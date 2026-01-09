Screen News 09.01.2026

Αντώνης Μυριαγκός: Υποβλήθηκε σε ύπνωση για να «συναντήσει» τον Ιωάννη Καποδίστρια

Οι δηλώσεις του Γιάννη Σμαραγδή για την ύπνωση του Αντώνη Μυριαγκού και την «ευλογία» που χάρισε ο Ιωάννης Καποδίστρια
Η νέα κινηματογραφική παραγωγή του Γιάννη Σμαραγδή για τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια αποτελεί ένα φιλόδοξο καλλιτεχνικά εγχείρημα, που στοχεύει να αναδείξει την προσωπικότητα του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας. Ο σκηνοθέτης, γνωστός για το έντονο οπτικό του στιλ και την εστίασή του σε εμβληματικές ελληνικές μορφές, επιδιώκει μέσα από αυτή την ταινία να αποδώσει όχι μόνο τα ιστορικά γεγονότα, αλλά και το πνευματικό εκτόπισμα ενός ανθρώπου που σφράγισε τη μοίρα του νεότερου ελληνικού κράτους.

Ωστόσο, η ταινία βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης δημόσιας συζήτησης πριν καν ολοκληρωθεί, λόγω της αποκάλυψης του ίδιου του σκηνοθέτη ότι ο πρωταγωνιστής, Αντώνης Μυριαγκός, υποβλήθηκε σε ύπνωση.

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, η διαδικασία αυτή επιλέχθηκε ώστε ο ηθοποιός να «συνδεθεί» βαθύτερα με τον ρόλο και να λάβει την ευλογία του ίδιου του Καποδίστρια. Η δήλωση αυτή προκάλεσε άμεσα ένα κύμα επικρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον τύπο, με πολλούς να κάνουν λόγο για μεταφυσικές υπερβολές και «αρλουμπολογίες», θεωρώντας ότι τέτοιες πρακτικές ξεφεύγουν από τα όρια της υποκριτικής τέχνης και αγγίζουν τον ανορθολογισμό.

Από την άλλη πλευρά, η συγκεκριμένη μέθοδος βρήκε και υποστηρικτές, οι οποίοι εστιάζουν στη χρήση της ύπνωσης ως ένα εργαλείο βαθιάς ενδοσκόπησης και ψυχολογικής προετοιμασίας. Οι υπερασπιστές της κίνησης αυτής τονίζουν ότι στην τέχνη η αναζήτηση της αλήθειας συχνά απαιτεί αντισυμβατικές μεθόδους, ενώ σημειώνουν ότι η κλινική ύπνωση χρησιμοποιείται ήδη θεραπευτικά για την προσέγγιση του υποσυνειδήτου. Παρά τις αντιδράσεις, το γεγονός παραμένει ότι η επιλογή αυτή έχει προσδώσει μια μυστηριακή χροιά στην παραγωγή, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για τα όρια μεταξύ καλλιτεχνικής δημιουργίας και μεταφυσικής αναζήτησης.

@protothema.gr ❗ Γιάννης Σμαραγδής στον Δανίκα: Η ομοιότητα του ηθοποιού Αντώνη Μυριαγκού με τον Καποδίστρια, και η ύπνωση” #protothema #news #yiannissmaragdis #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος – protothema.gr


