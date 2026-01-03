MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Ζώδια 03.01.2026

«Φεγγάρι του Λύκου»: Ποια είναι τα 3 ζώδια που επηρεάζει η πρώτη πανσέληνος του 2026

«Φεγγάρι του Λύκου»: Ποια είναι τα 3 ζώδια που επηρεάζει η πρώτη πανσέληνος του 2026
Η πανσέληνος της 3ης Ιανουαρίου φέρνει ξεκαθαρίσματα και έντονα συναισθήματα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο αστρολογικό φαινόμενο κάνει την εμφάνισή του το νέο έτος, καθώς στις 3 Ιανουαρίου 2026 φωτίζεται ο ουρανός από την πρώτη πανσέληνο της χρονιάς, γνωστή ως «Φεγγάρι του Λύκου». Η συγκεκριμένη πανσέληνος κουβαλά έντονο συμβολισμό ήδη από την αρχαιότητα και συνδέεται με τα πρωτόγονα ένστικτα, τη δύναμη της ψυχής και την ανάγκη για ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό μας. Το φως της θεωρείται αποκαλυπτικό, καθώς φέρνει στην επιφάνεια συναισθήματα, σκέψεις και αλήθειες που είχαν μείνει στο σκοτάδι.

Το «Φεγγάρι του Λύκου» του 2026 έρχεται με δυναμική και ωμή ενέργεια, λειτουργώντας σαν ένα κάλεσμα για ξεκαθαρίσματα και γενναίες αποφάσεις. Για τρία ζώδια, η επιρροή του θα είναι ιδιαίτερα έντονη, πυροδοτώντας εσωτερικές διεργασίες, συναισθηματικές κορυφώσεις και καθοριστικές επιλογές.

Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από την τελευταία υπερπανσέληνο του 2025
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Δεν φοβούνται να τσαλακωθούν: Αυτά είναι τα 3 πιο ακομπλεξάριστα ζώδια

Τα 3 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Κριός

Για τον Κριό, αυτή η πανσέληνος λειτουργεί σαν εκρηκτικός μηχανισμός. Συναισθήματα που είχαν καταπιεστεί, εκκρεμότητες και εσωτερικές εντάσεις ζητούν άμεσα διέξοδο. Η παρόρμηση αυξάνεται, όμως μαζί της έρχεται και το θάρρος. Είναι η στιγμή που ο Κριός βρίσκει τη δύναμη να πάρει αποφάσεις που απέφευγε, να κόψει δεσμούς που τον κρατούν πίσω και να κινηθεί μπροστά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

psixri_panselinos
Pinterest

Καρκίνος

Για τον Καρκίνο, το «Φεγγάρι του Λύκου» αγγίζει βαθιά το συναισθηματικό του κέντρο. Μνήμες, ανάγκες και συναισθήματα που δεν είχαν εκφραστεί έρχονται στην επιφάνεια, ζητώντας φροντίδα και κατανόηση. Η διαίσθηση ενισχύεται έντονα και πολλοί Καρκίνοι νιώθουν την ανάγκη είτε να αποσυρθούν για λίγο είτε να μιλήσουν ανοιχτά για όσα τους βαραίνουν. Η πανσέληνος αυτή λειτουργεί καθαρτικά, βοηθώντας τους να αποκαταστήσουν την εσωτερική τους ισορροπία, κυρίως σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικής ασφάλειας.

Πανσέληνος του Νοεμβρίου
Pinterest.com

Αιγόκερως

Για τον Αιγόκερω, η συγκεκριμένη πανσέληνος φωτίζει το δίλημμα ανάμεσα στο «πρέπει» και στο «θέλω». Με τον Ήλιο στο ζώδιό του, οι ευθύνες και οι προσδοκίες μοιάζουν πιο βαριές από ποτέ, όμως ταυτόχρονα γεννιέται μια έντονη ανάγκη για αυθεντικότητα. Είναι μια κομβική περίοδος για να ξεκαθαρίσει ποιες υποχρεώσεις έχουν πραγματική αξία και ποιες μπορούν να μείνουν πίσω. Το «Φεγγάρι του Λύκου» προσφέρει στον Αιγόκερω την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει στόχους, όρια και προτεραιότητες με μεγαλύτερη σοφία.

Υπερπανσέληνος Οκτωβρίου: Το πιο εντυπωσιακό φεγγάρι της χρονιάς
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2026 ζώδια Πανσέληνος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Mini bites με γλυκοπατάτα και κατσικίσιο τυρί για τις μαζώξεις στο σπίτι

Mini bites με γλυκοπατάτα και κατσικίσιο τυρί για τις μαζώξεις στο σπίτι

03.01.2026

Δες επίσης

Mini bites με γλυκοπατάτα και κατσικίσιο τυρί για τις μαζώξεις στο σπίτι
Food

Mini bites με γλυκοπατάτα και κατσικίσιο τυρί για τις μαζώξεις στο σπίτι

03.01.2026
Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν κόψεις το αλκοόλ
Life

Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν κόψεις το αλκοόλ

03.01.2026
Skin detox: Όλα τα βήματα για να επαναφέρεις το δέρμα σου μετά τις γιορτές
Beauty

Skin detox: Όλα τα βήματα για να επαναφέρεις το δέρμα σου μετά τις γιορτές

03.01.2026
Αυτά είναι τα ταξιδιωτικά trends του 2026
Life

Αυτά είναι τα ταξιδιωτικά trends του 2026

03.01.2026
Έτσι θα κάνεις το τζιν σου να λάμψει στα χειμερινά parties
Fashion

Έτσι θα κάνεις το τζιν σου να λάμψει στα χειμερινά parties

03.01.2026
Αυτές είναι οι 6 συνήθειες που κάνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι τα Σαββατοκύριακα
Life

Αυτές είναι οι 6 συνήθειες που κάνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι τα Σαββατοκύριακα

03.01.2026
3 συνταγές για να αξιοποιήσεις τη βασιλόπιτα που περίσσεψε
Food

3 συνταγές για να αξιοποιήσεις τη βασιλόπιτα που περίσσεψε

03.01.2026
Αισιόδοξος ο απολογισμός των επιστημονικών εξελίξεων του 2025
Life

Αισιόδοξος ο απολογισμός των επιστημονικών εξελίξεων του 2025

02.01.2026
Αυτή είναι η ιδανική ώρα για να πίνεις καφέ σύμφωνα με την επιστήμη
Life

Αυτή είναι η ιδανική ώρα για να πίνεις καφέ σύμφωνα με την επιστήμη

02.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών