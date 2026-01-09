TV 09.01.2026

Γνωστός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ανάμεσα στους «Επαρχιώτες» του Survivor 2026

Survivor - Αθηναίοι VS Επαρχιώτες: Η ημερομηνία πρεμιέρας, οι παίκτες και το τεράστιο χρηματικό έπαθλο
Από τα γήπεδα στην αρένα του... Survivor
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πρεμιέρα ετοιμάζεται να κάνει την Κυριακή, 11 Ιανουαρίου, στις 21:00 το Survivor 2026 και κάθε μέρα αποκαλύπτονται από τον σταθμό οι παίκτες από την ομάδα των Αθηναίων και των Επαρχιωτών.

Ανάμεσα στους «Επαρχιώτες» του νέου κύκλου του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ είναι και ένας γνωστός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής. Ο λόγος για τον Μιχάλης Σηφάκης. 

Διάβασε επίσης: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Survivor 2026 – Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Λιανού από τον Άγιο Δομίνικο

Ο Μιχάλης Σηφάκης, 41 ετών και Ηρακλειώτης στην καταγωγή, προστίθεται στη λίστα των διαγωνιζομένων των «Επαρχιωτών» στο Survivor 2026, φέρνοντας μαζί του όχι μόνο πείρα από τα γήπεδα αλλά και μια προσωπικότητα γεμάτη χιούμορ και κοινωνικότητα. Ο πρώην τερματοφύλακας έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε κορυφαίες ομάδες όπως ο ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Λεβαδειακός, αλλά και στο εξωτερικό με την Κορτράικ και τη Σαμσουνσπόρ. Παράλληλα, οι στιγμές του με την Εθνική Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο τον έχουν κατατάξει στους πιο αναγνωρίσιμους τερματοφύλακες της γενιάς του.

Στον κόσμο του Survivor, η πειθαρχία, ο αυτοέλεγχος και η ικανότητα να διαχειρίζεται την ήττα αναμένεται να γίνουν τα μεγάλα του όπλα. Ως άνθρωπος που αγαπά το fair play και δεν του αρέσει να χάνει, ο Σηφάκης έρχεται να φέρει ανταγωνιστικό πνεύμα αλλά και αίσθηση δικαιοσύνης στην ομάδα των «Επαρχιωτών». Εκτός γηπέδου, δραστηριοποιείται ως μάνατζερ ποδοσφαιριστών, εκπροσωπώντας παίκτες όπως ο Κώστας Τσιμίκας, ο Χρήστος Κωστούλας και ο Τάσος Δουβίκας. Το ποδόσφαιρο δεν ήταν απλώς επάγγελμα για εκείνον· ήταν τρόπος ζωής, και η ίδια προσήλωση ίσως του δώσει προβάδισμα και στις δοκιμασίες του ριάλιτι.

Η συμμετοχή του Μιχάλη Σηφάκη στο Survivor 2026 υπόσχεται στιγμές έντασης, στρατηγικής και δυνατού ανταγωνισμού, ενώ η προσωπικότητά του, γεμάτη αυτοπεποίθηση αλλά και χιούμορ, τον καθιστά έναν από τους πιο αναμενόμενους παίκτες της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Survivor – Αθηναίοι VS Επαρχιώτες: Η ημερομηνία πρεμιέρας, οι παίκτες και το τεράστιο χρηματικό έπαθλο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
survivor 2026 παίκτες ΣΚΑΪ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Η απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε ο ZAF για το τραγούδι του

Eurovision 2026: Η απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε ο ZAF για το τραγούδι του

09.01.2026
Επόμενο
Ο λόγος που το dating timeline του Jamie Campbell Bower έγινε viral

Ο λόγος που το dating timeline του Jamie Campbell Bower έγινε viral

09.01.2026

Δες επίσης

Survivor – Αθηναίοι VS Επαρχιώτες: Αυτοί είναι οι 24 παίκτες
TV

Survivor – Αθηναίοι VS Επαρχιώτες: Αυτοί είναι οι 24 παίκτες

09.01.2026
Eurovision 2026: Η απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε ο ZAF για το τραγούδι του
TV

Eurovision 2026: Η απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε ο ZAF για το τραγούδι του

09.01.2026
Αυτή η παρουσιάστρια θα αντικαταστήσει την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1
TV

Αυτή η παρουσιάστρια θα αντικαταστήσει την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1

08.01.2026
Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε στο «Πρωινό» μετά το ατύχημά του – Τι είπε για την υγεία του
TV

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε στο «Πρωινό» μετά το ατύχημά του – Τι είπε για την υγεία του

08.01.2026
Masterchef 2026: Στον αέρα το επίσημο trailer με την ημερομηνία πρεμιέρας
TV

Masterchef 2026: Στον αέρα το επίσημο trailer με την ημερομηνία πρεμιέρας

08.01.2026
Survivor 2026: 6 ακόμα Επαρχιώτες αποκαλύπτονται
TV

Survivor 2026: 6 ακόμα Επαρχιώτες αποκαλύπτονται

07.01.2026
Ξαφνικό τέλος για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1
TV

Ξαφνικό τέλος για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1

07.01.2026
Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό
TV

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

07.01.2026
Εκτός «Πρωινού» ο Γιώργος Λιάγκας
TV

Εκτός «Πρωινού» ο Γιώργος Λιάγκας

07.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open