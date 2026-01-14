Η Taylor Swift κάνει γενναιόδωρη δωρεά σε ΜΚΟ

Η Taylor Swift στηρίζει τη μη κερδοσκοπική οργάνωση The Store και ενισχύει τη μάχη κατά της επισιτιστικής ανασφάλειας

Η Taylor Swift συνεχίζει με συνέπεια και διακριτικότητα το εκτεταμένο φιλανθρωπικό της έργο, προχωρώντας αυτή τη φορά σε μια σημαντική προσφορά προς τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «The Store», που ίδρυσαν ο Brad Paisley και η Kimberly Williams Paisley. Η δωρεά της διεθνούς σταρ έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον οργανισμό, ο οποίος προετοιμάζεται για την επέκταση των δράσεών του με το άνοιγμα δεύτερης τοποθεσίας.

Ο οργανισμός «The Store» ανακοίνωσε στις 13 Ιανουαρίου ότι η Taylor Swift προσέφερε ένα «γενναιόδωρο δώρο», το οποίο θα επιτρέψει τη συνέχιση της παροχής τροφίμων με αξιοπρέπεια και ελευθερία επιλογής σε οικογένειες του Middle Tennessee. Σε σχετική ανάρτηση τονίστηκε ότι η συμβολή της τραγουδίστριας ενισχύει ουσιαστικά την αποστολή του οργανισμού σε μια περιοχή όπου η επισιτιστική ανασφάλεια παραμένει έντονη.

Στο μήνυμά του, ο οργανισμός ευχαρίστησε δημόσια την Taylor Swift αναφέροντας «Σε ευχαριστούμε, Taylor, που χρησιμοποιείς τη φωνή και τη γενναιοδωρία σου για να στηρίζεις συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη». Παράλληλα, μέσα από τα Instagram Stories, το The Store εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του σημειώνοντας «Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τη γενναιοδωρία και τη στήριξη της Taylor Swift, καθώς συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια στην επισιτιστική ανασφάλεια στις κοινότητές μας».

Ο οργανισμός «The Store» ιδρύθηκε το 2020 από τον Brad Paisley και την Kimberly Williams Paisley με στόχο την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας στο κεντρικό Τενεσί. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην παροχή δωρεάν παντοπωλείου, όπου οι οικογένειες μπορούν να επιλέγουν τα προϊόντα τους με αξιοπρέπεια, ενώ παράλληλα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες που στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη ενδυνάμωσή τους. Με σταθερή παρουσία και ουσιαστική δράση, η Taylor Swift επιβεβαιώνει ότι η επιτυχία μπορεί να συνοδεύεται από κοινωνική ευθύνη, ενισχύοντας δομές που προσφέρουν πραγματική στήριξη σε ανθρώπους που τη χρειάζονται περισσότερο.

