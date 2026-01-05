MadWalk 2025 highlights
TV 05.01.2026

Εκτός Σχεδίου: Το πρώτο trailer της νέας εκπομπής του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στην ΕΡΤ1

: Το νέο τηλεοπτικό πείραμα αυτοσχεδιασμού έρχεται στην ΕΡΤ1
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο teaser της νέας ψυχαγωγικής παραγωγής της ΕΡΤ1 με τίτλο «Εκτός Σχεδίου», μιας εκπομπής που βασίζεται αποκλειστικά στον αυτοσχεδιασμό και υπόσχεται να φέρει κάτι εντελώς διαφορετικό στη μικρή οθόνη. Μέσα από το τρέιλερ, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης συστήνει στο κοινό τη φιλοσοφία του πρότζεκτ, αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για ένα τηλεοπτικό πείραμα όπου απουσιάζει κάθε έννοια προκαθορισμένου σεναρίου.

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Αποκάλυψε on air το νέο τηλεοπτικό του πρότζεκτ στην ΕΡΤ
https://www.instagram.com/constantinemarkoulakis/

Διάβασε επίσης: Ο τηλεοπτικός και πολιτικός χώρος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

Όπως εξηγεί, στο «Εκτός Σχεδίου» συνυπάρχουν θεατές, ηθοποιοί και σκηνοθετική καθοδήγηση, όχι όμως γραπτό κείμενο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αντιδρούν σε οδηγίες που λαμβάνουν επιτόπου και μυστικά, χωρίς να έχουν καμία προετοιμασία ή γνώση του τι πρόκειται να ακολουθήσει. Το μοναδικό στοιχείο που γνωρίζει από πριν όσα θα συμβούν είναι το κοινό, το οποίο έχει ρόλο-κλειδί στη ροή της εκπομπής.

Η νέα αυτή πρόταση της ΕΡΤ1 φιλοδοξεί να μετατρέψει τον αυθορμητισμό σε βασικό πρωταγωνιστή, δημιουργώντας απρόβλεπτες στιγμές και καταστάσεις που γεννιούνται αποκλειστικά τη στιγμή της δράσης.

Διάβασε επίσης: Οι 28 καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους για τη Eurovision 2026 – Πώς θα εμφανιστούν στους ημιτελικούς

Εκτός Σχεδίου ΕΡΤ1 Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ
Eurovision 2026: Πότε θα κυκλοφορήσει το τραγούδι της Κύπρου με την Antigoni

05.01.2026

05.01.2026
Μπαμπάς για πρώτη φορά ο Βασίλης Πορφυράκης

05.01.2026

05.01.2026

