυστραλία είναι υπέροχο που επέστρεψα». Το νέο αυτό υλικό κυκλοφορεί ενώ ο Yungblud συνεχίζει τις εμφανίσεις του στην Αυστραλία.

