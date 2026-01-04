MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Screen News 04.01.2026

Οι ταινίες που αναμένεται να κυριαρχήσουν στις Κάννες και τη Βενετία το 2026

Από τον Steven Spielberg έως τον Denis Villeneuve το φεστιβαλικό ημερολόγιο της νέας χρονιάς συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Πριν ακόμη ξεκινήσει επίσημα το 2026 όλα τα βλέμματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας είναι ήδη στραμμένα στις Κάννες και τη Βενετία. Σε μια περίοδο όπου το box office εμφανίζεται ασταθές και η φεστιβαλική προβολή παραμένει καθοριστική για το κύρος και τη διεθνή πορεία μιας ταινίας οι δύο κορυφαίοι ευρωπαϊκοί θεσμοί αναμένεται να φιλοξενήσουν μερικά από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Tyler the Creator: Τι λέει για τη συμμετοχή του στο Marty Supreme

Ανάμεσα στις παραγωγές που συζητούνται έντονα βρίσκεται το «Disclosure Day» του Steven Spielberg μια ταινία επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστές την Emily Blunt και τον Josh O’Connor. Το φιλμ σηματοδοτεί ακόμη μία συνεργασία του Steven Spielberg με τον σεναριογράφο David Koepp και θεωρείται ισχυρός υποψήφιος για μια λαμπερή φεστιβαλική πρεμιέρα. Στο ίδιο επίπεδο προσδοκιών κινείται και το «Digger» του Alejandro González Iñárritu με τον Tom Cruise στον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός πανίσχυρου άνδρα που προσπαθεί να αποτρέψει την καταστροφή που ο ίδιος έχει προκαλέσει.

zendaya
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το «Dune Part Three» του Denis Villeneuve όπου οι Timothée Chalamet και Zendaya επιστρέφουν σε έναν κινηματογραφικό κόσμο που έχει ήδη αποδειχθεί ιδανικός για μεγάλες φεστιβαλικές πρεμιέρες. Η ταινία θεωρείται ικανή να μονοπωλήσει την προσοχή είτε στη Croisette είτε στο Lido χάρη στο εκτεταμένο καστ και το κινηματογραφικό της μέγεθος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο φεστιβαλικό τοπίο του 2026 αναμένεται να επανεμφανιστεί και ο David Fincher με το «The Adventures of Cliff Booth» όπου ο Brad Pitt επιστρέφει στον ρόλο που του χάρισε Όσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου. Την ίδια στιγμή ο Ruben Östlund ετοιμάζει το «The Entertainment System Is Down» μια σατιρική ματιά στη σύγχρονη κοινωνία με τους Kirsten Dunst και Keanu Reeves σε ένα κλειστοφοβικό σκηνικό αεροπλάνου που ήδη προκαλεί υψηλές προσδοκίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ευρώπη εκπροσωπείται δυναμικά από το «1949» του Paweł Pawlikowski με πρωταγωνίστρια τη Sandra Hüller σε ένα ιστορικό δράμα που εξερευνά τις οικογενειακές σχέσεις και την ταυτότητα στη μεταπολεμική Γερμανία. Παράλληλα ο Asghar Farhadi επιστρέφει με το «Parallel Tales» μια γαλλόφωνη παραγωγή με τις Isabelle Huppert και Catherine Deneuve που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα βρει θέση στο επίσημο πρόγραμμα των Καννών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη λίστα των πιθανών συμμετοχών περιλαμβάνεται και το «Paper Tiger» του James Gray με τους Adam Driver και Scarlett Johansson σε ένα σκοτεινό αστυνομικό δράμα που θα μπορούσε να σημάνει την επιστροφή του σκηνοθέτη σε γνώριμα φεστιβαλικά εδάφη.

Το 2026 προδιαγράφεται ως μια χρονιά όπου οι Κάννες και η Βενετία θα λειτουργήσουν ξανά ως βαρόμετρο για την παγκόσμια κινηματογραφική παραγωγή. Με δημιουργούς υψηλού κύρους και ταινίες που φιλοδοξούν να συνδυάσουν καλλιτεχνική αναγνώριση και διεθνή απήχηση το φεστιβαλικό σκηνικό αναμένεται πλούσιο ανταγωνιστικό και γεμάτο κινηματογραφικά γεγονότα.

Διάβασε επίσης:  Οι 20 πολυαναμενόμενες ταινίες του 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2026 Denis Villeneuve Steven Spielberg Tom Cruise σινεμά ΤΑΙΝΙΑ Φεστιβάλ Βενετίας Φεστιβάλ Καννών
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα φιλμ που ανυπομονούμε να βγουν στα σινεμά το 2026

Τα φιλμ που ανυπομονούμε να βγουν στα σινεμά το 2026

04.01.2026
Επόμενο
Ήπιες λίγο παραπάνω; Τα 4 tips για να συνέλθεις σωστά από το hangover

Ήπιες λίγο παραπάνω; Τα 4 tips για να συνέλθεις σωστά από το hangover

04.01.2026

Δες επίσης

Τα φιλμ που ανυπομονούμε να βγουν στα σινεμά το 2026
Cinema

Τα φιλμ που ανυπομονούμε να βγουν στα σινεμά το 2026

04.01.2026
Οι σειρές που θα σε κάνουν να «κολλήσεις» το 2026
Cinema

Οι σειρές που θα σε κάνουν να «κολλήσεις» το 2026

04.01.2026
Netflix – Έρωτας 9 με 5: Όταν η δουλειά και ο έρωτας γίνονται επικίνδυνο combo
Cinema

Netflix – Έρωτας 9 με 5: Όταν η δουλειά και ο έρωτας γίνονται επικίνδυνο combo

04.01.2026
Οι 10 πιο εμπορικές ελληνικές ταινίες όλων των εποχών
Cinema

Οι 10 πιο εμπορικές ελληνικές ταινίες όλων των εποχών

03.01.2026
Mary Shelley: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη γυναίκα που «γέννησε» τον Frankenstein
Cinema

Mary Shelley: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη γυναίκα που «γέννησε» τον Frankenstein

03.01.2026
Οι 10 σειρές που σημάδεψαν το 2025
Cinema

Οι 10 σειρές που σημάδεψαν το 2025

03.01.2026
Από το Ne Zha έως το Iyanu, τα κορυφαία animation του 2025
Cinema

Από το Ne Zha έως το Iyanu, τα κορυφαία animation του 2025

03.01.2026
Stranger Things 5: Δίχασε το οριστικό φινάλε της σειράς – Πώς το σχολίασαν κριτικοί και κοινό
Cinema

Stranger Things 5: Δίχασε το οριστικό φινάλε της σειράς – Πώς το σχολίασαν κριτικοί και κοινό

02.01.2026
Avatar: Fire and Ash: Ετοιμο να «πιάσει» το ορόσημο του 1 δισ. δολαρίων
Cinema

Avatar: Fire and Ash: Ετοιμο να «πιάσει» το ορόσημο του 1 δισ. δολαρίων

02.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών