Μπαμπάς για πρώτη φορά ο Βασίλης Πορφυράκης

Ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Πορφυράκης φαίνεται πως έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό του από την ηθοποιό Ματίνα Νικολάου. Η προσωπική του ζωή φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα, ενώ η χαρά της πατρότητας είναι πλέον γεγονός.

Λίγο μετά το τέλος της σχέσης του με τη Ματίνα Νικολάου, ο Βασίλης είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια. Μάλιστα, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η ανάγκη του για δημιουργία οικογενειακής ζωής ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν στο χωρισμό. Σήμερα, φαίνεται πως το όνειρό του έχει γίνει πραγματικότητα.

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός: Η εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο τους – «Γι’ αυτούς τα κάνω όλα»

Ο τραγουδιστής επέλεξε να μοιραστεί την ευχάριστη είδηση με τους θαυμαστές του μέσα από το Instagram, χωρίς όμως να αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία της ζωής του ή της νέας του σχέσης. Στην ανάρτηση, ο Βασίλης δημιούργησε μια χαριτωμένη cartoon εικόνα με το μωρό του και έγραψε συγκινημένος: «Εγώ και εσύ μαζί! Τίποτα άλλο.»

Οι ευχές και τα συγχαρητήρια από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές «έπεσαν βροχή», στέλνοντας στον τραγουδιστή την αγάπη τους για αυτή τη νέα φάση της ζωής του. Παρά τη δημοσιότητα και την καριέρα του, ο Βασίλης φαίνεται να επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επικεντρωμένος πλέον στην οικογένειά του και την πατρότητα. Αυτή η νέα περίοδος σηματοδοτεί ένα ξεκίνημα γεμάτο αγάπη και οικογενειακή ζεστασιά, και οι θαυμαστές του ανυπομονούν να δουν περισσότερες στιγμές από τη ζωή του ως μπαμπά.

Διάβασε επίσης: Πατέρας για πρώτη φορά ο Αναστάσιος Ράμμος

Δες κι αυτό…