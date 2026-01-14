Mad Bubble
Screen News 14.01.2026

Ο Καποδίστριας σπάει το φράγμα των 500.000 εισιτηρίων

Καποδίστριας: Ο Γιάννης Σμαραγδής ολοκλήρωσε την ταινία - Πότε κάνει πρεμιέρα
Η νέα κινηματογραφική χρονιά ξεκινά με σταθερή δυναμική, ισχυρές ελληνικές παρουσίες και επιδόσεις που θυμίζουν μεγάλες εμπορικές επιτυχίες του παρελθόντος
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η εορταστική περίοδος ολοκληρώθηκε, όμως η κινηματογραφική κίνηση δεν μπήκε σε χειμερία νάρκη. Το ελληνικό box office συνεχίζει να καταγράφει αξιόλογες επιδόσεις, με τον «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή να επιβεβαιώνει ότι αποτελεί το κυρίαρχο φαινόμενο της σεζόν και να περνά πλέον με άνεση το ορόσημο των 500.000 εισιτηρίων. Παρότι η τρίτη εβδομάδα προβολής του βιογραφικού δράματος δεν συνοδεύτηκε από τα συνεχόμενα sold out των πρώτων ημερών, η συνολική του πορεία παραμένει εντυπωσιακή. Με περισσότερα από 564.000 εισιτήρια, ο «Καποδίστριας» κινείται σε τροχιά που παραπέμπει στις εμπορικές επιδόσεις του «El Greco» και του «Υπάρχω», με τον πήχη να έχει ήδη ανέβει ψηλά. Ο στόχος των 800.000 εισιτηρίων δεν φαντάζει πλέον υπερβολικός, ενώ δεν αποκλείεται να ξεπεράσει ακόμη και το «El Greco» με τα 768.000 εισιτήρια ή να πλησιάσει το «Υπάρχω» που είχε φτάσει τις 860.000.

Στον αντίποδα, «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» έδειξαν σημάδια κόπωσης, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται η συνολικά εντυπωσιακή τους διαδρομή. Το πρώτο μέρος της κωμωδίας «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή;» έκανε ένα συγκρατημένο ξεκίνημα, το οποίο όμως αναμένεται να οδηγήσει την ταινία του Αλέξανδρου Ρήγα κοντά στους 100.000 θεατές.

Το «Avatar: Φωτιά και Στάχτη» δείχνει πλέον καθαρά ότι δεν διαθέτει την αντοχή των προηγούμενων κεφαλαίων του franchise και όλα δείχνουν πως θα κλείσει περίπου στα μισά των επιδόσεων του «The Way of the Water», το οποίο είχε αγγίξει τα 482.811 εισιτήρια. Αντιθέτως, το «Greenland 2» ξεκίνησε με καλύτερους οιωνούς από το πρώτο φιλμ, ενώ το «Father Mother Sister Brother» συνεχίζει να κερδίζει το κοινό και να εξελίσσεται σε μία από τις πιο ουσιαστικές καλλιτεχνικές επιτυχίες της χρονιάς, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να πλησιάσει ή και να ξεπεράσει τη «Συναισθηματική Αξία» των 55.033 εισιτηρίων.

Συνολικά, το τετραήμερο κατέγραψε πτώση στην προσέλευση, από τους 321.093 στους 190.947 θεατές. Παρά τη μείωση, τα νούμερα παραμένουν υψηλά για την εποχή, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι τα animation, τα οποία κυριάρχησαν τις ημέρες των γιορτών, δεν έδωσαν αυτή τη φορά την ίδια ώθηση.

Σε χαμηλότερες θέσεις, το «Ανακόντα» συνέχισε την πορεία του με 1.534 εισιτήρια φτάνοντας συνολικά τα 12.457, το «Μια Ιδιωτική Ζωή» πρόσθεσε 1.518 εισιτήρια ανεβάζοντας το σύνολο στα 6.722, ο «Βασιλιάς των Βασιλιάδων» έφτασε τα 28.184, ενώ η «Νυρεμβέργη» συνέχισε σταθερά με συνολικά 74.266 εισιτήρια. Στις νέες αφίξεις, το «Primate» άνοιξε με 2.394 θεατές, ο «Σούπερ Τσάρλι» με 2.272, το «Αριστερό μου Χέρι» με 1.254 και το «Ένα Πράγμα με Φτερά» με 802, φτάνοντας τα 981 μαζί με τις προβολές preview.

Η εικόνα του ελληνικού box office δείχνει ότι, παρά την αναμενόμενη κόπωσημετά τις γιορτές, το κοινό παραμένει ενεργό και πρόθυμο να στηρίξει τόσο τις μεγάλες διεθνείς παραγωγές όσο και τις εγχώριες ταινίες που καταφέρνουν να αποκτήσουν ισχυρό λόγο ύπαρξης στη μεγάλη οθόνη.

Η κατάταξη των ταινιών

  1. Καποδίστριας – 89.480 εισιτήρια (145 αίθουσες, 564.309 συνολικά)
  2. Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή; Μέρος Πρώτο – 23.263 εισιτήρια (69 αίθουσες, 23.263 συνολικά)
  3. Avatar: Φωτιά και Στάχτη – 12.993 εισιτήρια (30 αίθουσες, 182.303 συνολικά)
  4. Ζωούπολη 2 – 11.268 εισιτήρια (64 αίθουσες, 242.140 συνολικά)
  5. Greenland 2 – 10.404 εισιτήρια (37 αίθουσες, 10.404 συνολικά)
  6. Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελονή – 8.321 εισιτήρια (58 αίθουσες, 61.812 συνολικά)
  7. Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων – 8.165 εισιτήρια (77 αίθουσες, 462.023 συνολικά)
  8. Father Mother Sister Brother – 6.655 εισιτήρια (16 αίθουσες, 37.381 συνολικά)
  9. Η Αγγελία – 4.374 εισιτήρια (14 αίθουσες, 34.009 συνολικά)
  10. Σπασμένη Φλέβα – 2.580 εισιτήρια (13 αίθουσες, 154.459 συνολικά)

