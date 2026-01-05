Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Survivor 2026 – Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Λιανού από τον Άγιο Δομίνικο

MadWalk 2025 highlights
Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Survivor 2026 έχει πλέον ξεκινήσει και επίσημα, καθώς η ημερομηνία της πρεμιέρας στον ΣΚΑΪ έχει «κλειδώσει». Το δημοφιλές ριάλιτι επιβίωσης αναμένεται να επιστρέψει στις οθόνες μας την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου γεμάτου προκλήσεις, ανατροπές και σκληρές δοκιμασίες.

Τα πρώτα σημάδια ότι οι μηχανές έχουν πάρει μπροστά ήρθαν απευθείας από τον Άγιο Δομίνικο. Ο Γιώργος Λιανός, που παραμένει σταθερά στο τιμόνι της παρουσίασης, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την προετοιμασία του νέου κύκλου, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της σεζόν.

Μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, ο παρουσιαστής εμφανίζεται στο εξωτικό τοπίο του Άγιου Δομίνικου, με φόντο την ανατολή του ήλιου και τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα του Survivor. Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Γιώργος Λιανός έγραψε χαρακτηριστικά πως όλα είναι έτοιμα για το πρώτο γύρισμα του παιχνιδιού, επιβεβαιώνοντας ότι η παραγωγή έχει μπει πλέον σε πλήρη εξέλιξη.

Η επιστροφή του Survivor αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα της νέας χρονιάς για τον ΣΚΑΪ, με το ενδιαφέρον του κοινού να παραμένει αμείωτο. Αν και προς το παρόν δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για τους παίκτες ή τη σύνθεση των ομάδων, οι πρώτες εικόνες από τον τόπο διεξαγωγής αρκούν για να ανεβάσουν τον πήχη της προσμονής.

