Mini bites με γλυκοπατάτα και κατσικίσιο τυρί για τις μαζώξεις στο σπίτι

Γιορτινά και εύκολα καναπεδάκια με γλυκοπατάτα, κατσικίσιο τυρί και μέλι, η τέλεια επιλογή για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Υπάρχουν κάποια ορεκτικά που δεν χρειάζονται πολλά υλικά ούτε περίπλοκες τεχνικές, αρκεί μια έξυπνη ιδέα και λίγη γιορτινή διάθεση. Αυτά τα καναπεδάκια με βάση τη γλυκοπατάτα είναι ακριβώς αυτό: ζεστά, αρωματικά και απίστευτα κομψά, με τον φυσικό γλυκό χαρακτήρα της γλυκοπατάτας να συναντά την κρεμώδη οξύτητα του κατσικίσιου τυριού. Το μέλι από πάνω λειτουργεί σαν μικρή πινελιά που ολοκληρώνει τις γεύσεις, σαν να φορά το πιάτο τη χριστουγεννιάτικη λάμψη του.

Στο τραπέζι λειτουργούν υπέροχα ως το ιδανικό καλωσόρισμα, στέκονται άψογα σε έναν μπουφέ χωρίς να κρυώσουν και, το καλύτερο, προσφέρουν μια γκουρμέ αίσθηση χωρίς σχεδόν καθόλου κόπο. Είναι από αυτά τα μικρά bites που κάνουν τους καλεσμένους να σε ρωτάνε συνταγή πριν τελειώσουν την πρώτη μπουκιά.

Υλικά

Γλυκοπατάτες

Ελαιόλαδο

Κατσικίσιο τυρί

Μέλι

Φρέσκο θυμάρι ή δεντρολίβανο

Αλάτι & πιπέρι

Εκτέλεση

Κόβεις τις γλυκοπατάτες σε λεπτές, στρογγυλές φέτες και τις ψήνεις με λίγο λάδι, αλάτι και πιπέρι μέχρι να γίνουν μαλακές και ελαφρώς καραμελωμένες. Μόλις βγουν από τον φούρνο, αφήνεις λίγο να πέσει η θερμοκρασία τους και απλώνεις από πάνω μικρές κουταλιές κατσικίσιου τυριού. Τελειώνεις με λίγες σταγόνες μέλι και φρέσκο θυμάρι, ώστε κάθε μπουκιά να έχει ισορροπία γλυκού, αλμυρού και κρεμώδους. Σερβίρονται αμέσως ή κρατιούνται άνετα σε θερμοκρασία δωματίου.

