Εκτός Σχεδίου: Το πρώτο trailer της νέας εκπομπής του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στην ΕΡΤ1

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο teaser της νέας ψυχαγωγικής παραγωγής της ΕΡΤ1 με τίτλο «Εκτός Σχεδίου», μιας εκπομπής που βασίζεται αποκλειστικά στον αυτοσχεδιασμό και υπόσχεται να φέρει κάτι εντελώς διαφορετικό στη μικρή οθόνη. Μέσα από το τρέιλερ, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης συστήνει στο κοινό τη φιλοσοφία του πρότζεκτ, αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για ένα τηλεοπτικό πείραμα όπου απουσιάζει κάθε έννοια προκαθορισμένου σεναρίου.

Όπως εξηγεί, στο «Εκτός Σχεδίου» συνυπάρχουν θεατές, ηθοποιοί και σκηνοθετική καθοδήγηση, όχι όμως γραπτό κείμενο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αντιδρούν σε οδηγίες που λαμβάνουν επιτόπου και μυστικά, χωρίς να έχουν καμία προετοιμασία ή γνώση του τι πρόκειται να ακολουθήσει. Το μοναδικό στοιχείο που γνωρίζει από πριν όσα θα συμβούν είναι το κοινό, το οποίο έχει ρόλο-κλειδί στη ροή της εκπομπής.

Η νέα αυτή πρόταση της ΕΡΤ1 φιλοδοξεί να μετατρέψει τον αυθορμητισμό σε βασικό πρωταγωνιστή, δημιουργώντας απρόβλεπτες στιγμές και καταστάσεις που γεννιούνται αποκλειστικά τη στιγμή της δράσης.

