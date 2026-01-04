Οι ταινίες που αναμένεται να κυριαρχήσουν στις Κάννες και τη Βενετία το 2026

Από τον Steven Spielberg έως τον Denis Villeneuve το φεστιβαλικό ημερολόγιο της νέας χρονιάς συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον

Πριν ακόμη ξεκινήσει επίσημα το 2026 όλα τα βλέμματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας είναι ήδη στραμμένα στις Κάννες και τη Βενετία. Σε μια περίοδο όπου το box office εμφανίζεται ασταθές και η φεστιβαλική προβολή παραμένει καθοριστική για το κύρος και τη διεθνή πορεία μιας ταινίας οι δύο κορυφαίοι ευρωπαϊκοί θεσμοί αναμένεται να φιλοξενήσουν μερικά από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ της χρονιάς.

Ανάμεσα στις παραγωγές που συζητούνται έντονα βρίσκεται το «Disclosure Day» του Steven Spielberg μια ταινία επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστές την Emily Blunt και τον Josh O’Connor. Το φιλμ σηματοδοτεί ακόμη μία συνεργασία του Steven Spielberg με τον σεναριογράφο David Koepp και θεωρείται ισχυρός υποψήφιος για μια λαμπερή φεστιβαλική πρεμιέρα. Στο ίδιο επίπεδο προσδοκιών κινείται και το «Digger» του Alejandro González Iñárritu με τον Tom Cruise στον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός πανίσχυρου άνδρα που προσπαθεί να αποτρέψει την καταστροφή που ο ίδιος έχει προκαλέσει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το «Dune Part Three» του Denis Villeneuve όπου οι Timothée Chalamet και Zendaya επιστρέφουν σε έναν κινηματογραφικό κόσμο που έχει ήδη αποδειχθεί ιδανικός για μεγάλες φεστιβαλικές πρεμιέρες. Η ταινία θεωρείται ικανή να μονοπωλήσει την προσοχή είτε στη Croisette είτε στο Lido χάρη στο εκτεταμένο καστ και το κινηματογραφικό της μέγεθος.

Στο φεστιβαλικό τοπίο του 2026 αναμένεται να επανεμφανιστεί και ο David Fincher με το «The Adventures of Cliff Booth» όπου ο Brad Pitt επιστρέφει στον ρόλο που του χάρισε Όσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου. Την ίδια στιγμή ο Ruben Östlund ετοιμάζει το «The Entertainment System Is Down» μια σατιρική ματιά στη σύγχρονη κοινωνία με τους Kirsten Dunst και Keanu Reeves σε ένα κλειστοφοβικό σκηνικό αεροπλάνου που ήδη προκαλεί υψηλές προσδοκίες.

Η Ευρώπη εκπροσωπείται δυναμικά από το «1949» του Paweł Pawlikowski με πρωταγωνίστρια τη Sandra Hüller σε ένα ιστορικό δράμα που εξερευνά τις οικογενειακές σχέσεις και την ταυτότητα στη μεταπολεμική Γερμανία. Παράλληλα ο Asghar Farhadi επιστρέφει με το «Parallel Tales» μια γαλλόφωνη παραγωγή με τις Isabelle Huppert και Catherine Deneuve που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα βρει θέση στο επίσημο πρόγραμμα των Καννών.

Στη λίστα των πιθανών συμμετοχών περιλαμβάνεται και το «Paper Tiger» του James Gray με τους Adam Driver και Scarlett Johansson σε ένα σκοτεινό αστυνομικό δράμα που θα μπορούσε να σημάνει την επιστροφή του σκηνοθέτη σε γνώριμα φεστιβαλικά εδάφη.

Το 2026 προδιαγράφεται ως μια χρονιά όπου οι Κάννες και η Βενετία θα λειτουργήσουν ξανά ως βαρόμετρο για την παγκόσμια κινηματογραφική παραγωγή. Με δημιουργούς υψηλού κύρους και ταινίες που φιλοδοξούν να συνδυάσουν καλλιτεχνική αναγνώριση και διεθνή απήχηση το φεστιβαλικό σκηνικό αναμένεται πλούσιο ανταγωνιστικό και γεμάτο κινηματογραφικά γεγονότα.

