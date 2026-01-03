«Φεγγάρι του Λύκου»: Ποια είναι τα 3 ζώδια που επηρεάζει η πρώτη πανσέληνος του 2026

Με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο αστρολογικό φαινόμενο κάνει την εμφάνισή του το νέο έτος, καθώς στις 3 Ιανουαρίου 2026 φωτίζεται ο ουρανός από την πρώτη πανσέληνο της χρονιάς, γνωστή ως «Φεγγάρι του Λύκου». Η συγκεκριμένη πανσέληνος κουβαλά έντονο συμβολισμό ήδη από την αρχαιότητα και συνδέεται με τα πρωτόγονα ένστικτα, τη δύναμη της ψυχής και την ανάγκη για ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό μας. Το φως της θεωρείται αποκαλυπτικό, καθώς φέρνει στην επιφάνεια συναισθήματα, σκέψεις και αλήθειες που είχαν μείνει στο σκοτάδι.

Το «Φεγγάρι του Λύκου» του 2026 έρχεται με δυναμική και ωμή ενέργεια, λειτουργώντας σαν ένα κάλεσμα για ξεκαθαρίσματα και γενναίες αποφάσεις. Για τρία ζώδια, η επιρροή του θα είναι ιδιαίτερα έντονη, πυροδοτώντας εσωτερικές διεργασίες, συναισθηματικές κορυφώσεις και καθοριστικές επιλογές.

Τα 3 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Κριός

Για τον Κριό, αυτή η πανσέληνος λειτουργεί σαν εκρηκτικός μηχανισμός. Συναισθήματα που είχαν καταπιεστεί, εκκρεμότητες και εσωτερικές εντάσεις ζητούν άμεσα διέξοδο. Η παρόρμηση αυξάνεται, όμως μαζί της έρχεται και το θάρρος. Είναι η στιγμή που ο Κριός βρίσκει τη δύναμη να πάρει αποφάσεις που απέφευγε, να κόψει δεσμούς που τον κρατούν πίσω και να κινηθεί μπροστά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Καρκίνος

Για τον Καρκίνο, το «Φεγγάρι του Λύκου» αγγίζει βαθιά το συναισθηματικό του κέντρο. Μνήμες, ανάγκες και συναισθήματα που δεν είχαν εκφραστεί έρχονται στην επιφάνεια, ζητώντας φροντίδα και κατανόηση. Η διαίσθηση ενισχύεται έντονα και πολλοί Καρκίνοι νιώθουν την ανάγκη είτε να αποσυρθούν για λίγο είτε να μιλήσουν ανοιχτά για όσα τους βαραίνουν. Η πανσέληνος αυτή λειτουργεί καθαρτικά, βοηθώντας τους να αποκαταστήσουν την εσωτερική τους ισορροπία, κυρίως σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικής ασφάλειας.

Αιγόκερως

Για τον Αιγόκερω, η συγκεκριμένη πανσέληνος φωτίζει το δίλημμα ανάμεσα στο «πρέπει» και στο «θέλω». Με τον Ήλιο στο ζώδιό του, οι ευθύνες και οι προσδοκίες μοιάζουν πιο βαριές από ποτέ, όμως ταυτόχρονα γεννιέται μια έντονη ανάγκη για αυθεντικότητα. Είναι μια κομβική περίοδος για να ξεκαθαρίσει ποιες υποχρεώσεις έχουν πραγματική αξία και ποιες μπορούν να μείνουν πίσω. Το «Φεγγάρι του Λύκου» προσφέρει στον Αιγόκερω την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει στόχους, όρια και προτεραιότητες με μεγαλύτερη σοφία.

