Tracker: Μια από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες των τελευταίων ετών κάνει πρεμιέρα στον Alpha

Μια από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες των τελευταίων ετών κάνει πρεμιέραστον Alpha, απόψε στις 23:00. Η αμερικανική αστυνομική δραματική σειρά «Tracker», που αναδείχθηκε η Νο1 νέα σειρά σε τηλεθέαση στις ΗΠΑ τη σεζόν 2023-2024 και συνεχίζει δυναμικά ως Νο1 σειρά και την τρέχουσα σεζόν, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή, προσφέροντας αγωνία, δράση και έντονο συναισθηματικό βάθος.

«Όλοι ψάχνουμε κάτι…»

Ο Κόλτερ Σο είναι ένας μοναχικός ερευνητής και «κυνηγός επικηρυγμένων» που διασχίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητώντας αγνοούμενους ανθρώπους και απαντήσεις σε δύσκολες, συχνά επικίνδυνες υποθέσεις, έναντι αμοιβής. Εξοπλισμένος με εξαιρετικές δεξιότητες στην ιχνηλάτηση και την επιβίωση, συνεργάζεται συχνά με τις αρχές, παραμένοντας όμως πάντα ανεξάρτητος και πιστός στον δικό του αυστηρό ηθικό κώδικα. Πίσω από κάθε αποστολή, ξεδιπλώνεται σταδιακά και η προσωπική του ιστορία: οικογενειακά μυστικά, ένα τραυματικό παρελθόν και η αδιάκοπη αναζήτηση της αλήθειας γύρω από τον θάνατο του πατέρα του. Ένα παζλ που συμπληρώνεται κομμάτι-κομμάτι, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Η σειρά «Tracker» βασίζεται στο επιτυχημένο μυθιστόρημα «The Never Game» του Τζέφρι Ντίβερ και συνδυάζει καταιγιστική δράση, αγωνία και ανθρώπινες ιστορίες, καθιστώντας την μια σύγχρονη τηλεοπτική εμπειρία υψηλών προδιαγραφών, επιβεβαιώνοντας γιατί κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα (05-11/01)

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο 1: “Klamath Falls” (Season 1)

Ο Κόλτερ αναλαμβάνει την πρώτη του υπόθεση μετά από καιρό: να βρει έναν αγνοούμενο έφηβο, τον Γκίλμπερτ, ο οποίος φέρεται να απήχθη από τον βιολογικό του πατέρα στην άγρια φύση του Όρεγκον.

Επεισόδιο 2: “Missoula”

Ο Κόλτερ ταξιδεύει στη Μοντάνα για να εντοπίσει έναν αγνοούμενο νεαρό, ο οποίος έχει παρασυρθεί σε μια επικίνδυνη αίρεση.

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο 3: “Springland”

Μια νεαρή γυναίκα προσλαμβάνει τον Κόλτερ για να βρει την ατίθαση αδελφή της. Η έρευνα αποκαλύπτει ένα σκοτεινό μυστικό που κρύβει η μικρή πόλη…

Επεισόδιο 4: “Mt. Shasta”

Ο Κόλτερ τρέχει ενάντια στον χρόνο για να βρει τον αγνοούμενο έφηβο γιο της στενής φίλης της Ρίνι, Έρικα.

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο 5: “St. Louis”

Η έφηβη κόρη ενός καταδικασμένου δολοφόνου ζητά από τον Κόλτερ να βρει έναν εξαφανισμένο μάρτυρα, ο οποίος μπορεί να αποδείξει την αθωότητα του πατέρα της.

Επεισόδιο 6: “Lexington”

Ο Κόλτερ συνεργάζεται απρόθυμα με τη μεγάλη του αντίπαλο, την Μπίλι Μάταλον, για να εντοπίσουν ένα αγνοούμενο άλογο ιπποδρομιών.

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο 7: “Chicago”

Ο Κόλτερ, ο Μπόμπι και η Ρίνι δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν μια αθλήτρια ΜΜΑ που εξαφανίστηκε ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει την οικογένειά της.

Επεισόδιο 8: “Camden”

Ο Κόλτερ ψάχνει έναν λιμενεργάτη, που εξαφανίστηκε λίγο πριν τον γάμο του.

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο 9: “Aurora”

Όταν ένας χήρος προσφέρει αμοιβή για να βρει τη μοναχοκόρη του, η οποία εξαφανίστηκε πριν από τρία χρόνια και θεωρείται νεκρή, ο Κόλτερ συμφωνεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της.

Επεισόδιο 10: “Into the Wild”

Ο Κόλτερ ταξιδεύει στην άγρια φύση για να εντοπίσει τα αγνοούμενα ενήλικα παιδιά ενός πατέρα, τα οποία εθεάθησαν για τελευταία φορά σε ένα αεροπλάνο που χάθηκε κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο 11: “Beyond the Campus Walls”

Όταν ένας τελειόφοιτος φοιτητής εξαφανίζεται μετά από ένα πάρτι, ο Κόλτερ ανακαλύπτει μια επικίνδυνη συνωμοσία στην Πανεπιστημιούπολη.

Επεισόδιο 12: “Off the Books”

Ο Κόλτερ αναγκάζεται να συνεργαστεί με τον αποξενωμένο αδελφό του, Ράσελ, για να εντοπίσει έναν παλιό φίλο από τον στρατό.

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο 13: “The Storm” (Season 1)

Ο Κόλτερ ερευνά την εξαφάνιση δύο ερασιτεχνών κυνηγών καταιγίδων. Αμφισβητεί τις επίσημες αναφορές της τοπικής αστυνομίας και αποκαλύπτει ένα κύκλωμα διαφθοράς στην πόλη.

Επεισόδιο 14: “Out of the Past” (Season 2)

Καθώς ερευνά την παράξενη εξαφάνιση μιας οικογένειας, το αυτοκίνητο της οποίας βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην άκρη του δρόμου στην ενδοχώρα του Αρκάνσας, ο Κόλτερ κάνει μια σοκαριστική ανακάλυψη που τον οδηγεί στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος.

