MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Celeb News 05.01.2026

Μπαμπάς για πρώτη φορά ο Βασίλης Πορφυράκης

Μπαμπάς για πρώτη φορά ο Βασίλης Πορφυράκης
Ο τραγουδιστής έγινε πατέρας και μοιράστηκε την είδηση με τους followers του στο Instagram
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Πορφυράκης φαίνεται πως έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό του από την ηθοποιό Ματίνα Νικολάου. Η προσωπική του ζωή φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα, ενώ η χαρά της πατρότητας είναι πλέον γεγονός.

Λίγο μετά το τέλος της σχέσης του με τη Ματίνα Νικολάου, ο Βασίλης είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια. Μάλιστα, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η ανάγκη του για δημιουργία οικογενειακής ζωής ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν στο χωρισμό. Σήμερα, φαίνεται πως το όνειρό του έχει γίνει πραγματικότητα.

Μπαμπάς για πρώτη φορά ο Βασίλης Πορφυράκης
https://www.instagram.com/vasilisporfyrakis/

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός: Η εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο τους – «Γι’ αυτούς τα κάνω όλα»

Ο τραγουδιστής επέλεξε να μοιραστεί την ευχάριστη είδηση με τους θαυμαστές του μέσα από το Instagram, χωρίς όμως να αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία της ζωής του ή της νέας του σχέσης. Στην ανάρτηση, ο Βασίλης δημιούργησε μια χαριτωμένη cartoon εικόνα με το μωρό του και έγραψε συγκινημένος: «Εγώ και εσύ μαζί! Τίποτα άλλο.»

Οι ευχές και τα συγχαρητήρια από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές «έπεσαν βροχή», στέλνοντας στον τραγουδιστή την αγάπη τους για αυτή τη νέα φάση της ζωής του. Παρά τη δημοσιότητα και την καριέρα του, ο Βασίλης φαίνεται να επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επικεντρωμένος πλέον στην οικογένειά του και την πατρότητα. Αυτή η νέα περίοδος σηματοδοτεί ένα ξεκίνημα γεμάτο αγάπη και οικογενειακή ζεστασιά, και οι θαυμαστές του ανυπομονούν να δουν περισσότερες στιγμές από τη ζωή του ως μπαμπά.

Μπαμπάς για πρώτη φορά ο Βασίλης Πορφυράκης
https://www.instagram.com/vasilisporfyrakis/

Διάβασε επίσης: Πατέρας για πρώτη φορά ο Αναστάσιος Ράμμος

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Βασίλης Πορφυράκης ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Εκτός Σχεδίου: Το πρώτο trailer της νέας εκπομπής του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στην ΕΡΤ1

Εκτός Σχεδίου: Το πρώτο trailer της νέας εκπομπής του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στην ΕΡΤ1

05.01.2026
Επόμενο
Η Beyoncé στην κορυφή των παγκόσμιων περιοδειών του 2025

Η Beyoncé στην κορυφή των παγκόσμιων περιοδειών του 2025

05.01.2026

Δες επίσης

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο τους – «Γι’ αυτούς τα κάνω όλα»
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο τους – «Γι’ αυτούς τα κάνω όλα»

05.01.2026
H Dove Cameron και o Damiano David ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους μέσω του Instagram
Celeb News

H Dove Cameron και o Damiano David ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους μέσω του Instagram

05.01.2026
Με εγκεφαλική βλάβη η ηθοποιός του Lost μετά από σοβαρό ατύχημα
Celeb News

Με εγκεφαλική βλάβη η ηθοποιός του Lost μετά από σοβαρό ατύχημα

05.01.2026
Ο τηλεοπτικός και πολιτικός χώρος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη
Celeb News

Ο τηλεοπτικός και πολιτικός χώρος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

05.01.2026
Τα μεγάλα love story που «έσβησαν» οριστικά – Αυτοί είναι οι πιο τρανταχτοί χωρισμοί του 2025
Celeb News

Τα μεγάλα love story που «έσβησαν» οριστικά – Αυτοί είναι οι πιο τρανταχτοί χωρισμοί του 2025

05.01.2026
Το τελευταίο αντίο: Οι εμβληματικές προσωπικότητες που «έφυγαν» το 2025
Celeb News

Το τελευταίο αντίο: Οι εμβληματικές προσωπικότητες που «έφυγαν» το 2025

05.01.2026
Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης
Celeb News

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης

04.01.2026
Πατέρας για πρώτη φορά ο Αναστάσιος Ράμμος
Celeb News

Πατέρας για πρώτη φορά ο Αναστάσιος Ράμμος

02.01.2026
Η Paris Hilton λέει «αντίο» στο ξανθό και υιοθετεί το καστανό
Celeb News

Η Paris Hilton λέει «αντίο» στο ξανθό και υιοθετεί το καστανό

02.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Μ. Αποστολάκη στο “Π”: ΠΑΣΟΚ: Με το βλέμμα στους πολλούς, απέναντι στην κυβέρνηση των λίγων και ισχυρών

Μ. Αποστολάκη στο “Π”: ΠΑΣΟΚ: Με το βλέμμα στους πολλούς, απέναντι στην κυβέρνηση των λίγων και ισχυρών

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος